Transak menambahkan enam lisensi negara bagian AS untuk pembayaran stablecoin

Enam lisensi negara bagian baru Transak memungkinkannya beroperasi secara langsung di setiap yurisdiksi, menawarkan transaksi fiat-ke-stablecoin yang patuh dan memperluas akses untuk fintech, dompet, dan mitra perusahaan di seluruh negeri.

Ringkasan Transak telah mengamankan enam Lisensi Pengirim Uang negara bagian A.S. baru, memperluas jejak regulasinya ke 11 negara bagian.

Lisensi tersebut mencakup Michigan, South Carolina, dan lainnya, memungkinkan pembayaran stablecoin yang patuh.

Pada 11 November, perusahaan pembayaran stablecoin Transak mengumumkan telah mengamankan Lisensi Pengirim Uang dari regulator negara bagian di Michigan, South Carolina, Iowa, Kansas, Pennsylvania, dan Vermont

Akuisisi ini membawa total negara bagian Transak menjadi sebelas, langkah signifikan dalam kampanye metodisnya untuk membangun kerangka regulasi nasional untuk operasinya. Kepala kepatuhan perusahaan untuk Amerika, Bryan Keane, membingkai lisensi tersebut sebagai langkah penting menuju masa depan pergerakan mulus antara keuangan tradisional dan digital.

Transak memperluas jangkauan dengan rel teregulasi

Lisensi baru Transak memberikannya wewenang hukum untuk menangani dana pelanggan dan melaksanakan transfer nilai secara langsung dalam yurisdiksi setiap negara bagian. Ini menghilangkan kebutuhan akan perantara pihak ketiga, pergeseran yang menurut perusahaan sangat penting untuk meningkatkan ekonomi transaksi dan tingkat keberhasilan di seluruh jaringan lebih dari 450 aplikasi terintegrasi.

Pasar A.S. penting bagi Transak tidak hanya karena ukurannya, tetapi karena tetap menjadi salah satu lingkungan regulasi paling kompleks untuk aset digital. Perusahaan mencatat bahwa mereka secara aktif mengejar aplikasi MTL tambahan, menandakan komitmen jangka panjang untuk membangun kerangka kepatuhan nasional yang dapat mendukung gelombang berikutnya dari pembayaran lintas batas dan keuangan onchain melalui stablecoin.

Dorongan regulasi ini telah menjadi mesin untuk serangkaian kemajuan teknis sepanjang 2025, yang oleh perusahaan disebut sebagai "tahun terobosan." Tak lama setelah menjadi on-ramp pertama yang memungkinkan transfer kawat untuk setoran USD langsung pada Agustus, Transak kini bersiap meluncurkan pembayaran ACH.

Selain itu, kerjasamanya dengan MetaMask untuk mendukung setoran stablecoin native, white-label menunjukkan bagaimana lisensi ini digunakan, memungkinkan transfer nilai yang diatur, hampir instan antara rekening bank dan dompet digital.

Kekuatan perusahaan yang berkembang terlihat dalam dukungannya terhadap stablecoin teregulasi utama seperti USDC, RLUSD, dan USDG, serta dalam peluncuran API Akun Virtual. Alat pengembang ini memungkinkan mitra untuk memprogram alur pembayaran stablecoin langsung ke platform mereka sendiri, bergerak melampaui onboarding sederhana untuk mendukung operasi keuangan multi-pihak yang kompleks.