Vivek Ramaswamy's Strive Mengumumkan Pembelian Bitcoin Senilai $162M

Strive, perusahaan perbendaharaan dan manajemen Bitcoin yang didirikan oleh Vivek Ramaswamy, telah membeli 1.567 BTC senilai $162 juta dengan harga rata-rata $103.315 per koin.

Akuisisi terbaru ini membawa kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadi 7.525 BTC, menempatkannya di antara 15 besar pemegang Bitcoin korporasi global.

Strive Mengumumkan Pembelian 1.567 BTC

Strive milik Vivek Ramaswamy telah mengumumkan pembelian 1.567 BTC senilai $162 juta, dengan biaya rata-rata $103.315 per koin. Pembelian ini meningkatkan kepemilikan Strive menjadi 7.525 BTC, memungkinkannya melampaui Galaxy Digital dan menjadi salah satu dari 15 besar pemegang Bitcoin korporasi global. Pembelian ini dilakukan setelah pencatatan saham preferen SATA perusahaan yang kelebihan permintaan di Nasdaq. Akuisisi terbaru ini sejalan dengan strategi Strive untuk membangun kepemilikan cryptocurrency menggunakan hasil yang dihasilkan dari penawaran saham preferen. Perusahaan juga telah menunjuk Chief Investment Officer baru dengan keahlian dalam perbendaharaan Bitcoin untuk memperkuat fokusnya pada integrasi cryptocurrency.

Akumulasi Bitcoin Lebih Lanjut

Menurut pengumuman resmi perusahaan, hasil SATA akan digunakan untuk membiayai akuisisi BTC di masa depan melalui model non-dilutif. Strive menyebut model tersebut sebagai "Bitcoin amplification toggle." Model ini memungkinkan Strive membangun eksposur Bitcoin melalui ekuitas preferen abadi sambil mempertahankan nilai pemegang saham dalam saham biasa ASST-nya. CEO Strive Matt Cole menyebut IPO tersebut sebagai momen penentu, menambahkan bahwa perusahaan adalah perbendaharaan Bitcoin pertama yang membiayai akumulasi BTC sepenuhnya melalui ekuitas preferen abadi. Cole menyatakan,

Perbendaharaan korporasi lainnya juga telah menerapkan strategi serupa untuk mendanai akuisisi Bitcoin, dengan strategi Michael Saylor menjadi contoh terbaru.

Struktur saham SATA menawarkan dividen bulanan variabel 12% dengan pengembalian yang diklasifikasikan sebagai Return of Capital (ROC). Ini memberikan potensi manfaat pasca-pajak kepada investor. Strive menambahkan bahwa mereka akan mengelola dividen untuk menjaga saham SATA diperdagangkan antara $95 dan $105.

Pemegang BTC Korporasi Terkemuka

Chief Investment Officer Strive Ben Werkman menggambarkan SATA sebagai hibrida antara desain pendapatan tetap tradisional dan efisiensi modal Bitcoin modern. Chief Risk Officer Jeff Walton menambahkan bahwa likuiditas dan transparansi BTC menjadikannya ideal untuk instrumen yield yang sadar risiko. Akuisisi ini menempatkan Strive bersama investor institusional lainnya, termasuk CleanSpark, Trump Media and Technology Group, dan Tesla, yang semuanya telah meningkatkan eksposur BTC mereka dalam beberapa bulan terakhir.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.