Postingan SoFi melangkah ke dunia kripto sebagai bank pertama yang menjembatani TradFi, DeFi muncul di BitcoinEthereumNews.com. SoFi Technologies secara resmi meluncurkan layanan perdagangan kripto konsumennya, dengan penyedia layanan keuangan digital ini mencapai tonggak sejarah menjadi bank berlisensi nasional pertama yang menawarkan perdagangan kripto dalam aplikasi kepada pelanggannya. Ringkasan SoFi telah meluncurkan perdagangan kripto untuk pelanggan, dengan dukungan untuk Bitcoin, Solana dan Ethereum di antara mata uang kripto lainnya. Langkah ini menjadikan pemberi pinjaman tersebut sebagai bank berlisensi nasional pertama yang meluncurkan perdagangan kripto untuk konsumen. Inisiatif yang sedang dikembangkan termasuk stablecoin dan pinjaman kripto. Dalam pengumuman pada 11 November, bank tersebut mengatakan telah meluncurkan SoFi Crypto, platform yang sekarang memungkinkan konsumen untuk mengakses tidak hanya layanan perbankan tetapi juga untuk memperdagangkan kripto. Pelanggan sekarang dapat membeli, menjual, dan menyimpan mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Solana (SOL) di antara yang lainnya. Menurut detailnya, solusi kripto ini dibangun untuk melayani baik investor pemula maupun penggemar kripto berpengalaman yang mencari stabilitas dan keamanan tingkat bank. Tonggak Sejarah bagi SoFi Layanan kripto bank ini diluncurkan hanya beberapa bulan setelah muncul laporan bahwa SoFi berencana untuk kembali ke ruang perdagangan aset digital. "Hari ini menandai momen penting ketika perbankan bertemu kripto dalam satu aplikasi, di platform terpercaya, dan didorong oleh misi inti kami untuk membantu anggota kami mengelola uang mereka dengan benar," kata Anthony Noto, chief executive officer SoFi. Menurut Noto, teknologi blockchain berada di ambang perubahan fundamental keuangan global dalam "segala cara." Adopsi mata uang kripto telah membuat pergerakan uang menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Blockchain juga telah membuka cara-cara baru di mana orang dapat meminjam, berinvestasi, membelanjakan, dan menabung, dan bank tersebut menargetkan pertumbuhan seiring dengan keuntungan ini. "Sangat penting untuk memberikan anggota kami cara yang aman dan teregulasi untuk melangkah ke masa depan uang. Sebagai bank berlisensi nasional pertama dan satu-satunya yang meluncurkan kripto...