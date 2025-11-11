Intuition telah meluncurkan mainnet dan protokol intinya menggunakan teknologi Arbitrum's Orbit Rollup. Ini adalah salah satu penerapan awal rantai L3 khusus untuk sistem pengetahuan terdesentralisasi. Langkah ini memposisikan proyek tersebut di pusat upaya yang berkembang untuk menghubungkan data yang dapat diverifikasi, identitas, dan koordinasi AI di jaringan blockchain.

Peluncuran ini memperkenalkan rantai yang dirancang khusus untuk Information Finance (InfoFi). InfoFi adalah kategori yang sedang berkembang yang berfokus pada mengubah pengetahuan terstruktur menjadi primitif finansial. Model ini memperlakukan informasi yang dapat diverifikasi dan asal-usul data sebagai aset yang dapat dibuat, divalidasi, dipertukarkan, dan dimonetisasi di seluruh jaringan terbuka.

Intuition mengatakan rantai yang didukung Orbit menawarkan throughput tinggi dan biaya transaksi rendah, yang sangat penting untuk beban kerja yang melibatkan atestasi data konstan dan pembaruan terkait identitas. Fungsi-fungsi ini mendukung tujuan proyek untuk membangun lapisan reputasi dan verifikasi pengetahuan yang dapat diskalakan.

Tim tersebut menyebutkan kinerja Orbit sebagai faktor kunci di balik keputusannya. Pendiri dan CEO Billy Luedtke mengatakan, "Intuition sedang membangun lapisan kepercayaan definitif untuk identitas terdesentralisasi, reputasi, dan pengetahuan." Dia menambahkan bahwa Orbit menyediakan fondasi sempurna untuk menskalakan ekosistem proyek dan mempersiapkan peluncuran $TRUST.

Arbitrum Orbit, yang dikelola oleh Offchain Labs, memungkinkan rollup yang disesuaikan yang memperluas di luar komputasi tujuan umum. Offchain Labs mengatakan penerapan Intuition mencerminkan visinya untuk rantai khusus yang menangani lingkungan data kompleks daripada hanya penyelesaian finansial. Konfigurasi ini bertujuan untuk mendukung proyek yang membutuhkan kinerja tinggi dan kemampuan penanganan data yang canggih.

Metrik penggunaan awal dari fase beta Intuition menunjukkan minat yang berkembang terhadap pendekatannya. Protokol tersebut telah mencatat lebih dari 4,3 juta atestasi dari sekitar 220.000 akun. Testnet L3-nya memproses hampir 18 juta transaksi dari lebih dari 980.000 akun. Tim melaporkan lebih dari 25 kemitraan ekosistem dan lebih dari 100 aplikasi dalam pengembangan.

Rantai Intuition dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi intensif data. Ini termasuk registri agen AI yang menjangkarkan identitas dan reputasi onchain, serta sistem yang memungkinkan pengguna mempertahankan konteks digital portabel di berbagai model dan layanan AI. Pengembang dapat membangun logika yang memperlakukan data itu sendiri sebagai aset yang dapat diprogram, memungkinkan format baru koordinasi antara pengguna manusia dan agen otomatis.

Peluncuran ini menandakan peran yang berkembang dari rollup kustom dalam infrastruktur blockchain. Seiring sistem AI menjadi lebih terkait dengan identitas pengguna, asal-usul, dan kepercayaan, proyek seperti Intuition sedang mengeksplorasi bagaimana lingkungan L3 khusus dapat mendukung persyaratan tersebut. Penerapan ini juga menyoroti kehadiran Arbitrum yang berkembang di antara tim yang membangun rantai yang disesuaikan untuk pemrosesan data volume tinggi.

Dengan mainnet yang sekarang aktif, Intuition bertujuan untuk menskalakan ekosistem InfoFi-nya dan memperluas jaringan aplikasi yang dibangun di sekitar informasi yang dapat diverifikasi. Proyek ini menambah tren yang lebih luas dari platform blockchain yang bergerak melampaui kasus penggunaan keuangan tradisional dan ke dalam sistem reputasi, pasar data, dan lapisan koordinasi yang selaras dengan AI.

Baca Juga: Startale dan Soneium yang Didukung Sony Meluncurkan SuperApp Web3 untuk Mempercepat Ekonomi Onchain Jepang

Disclaimer: Informasi yang disediakan di AlexaBlockchain hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan. Baca disclaimer lengkap di sini.