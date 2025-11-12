'Cryptoqueen' penipu Zhimin Qian menerima hukuman penjara 11 tahun di Inggris

Zhimin Qian, "ratu kripto" asal Tiongkok yang ditangkap karena merencanakan penipuan Bitcoin senilai $5,5 miliar, telah menerima hukuman penjara 11 tahun di Inggris.

Zhimin Qian, 47 tahun, dalang dari skema penipuan kripto besar yang menyebabkan lebih dari 128.000 orang di seluruh Tiongkok ditipu antara tahun 2014 dan 2017, dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan di Pengadilan Southwark London. Reuters melaporkan perkembangan tersebut.

"Dewi Kekayaan", yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengaku bersalah atas dua tuduhan pencucian uang pada bulan September.

Pada 11 November, Hakim Sally-Ann Hales menjatuhkan hukuman penjara. Penangkapan Qian terjadi setelah operasi besar-besaran yang dilakukan oleh polisi Inggris yang menargetkan penipu tersebut, yang melarikan diri dari Tiongkok dan mencoba menggunakan identitas baru di Inggris.

Yang perlu dicatat, penahanan ini sejauh ini merupakan kasus penting yang menyebabkan polisi Inggris menyita lebih dari 61.000 bitcoin (BTC), salah satu penyitaan BTC terbesar di dunia. Barang sitaan tersebut, dengan harga Bitcoin saat ini, bernilai lebih dari $6 miliar.

Qian, 47 tahun, mengubah pembelaannya dan mengaku memiliki serta mentransfer properti hasil kejahatan melalui kripto. Awalnya, dia mengklaim menjadi korban penindakan pemerintah di Tiongkok dan seorang "pengusaha kripto yang sukses".

Namun penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan Qian menawarkan investasi kepada investor yang tidak curiga yang memasukkan hampir 40 miliar renminbi (sekitar $5,5 miliar) ke dalamnya. Penipuan yang terjadi kemudian membuatnya menggelapkan lebih dari 6 miliar renminbi, dengan hasil yang disimpan dalam Bitcoin.

Ketika otoritas Tiongkok semakin mendekati para perancang penipuan tersebut, Qian melarikan diri. Dia akhirnya masuk ke Inggris dengan dokumen palsu dan memulai aksi pencucian uang. Pihak berwenang mengatakan dia merekrut kaki tangan dan hidup mewah saat dia menikmati kekayaan kripto hasil kejahatannya.

Jian Wen, salah satu kaki tangannya, menerima hukuman lebih dari enam tahun penjara. Bagi Qian, hukuman 11 tahun ini sedikit lebih rendah dari ancaman hukuman hingga 14 tahun yang dihadapinya.