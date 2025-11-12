Grayscale Memperluas ETF Solana dengan Perdagangan Opsi Setelah 10 Arus Masuk

TLDR

Grayscale telah mengaktifkan perdagangan opsi untuk ETF Solana Trust (GSOL), setelah 10 hari berturut-turut arus masuk bersih. Langkah ini memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan fleksibilitas investor dalam eksposur terhadap produk berbasis Solana dan imbalan staking.

Grayscale Memperluas GSOL Dengan Perdagangan Opsi

Grayscale mengaktifkan perdagangan opsi pada ETF GSOL dua minggu setelah peluncuran dana awal. Perusahaan mengkonfirmasi peluncuran melalui postingan resmi di X, sebelumnya Twitter.

ETF GSOL mencakup staking penuh tanpa biaya manajemen dan hasil staking tahunan rata-rata lebih dari 7%. Struktur ini memungkinkan investor menerima imbalan staking sambil mempertahankan eksposur terhadap perubahan harga SOL.

Manajer aset ini adalah yang pertama menawarkan fitur seperti itu pada ETF berbasis Solana di Amerika Serikat. Bitwise, yang meluncurkan dana SOL secara bersamaan, belum memperkenalkan perdagangan opsi.

ETF Solana Mencatat Arus Masuk Berkelanjutan

Pada 10 November, ETF spot Solana mencatat $6,78 juta dalam arus masuk harian di pasar AS. Arus masuk ini menandai sesi kesepuluh berturut-turut dari pergerakan dana positif ke ETF Solana.

Sejak debut pasar mereka pada 28 Oktober, kedua ETF Solana telah mengumpulkan $342,48 juta secara gabungan.

Dana-dana tersebut tetap aktif hampir setiap hari, dengan hanya dua sesi perdagangan tidak aktif hingga saat ini.

GSOL Grayscale dan dana SOL Bitwise menarik minat institusional yang kuat.

Arus masuk berkelanjutan mendukung kasus untuk permintaan yang berkembang dalam ETF altcoin di pasar AS.

Grayscale telah mempertahankan keunggulan dibanding pesaing dengan peluncuran produk proaktifnya. Peluncuran opsi ETF GSOL mengkonfirmasi sikapnya yang agresif dalam penawaran investasi terkait Solana.

Dana SOL Bitwise terus beroperasi tanpa perdagangan opsi pada pembaruan terbaru.

Strategi Grayscale memungkinkan alat investor yang lebih luas dan potensi hasil yang lebih tinggi melalui staking.

Menurut Grayscale, struktur GSOL menawarkan eksposur terhadap pergerakan pasar dan pendapatan staking secara bersamaan. Manfaat ganda ini memberikan fleksibilitas kepada investor selama tren harga naik dan turun.

Jaringan Solana Melihat Aktivitas Berkelanjutan Meskipun Harga Turun

Solana telah kehilangan 18,21% nilai selama sebulan terakhir, mencapai $159,09 pada pemeriksaan terakhir.

Namun, aktivitas on-chain tetap tinggi dengan lebih dari 3,2 juta dompet dan 70 juta transaksi harian pada Oktober.

Meskipun koreksi pasar, produk Grayscale yang terkait dengan Solana terus menarik arus institusional. Tren ini mendukung partisipasi blockchain melalui staking dan produk investasi seperti GSOL.

ETF Bitcoin spot mencatat $1,15 juta dalam arus masuk pada hari yang sama, semuanya dari Bitwise. ETF Ethereum tidak memiliki arus masuk, sementara ETF Litecoin menambahkan $2,11 juta dari Canary Capital.

Grayscale terus memimpin dengan jajaran ETF kripto yang terdiversifikasi, termasuk GSOL yang baru diperluas. Pembaruan terbaru dari manajer aset ini membuatnya tetap unggul dalam segmen ETF Solana yang berkembang.

