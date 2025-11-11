BursaDEX+
Asosiasi Emas Tiongkok menerbitkan data tentang permintaan Emas Tiongkok pada tiga kuartal pertama kemarin, dengan sedikit keterlambatan, catat analis komoditas Commerzbank Carsten Fritsch. Selama 12 bulan, pembelian Emas PBoC mencapai total 40 ton. "Permintaan mencapai 683 ton, turun 8% dari tahun sebelumnya. Satu-satunya alasan untuk ini adalah permintaan perhiasan yang jauh lebih lemah, yang turun sebesar 32,5% menjadi 270 ton karena kenaikan harga yang tajam. Pemulihan permintaan perhiasan juga tidak mungkin terjadi pada kuartal keempat, karena pajak yang lebih tinggi untuk pembelian perhiasan Emas akan berlaku mulai 1 November." "Permintaan untuk batangan dan koin mencapai 352 ton, melebihi tingkat tahun sebelumnya sebesar 24,5% dan menyumbang setengah dari total permintaan Emas selama periode yang disebutkan. Bank sentral Tiongkok membeli Emas untuk bulan ke-12 berturut-turut pada Oktober, seperti tercermin dalam cadangan Emas yang dilaporkan oleh PBoC pada akhir bulan lalu." "Namun, dengan sekitar 1 ton, pembelian sekali lagi sangat sederhana. Selama 12 bulan yang dipertanyakan, pembelian Emas PBoC berjumlah 40 ton. Bank sentral lain, seperti bank sentral Polandia dan Kazakhstan, telah membeli jauh lebih banyak Emas sejauh tahun ini." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/diverging-demand-for-gold-in-china-in-the-first-three-quarters-commerzbank-202511111116

Permintaan emas yang berbeda di Tiongkok pada tiga kuartal pertama – Commerzbank

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 22:48
Asosiasi Emas China menerbitkan data tentang permintaan Emas China pada tiga kuartal pertama kemarin, dengan sedikit keterlambatan, catat analis komoditas Commerzbank Carsten Fritsch.

Selama 12 bulan, pembelian Emas PBoC mencapai total 40 ton.

"Permintaan mencapai 683 ton, turun 8% dari tahun sebelumnya. Satu-satunya alasan untuk ini adalah permintaan perhiasan yang jauh lebih lemah, yang turun sebesar 32,5% menjadi 270 ton karena kenaikan harga yang tajam. Pemulihan permintaan perhiasan juga tidak mungkin terjadi pada kuartal keempat, karena pajak yang lebih tinggi untuk pembelian perhiasan Emas akan berlaku mulai 1 November."

"Permintaan untuk batangan dan koin mencapai 352 ton, melebihi tingkat tahun sebelumnya sebesar 24,5% dan menyumbang lebih dari setengah dari total permintaan Emas selama periode yang disebutkan. Bank sentral China membeli Emas untuk bulan ke-12 berturut-turut pada Oktober, seperti tercermin dalam cadangan Emas yang dilaporkan oleh PBoC pada akhir bulan lalu."

"Namun, dengan sekitar 1 ton, pembelian sekali lagi sangat sederhana. Selama 12 bulan yang dimaksud, pembelian Emas PBoC berjumlah 40 ton. Bank sentral lain, seperti bank sentral Polandia dan Kazakhstan, telah membeli Emas jauh lebih banyak sejauh ini tahun ini."

Source: https://www.fxstreet.com/news/diverging-demand-for-gold-in-china-in-the-first-three-quarters-commerzbank-202511111116

