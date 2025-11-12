Seruan Kolektif Ether Terkunci untuk Kerangka Pemulihan Ethereum Terstruktur bagi Pengguna

Kolektif Ether Terkunci mengusulkan peluncuran Protokol Pemulihan Dana Ethereum (EFRP)

Ribuan investor ETH telah terdampak oleh dompet yang terkunci atau hilang akibat celah dalam standar keamanan awal

EFRP dimaksudkan sebagai kerangka pemulihan terstruktur dan adil yang memperkuat tata kelola dan ketahanan Ethereum untuk semua orang.

Pada November 2017, Pembekuan Dompet Parity menyebabkan 598 dompet multi-signature Ethereum (ETH) dibekukan. Jumlah pasti individu yang terdampak oleh kejadian ini tidak diketahui, tetapi insiden tersebut secara efektif membekukan sekitar 513.743 ETH, bernilai antara $150 juta hingga lebih dari $300 juta pada saat itu. Kolektif Ether Terkunci (LEC) kini menyerukan solusi yang didorong komunitas dan tidak kontroversial yang dapat menguntungkan semua pengguna yang secara permanen kehilangan ETH akibat bug teknis.

Pembekuan Dompet Parity bukanlah satu-satunya insiden yang memengaruhi investor Ethereum. Celah dalam standar keamanan awal cryptocurrency, termasuk kerentanan kontrak pintar, penyalahgunaan opcode SELFDESTRUCT, dan mekanisme peningkatan atau ketergantungan yang cacat, berarti ratusan, jika bukan ribuan orang, telah kehilangan akses ke dana mereka selama bertahun-tahun.

Protokol Pemulihan Dana Ethereum (EFRP) yang diusulkan oleh LEC bertujuan untuk mengembangkan kerangka pemulihan terstruktur dan adil yang memperkuat tata kelola dan ketahanan Ethereum untuk semua orang. Ini bukan penyelamatan, melainkan sistem terdesentralisasi, transparan, berbasis aturan yang memungkinkan pemilik sah untuk memulihkan ETH yang tidak dapat diakses, tanpa hard fork atau mengubah protokol inti Ethereum.

EFRP akan dibangun sepenuhnya pada kontrak pintar dan diatur oleh DAO Dewan Teknis, dirancang untuk menyeimbangkan ketidakberubahan, keadilan, dan akuntabilitas. Sesuatu yang sebagian besar kurang dalam ruang cryptocurrency, dan perlu ditangani.

Dipimpin oleh sekelompok kecil pengguna dan pemegang Ethereum individu yang secara langsung terdampak oleh pembekuan dompet Parity, LEC tidak berafiliasi dengan Parity Technologies atau organisasi apa pun yang terkait dengannya. Dengan EFRP, mereka hanya berusaha menyediakan kerangka kerja yang berkelanjutan dan disetujui komunitas untuk mengatasi dana yang hilang dan menawarkan bantuan kepada pengguna yang terdampak oleh cacat teknis sistemik – bukan kesalahan individu.

Pada 5 November 2025, LEC memposting EIP yang menguraikan Protokol Pemulihan Dana Ethereum. Anggota komunitas ETH lainnya diundang untuk bergabung dalam diskusi.

