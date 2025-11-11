BursaDEX+
Pendapatan Bitdeer Q3 Melonjak 174% saat Saham Turun Hampir 20%

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 22:07

Saham penambang Bitcoin berbasis Singapura Bitdeer Technologies turun hampir 20% pada hari Senin setelah perusahaan melaporkan lonjakan kerugian kuartalan.

Bitdeer mencatat kerugian bersih sebesar $266,7 juta untuk kuartal ketiga 2025, dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar $50,1 juta untuk periode yang sama tahun lalu, sebagian besar karena kerugian non-tunai yang dihasilkan dari penilaian kembali utang konversinya.

Pendapatan naik menjadi $169,7 juta, naik 174% dari tahun sebelumnya, didorong oleh ekspansi operasi penambangan mandirinya, menurut perusahaan.

Harga penutupan BTDR pada hari Senin. Sumber: Google Finance

Bitdeer juga melaporkan kenaikan dalam kinerja operasionalnya, dengan EBITDA yang disesuaikan naik menjadi $43 juta dari kerugian $7,9 juta pada periode yang sama di 2024. Perusahaan juga menggandakan produksi Bitcoin-nya, menambang 1.109 BTC selama kuartal tersebut.

Bitdeer melaporkan pendapatan pertamanya dari layanan cloud AI dan performa tinggi, menghasilkan $1,8 juta di Q3 saat mulai mengalihkan sebagian daya komputasinya ke kecerdasan buatan.

Matt Kong, chief business officer di Bitdeer, mengatakan perusahaan "berada dalam posisi unik untuk memanfaatkan" AI dan lonjakan permintaan untuk daya komputasi. Dia menambahkan bahwa mengalokasikan "200 MW kapasitas daya untuk layanan cloud AI dapat menghasilkan laju pendapatan tahunan melebihi $2 miliar pada akhir 2026."

Bitdeer mengakhiri kuartal dengan memegang 2.029 BTC, naik dari 258 BTC setahun sebelumnya, dan mengelola 241.000 rig penambangan, dibandingkan dengan 165.000 pada waktu yang sama tahun lalu.

Terkait: Saham eToro melonjak pada hasil Q3, rencana pembelian kembali $150M

Penambang Bitcoin beralih ke AI

Semakin banyak perusahaan penambangan Bitcoin yang beralih ke AI dan komputasi performa tinggi (HPC), mengalihfungsikan sebagian kapasitas daya mereka untuk memenuhi permintaan daya komputasi yang tumbuh pesat.

Pada Agustus, MARA Holdings mengumumkan kesepakatan senilai $168 juta untuk mengakuisisi 64% saham di Exaion, anak perusahaan EDF Prancis, untuk berekspansi ke infrastruktur AI rendah karbon, sementara TeraWulf menandatangani perjanjian kolokasi 10 tahun dengan perusahaan AI Fluidstack senilai $3,7 miliar dalam pendapatan kontrak.

Pada 3 November, penambang Bitcoin IREN mengumumkan kesepakatan layanan cloud GPU lima tahun senilai $9,7 miliar dengan Microsoft, memberikan raksasa teknologi tersebut akses ke chip Nvidia GB300 yang dihosting di pusat data IREN.

10 besar penambang Bitcoin yang terdaftar publik berdasarkan kapitalisasi pasar. Sumber: Companiesmarketcap.com

Meskipun peralihan penambang Bitcoin ke AI dan HPC telah mendapatkan momentum tahun ini, hal ini tidak sepenuhnya baru. 

Pada Juli 2023, HIVE Blockchain Technologies berganti nama menjadi HIVE Digital Technologies, mencerminkan peralihannya ke strategi HPC, di samping operasi penambangan cryptocurrency tradisionalnya.

Pada Maret 2024, Core Scientific menandatangani kesepakatan multi-tahun senilai $100 juta dengan perusahaan cloud GPU CoreWeave untuk meng-host beban kerja HPC di pusat data Texas-nya.

Majalah: Bagaimana trader dan penambang Tiongkok menghindari larangan kripto Tiongkok

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitdeer-shares-drop-posting-266m-quarterly-loss?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

