SoFi melangkah ke dunia kripto sebagai bank pertama yang menjembatani TradFi, DeFi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 02:11
SoFi Technologies secara resmi meluncurkan layanan perdagangan kripto konsumennya, dengan penyedia layanan keuangan digital ini mencapai tonggak sejarah menjadi bank berlisensi nasional pertama yang menawarkan perdagangan kripto dalam aplikasi kepada pelanggannya.

Ringkasan

  • SoFi telah meluncurkan perdagangan kripto untuk pelanggan, dengan dukungan untuk Bitcoin, Solana dan Ethereum di antara mata uang kripto lainnya.
  • Langkah ini menjadikan pemberi pinjaman tersebut sebagai bank berlisensi nasional pertama yang meluncurkan perdagangan kripto untuk konsumen.
  • Inisiatif yang sedang dipersiapkan termasuk stablecoin dan pinjaman kripto.

Dalam pengumuman pada 11 November, bank tersebut mengatakan telah meluncurkan SoFi Crypto, platform yang sekarang memungkinkan konsumen untuk mengakses tidak hanya layanan perbankan tetapi juga untuk memperdagangkan kripto.

Pelanggan sekarang dapat membeli, menjual, dan menyimpan mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Solana (SOL) di antara yang lainnya.

Menurut detailnya, solusi kripto ini dibangun untuk melayani baik investor pemula maupun penggemar kripto berpengalaman yang mencari stabilitas dan keamanan tingkat bank.

Tonggak Sejarah bagi SoFi

Layanan kripto bank ini mulai beroperasi hanya beberapa bulan setelah muncul laporan bahwa SoFi berencana untuk kembali memasuki ruang perdagangan aset digital. 

Menurut Noto, teknologi blockchain berada di ambang perubahan fundamental keuangan global dalam "segala cara."

Adopsi mata uang kripto telah membuat pergerakan uang menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Blockchain juga telah membuka cara-cara baru di mana orang dapat meminjam, berinvestasi, membelanjakan, dan menabung, dan bank menargetkan pertumbuhan seiring dengan keuntungan ini.

SoFi Crypto diluncurkan dengan peluncuran bertahap, dengan rencana bank untuk memperluas dukungan ke lebih banyak anggota dalam beberapa minggu mendatang.

Sementara itu, SoFi sedang menargetkan integrasi yang lebih luas dari inovasi kripto dan blockchain di seluruh bisnisnya, termasuk pengiriman uang berbasis kripto. Pada Agustus, bank tersebut menguraikan rencana untuk memanfaatkan Bitcoin Lightning untuk pembayaran lintas batas.

Inisiatif lain yang ditargetkan bank termasuk stablecoin dolar AS dan pinjaman kripto.

Sumber: https://crypto.news/sofi-crypto-trading-consumers-banking-sector-milestone/

