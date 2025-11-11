Grafik harga XRP mengisyaratkan 'terobosan besar' dengan target $5

Sinyal teknis dan onchain XRP mengisyaratkan terobosan besar, dengan para bull mengincar reli signifikan menuju $5 pada akhir tahun.

Poin penting:

Setup terobosan cup-and-handle XRP menunjukkan potensi reli menuju $5 pada akhir tahun.

Data on-chain mencerminkan lonjakan 75% bulan Juni di tengah optimisme ETF yang meningkat.

