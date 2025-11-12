BursaDEX+
'A Different World' Seri Sekuel Dipesan Di Netflix

2025/11/12
Potret studio aktris Jasmine Guy dan aktor Kadeem Hardison, bintang bersama acara televisi A Different World. Tayang: 1987-1993. (Foto oleh Lynn Goldsmith/Corbis/VCG via Getty Images)

Corbis/VCG via Getty Images

Netflix kembali ke Hillman College. Raksasa streaming ini secara resmi memesan sekuel untuk A Different World, spin-off dari The Cosby Show yang tayang dari 1987 hingga 1993 dan berfokus pada kehidupan mahasiswa di Hillman College, perguruan tinggi fiksi yang mayoritas mahasiswanya berkulit hitam di Virginia. Ditayangkan setelah Cosby Show yang saat itu menduduki peringkat teratas, A Different World menyelesaikan empat musim pertama dari enam musimnya dengan peringkat di antara 5 besar semua program di jam tayang utama.

Berbeda dengan banyak sitkom di era tersebut, A Different World memadukan humor dengan komentar sosial yang bermakna.

Serial baru ini akan berfokus pada Deborah Wayne (pemenang Tony Award Maleah Joi Moon) — putri dari Dwayne Wayne (Kadeem Hardison) dan Whitley Gilbert (Jasmine Guy) — saat dia memulai tahun pertamanya di Hillman. Meskipun belum ada pengumuman tentang pemain yang kembali dari serial asli, ada harapan untuk penampilan tamu.

NEW YORK, NEW YORK – 16 JUNI: Maleah Joi Moon menerima penghargaan Aktris Utama Terbaik dalam Musikal untuk "Hell's Kitchen" di atas panggung selama The 77th Annual Tony Awards di David H. Koch Theater di Lincoln Center pada 16 Juni 2024 di New York City. (Foto oleh Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

Getty Images for Tony Awards Productions

Berbeda dengan serial multi-kamera asli, versi baru A Different World ini menggunakan kamera tunggal dan dijadwalkan untuk musim pertama dengan 10 episode. Pemerannya akan termasuk Alijah Kai, Chibuikem Uche, Cornell Young IV, Jordan Aaron Hall, dan Kennedi Reece.

Felicia Pride (Queen Sugar, Grey's Anatomy) berperan sebagai showrunner, penulis, dan produser eksekutif. Debbie Allen, yang menyutradarai dan memproduksi sebagian besar serial asli, kembali sebagai produser eksekutif dan akan menyutradarai beberapa episode, termasuk episode pilot. Juga terlibat sebagai produser eksekutif adalah Reggie Rock Bythewood dan Gina Prince-Bythewood (Swagger, Love & Basketball).

Langkah Strategis untuk Netflix

Bagi Netflix, yang sebelumnya me-reboot komedi keluarga Full House menjadi Fuller House, tujuannya adalah untuk menarik baik penggemar asli dengan konsep yang terbukti maupun penonton yang lebih muda yang mungkin menemukan Hillman College untuk pertama kalinya.

Tanggal tayang perdana untuk A Different World belum diumumkan, tetapi produksi diperkirakan akan dimulai pada tahun 2026.

Sebelumnya, Disney+ juga ikut dalam tren reboot sitkom dengan Boy Meets World menjadi Girl Meets World, yang tayang dari 2014 hingga 2017.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/11/11/a-different-world-sequel-series-ordered-at-netflix/

