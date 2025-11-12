Paus Cardano Berdompet Tebal Meraup 348 Juta ADA saat Harga Turun Di Bawah $0,6

TLDR

Paus dan hiu Cardano mengakumulasi 348 juta token ADA antara 7-10 November.

Para investor bermodal besar ini memanfaatkan penurunan harga ADA di bawah $0,5.

348 juta token ADA yang dibeli bernilai lebih dari $204 juta pada saat itu.

Jaringan Cardano terus melanjutkan kemajuannya menuju adopsi global, mendorong kepercayaan investor.

Meskipun terjadi penurunan 35% pada harga ADA selama dua bulan terakhir, aktivitas paus tetap kuat.

Paus dan hiu Cardano telah mengakumulasi 348 juta token ADA hanya dalam empat hari. Ini terjadi setelah harga ADA turun di bawah $0,5 minggu lalu. Akumulasi ini menunjukkan minat yang kuat dari investor bermodal besar meskipun penurunan pasar yang sedang berlangsung.

Paus Cardano Memanfaatkan Penurunan Harga

Antara 7-10 November, paus dan hiu Cardano menambahkan 348 juta token ADA ke portofolio mereka. Para investor ini, yang memegang antara 100.000 dan 100 juta ADA, memanfaatkan penurunan harga. Pada saat itu, total nilai token melampaui $204 juta.

Paus Cardano telah sangat aktif dalam memperoleh ADA. Mereka biasanya memegang antara 1 juta dan 100 juta token. Data terbaru dari Santiment mengungkapkan bahwa para pemegang kunci ini memanfaatkan penurunan pasar untuk meningkatkan kepemilikan mereka.

Kinerja Pasar ADA dan Aktivitas Paus

Per November 2025, pasokan beredar Cardano mencapai 36,6 miliar token. Meskipun harga ADA turun 35% selama dua bulan terakhir, paus dan hiu terus membeli lebih banyak. Perilaku ini mencerminkan kepercayaan yang kuat dari para investor ini terhadap prospek jangka panjang Cardano.

Jaringan Cardano telah berkembang secara stabil, dengan Yayasan Cardano yang fokus pada adopsi global. Investor tampaknya optimis tentang potensi roadmap untuk mendorong nilai jangka panjang bagi ADA. Meskipun terjadi koreksi pasar secara keseluruhan, paus dan hiu Cardano mengakumulasi ADA dengan cepat.

Harga ADA baru-baru ini pulih setelah mencapai level dukungan sekitar $0,5. Saat ini diperdagangkan pada $0,582, menunjukkan beberapa tanda pemulihan. Jika tren akumulasi berlanjut, ADA mungkin akan melihat kenaikan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Paus dan hiu Cardano telah memperjelas niat mereka untuk memegang lebih banyak token ADA. Langkah terbaru mereka menunjukkan bahwa mereka memposisikan diri untuk potensi reli harga. Meskipun terjadi koreksi pasar secara luas, aktivitas akumulasi dapat menyiapkan panggung untuk pertumbuhan harga di masa depan.

Dalam beberapa minggu mendatang, harga ADA dapat menguji level resistensi di atas $0,6. Analis berharap bahwa akumulasi paus yang berkelanjutan dapat mendorong ADA lebih tinggi lagi, dengan beberapa memprediksi potensi reli menuju $3.

