Bitcoin vs Saham Penambangan Kripto – Mana yang Lebih Baik untuk Dibeli Saat Ini?

Bitcoin telah menjadi salah satu aset paling sukses selama dekade terakhir, tetapi saham penambangan kripto mungkin menjadi peluang yang lebih baik ke depan.

Bitcoin mengalami kenaikan lebih dari 25.000% selama dekade terakhir, tetapi sekarang memiliki kapitalisasi pasar sebesar $2 triliun. Kapitalisasi pasar yang lebih tinggi membuat lebih sulit untuk menghasilkan pergerakan harga yang kuat seperti yang dilihat investor Bitcoin pada 2017 dan dari akhir 2020 hingga awal 2021.

Penambang Kripto Beralih Ke Kecerdasan Buatan

Saham penambangan kripto seperti IREN dan Cipher Mining bahkan belum ada saat lonjakan Bitcoin 2017. IREN dan Cipher Mining masing-masing didirikan pada 2018 dan 2021.

Disponsori

Disponsori

Saham-saham ini memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil, yang berarti mereka tidak membutuhkan modal sebanyak Bitcoin untuk menggandakan nilainya.

Harga Saham IREN Sepanjang Paruh Kedua 2025. Sumber: Google Finance

Namun, ukuran kapitalisasi pasar bukanlah satu-satunya faktor yang telah mengubah saham penambangan kripto menjadi opsi yang lebih unggul.



Katalis besar yang telah membantu saham penambangan kripto mengungguli Bitcoin adalah peralihan mereka ke kecerdasan buatan.

Bahkan raksasa industri seperti Kevin O'Leary sekarang menganggap saham penambangan kripto sebagai kelas aset premium.

Seiring pengeluaran AI terus meningkat, dan perusahaan teknologi besar terus mengindikasikan bahwa mereka akan meningkatkan pengeluaran mereka, perusahaan yang dapat melayani mereka dengan baik akan memiliki keuntungan luar biasa.

IREN, Cipher Mining, dan Terawulf adalah beberapa penambang kripto yang telah mengumumkan kesepakatan besar dengan perusahaan teknologi untuk daya komputasi AI.

Ketiga saham tersebut telah menghasilkan keuntungan year-to-date sebesar 496%, 328%, dan 155%, masing-masing, dibandingkan dengan keuntungan Bitcoin sebesar 11% dalam periode yang sama.

Disponsori

Disponsori

Harga Saham Terawulf Sepanjang Paruh Kedua 2025. Sumber: Google Finance

Kesepakatan multi-tahun dan multi-miliar dolar telah secara signifikan mengubah cara investor memandang saham penambangan dalam waktu singkat.

Upaya penambangan kripto mereka telah memberikan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani permintaan AI.

Aset-aset ini juga lebih volatil daripada Bitcoin. Keuntungan atau kerugian 2% untuk IREN adalah hari yang relatif tenang, sementara pergerakan harga 2% lebih sulit ditemukan untuk Bitcoin.

CIFR dan WULF telah kurang volatil dibandingkan IREN selama sebulan terakhir, tetapi kedua saham tersebut masih memiliki banyak pergerakan harga 5%+ ke kedua arah.

Bitcoin Masih Memainkan Peran Besar Dalam Pendapatan Keseluruhan

Meskipun peralihan ke AI telah menjadi cerita besar bagi banyak saham penambangan kripto, perusahaan-perusahaan ini masih mengandalkan penambangan kripto mereka untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan.

Disponsori

Disponsori

Mereka menggunakan penambangan kripto untuk mendanai pusat data AI mereka, yang menghasilkan margin yang lebih menarik ketika kesepakatan teknologi besar tiba.

Seiring lebih banyak kesepakatan multi-miliar dolar tiba, kripto akan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap pendapatan saham penambangan kripto, dan tren ini sudah mulai terbentuk.

Bitcoin telah kehilangan 17% selama sebulan terakhir, sementara CoinShares Bitcoin Mining ETF, dana yang melacak berbagai saham penambangan kripto, naik 3% selama periode yang sama.

Keuntungan year-to-date dana sebesar 137% semakin menjauhkan dirinya dari Bitcoin, tetapi keuntungan 3% dibandingkan kerugian 17% selama sebulan terakhir cukup mengejutkan. Ini menunjukkan pemisahan, di mana pergerakan harga Bitcoin tidak lagi menentukan apa yang akan terjadi pada saham penambangan kripto.

Harga CoinShares Bitcoin Mining ETF Year-To-Date. Sumber: Google Finance

Biasanya, kedua aset ini bergerak naik dan turun secara bersamaan, tetapi banyaknya kesepakatan teknologi besar selama beberapa bulan terakhir telah meminimalkan ketergantungan jangka panjang mereka pada penambangan kripto untuk pertumbuhan pendapatan.

Disponsori

Disponsori

Lebih Banyak Investor Memperhatikan Saham Penambangan Kripto

Meskipun saham penambangan kripto memiliki audiens yang relatif kecil hanya setahun yang lalu, mereka telah menjadi aset populer karena keuntungan terbaru mereka dan hubungannya dengan kecerdasan buatan. Perhatian yang meningkat ini patut dicatat karena mirip dengan bagaimana Bitcoin pertama kali menjadi arus utama pada 2017.

Bitcoin memiliki kapitalisasi pasar sebesar $16 miliar pada 1 Januari 2017, dan mengakhiri tahun dengan kapitalisasi pasar sebesar $237 miliar. Ripple sebenarnya adalah pemenang yang lebih besar, meningkatkan kapitalisasi pasarnya dari $231 juta menjadi $89 miliar.

Saham penambangan kripto mulai mendapat perhatian dari analis dan tokoh TV, yang dapat menghasilkan keuntungan serupa selama beberapa tahun ke depan.

Compass Point, Roth Capital, dan Cantor Fitzgerald adalah beberapa perusahaan yang baru-baru ini menaikkan target harga IREN mereka.

IREN mendapat perhatian paling banyak saat ini, tetapi saham penambangan kripto lainnya juga telah mendapatkan peningkatan target harga.

Meskipun saham penambangan kripto telah memberikan pengembalian year-to-date yang luar biasa, mereka belum menjadi arus utama seperti Bitcoin dan Magnificent Seven.

Ketika tingkat perhatian itu tiba, saham penambangan kripto mungkin akan semakin memperluas keunggulan mereka atas keuntungan terbaru Bitcoin.