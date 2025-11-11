Cardano Meluncurkan Kartu Kripto Global dengan Wirex untuk Pembayaran yang Lancar

TLDR:

Cardano Card memungkinkan pengguna membelanjakan ADA dan lebih dari 685 aset kripto di seluruh dunia melalui Visa.

Cardano dan Wirex membawa pembayaran ADA ke transaksi sehari-hari dengan Cardano Card.

Cardano Card menawarkan cashback, pinjaman berbasis kripto, dan lainnya melalui Wirex.

Kemitraan global Cardano dengan Wirex meningkatkan kehadiran ADA dalam keuangan tradisional.

Belanjakan kripto dengan mudah menggunakan Cardano Card, terintegrasi ke dalam Wirex untuk pengalaman yang mulus.

Cardano telah mengungkapkan kemitraan baru dengan Wirex untuk meluncurkan Cardano Card, kartu kripto multi-chain yang dirancang untuk pengeluaran yang mulus. Inisiatif global ini memungkinkan pengguna membelanjakan lebih dari 685 mata uang kripto dan stablecoin, termasuk ADA, di lokasi mana pun yang menerima Visa. Cardano Card merupakan langkah besar bagi Cardano dalam menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan teknologi blockchain.

Membawa Kripto ke Pembayaran Harian

Cardano Card terintegrasi ke dalam aplikasi Wirex, menawarkan pengalaman keuangan yang komprehensif kepada pengguna. Wirex telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam pembayaran digital, memproses lebih dari $20 miliar dalam transaksi kripto hingga saat ini. Kemitraan ini memperluas kehadiran Cardano, memungkinkan jutaan pengguna untuk menggunakan ADA bersama mata uang tradisional dan aset digital.

Melalui Cardano Card, pengguna dapat mengakses berbagai fitur keuangan, seperti akun penghasil yield, pinjaman berbasis kripto, dan produk perdagangan terstruktur. Kartu ini juga menawarkan cashback hingga 8% untuk pembelian kripto, dengan hadiah tambahan untuk referral. Cardano Card juga mendukung pembayaran langsung menggunakan ADA dan aset digital lainnya, menjadikannya salah satu alat pembayaran kripto yang paling mudah diakses.

Lompatan Strategis Cardano ke Keuangan Tradisional

Kolaborasi dengan Wirex memposisikan Cardano sebagai pemain penting dalam ruang pembayaran digital. Cardano Card dirancang untuk integrasi yang mudah dengan sistem keuangan yang ada, membawa Cardano lebih dekat ke infrastruktur perbankan tradisional. Ini bukan hanya tentang pembayaran kripto—ini tentang membangun jembatan ke utilitas dunia nyata, dengan fitur berbasis blockchain Cardano yang meningkatkan ekosistem keuangan tradisional.

Phillip Pon, CEO EMURGO, menekankan bahwa langkah ini lebih dari sekadar meluncurkan kartu. Dia mencatat bahwa Cardano Card memperkenalkan produk inovatif yang "siap untuk mobile, ramah fintech, dan dibangun secara unik untuk keuangan onchain." Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran komersial dan visibilitas Cardano dalam sektor keuangan global.

Peluncuran ini menandai tonggak penting bagi Cardano, menunjukkan komitmennya untuk memperluas kehadirannya dalam lanskap pembayaran digital. Seiring pertumbuhan Cardano, integrasinya ke dalam sistem pembayaran Wirex membuka jalan bagi penerimaan ADA yang lebih luas dalam transaksi sehari-hari.

Postingan Cardano Meluncurkan Kartu Kripto Global dengan Wirex untuk Pembayaran Mulus pertama kali muncul di CoinCentral.