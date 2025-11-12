BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Zhimin Qian, "ratu kripto" asal Tiongkok yang ditangkap karena merencanakan penipuan Bitcoin senilai $5,5 miliar, telah menerima hukuman penjara 11 tahun di Inggris.Zhimin Qian, "ratu kripto" asal Tiongkok yang ditangkap karena merencanakan penipuan Bitcoin senilai $5,5 miliar, telah menerima hukuman penjara 11 tahun di Inggris.

'Cryptoqueen' penipu Zhimin Qian menerima hukuman penjara 11 tahun di Inggris

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/11/12 02:45
Scamcoin
SCAM$0.00009041+130.87%
Union
U$0.003396+19.57%
Sidekick
K$0.005392+7.34%

Zhimin Qian, "ratu kripto" asal Tiongkok yang ditangkap karena merencanakan penipuan Bitcoin senilai $5,5 miliar, telah menerima hukuman penjara 11 tahun di Inggris.

Ringkasan
  • Penipu Bitcoin asal Tiongkok, Zhimin Qian, telah dijatuhi hukuman penjara 11 tahun.
  • Wanita berusia 47 tahun ini merencanakan penipuan kripto senilai multi-miliar dolar yang berdampak pada 128.000 korban di Tiongkok.
  • Otoritas Inggris menyita 61.000 BTC dari Qian setelah penangkapannya.

Zhimin Qian, 47 tahun, dalang dari skema penipuan kripto besar yang menyebabkan lebih dari 128.000 orang di seluruh Tiongkok ditipu antara tahun 2014 dan 2017, dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan di Pengadilan Southwark London. Reuters melaporkan perkembangan tersebut.

"Dewi Kekayaan", yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengaku bersalah atas dua tuduhan pencucian uang pada bulan September.

Pada 11 November, Hakim Sally-Ann Hales menjatuhkan hukuman penjara. Penangkapan Qian terjadi setelah operasi besar-besaran yang dilakukan oleh polisi Inggris yang menargetkan penipu tersebut, yang melarikan diri dari Tiongkok dan mencoba menggunakan identitas baru di Inggris.

Yang perlu dicatat, penahanan ini sejauh ini merupakan kasus penting yang menyebabkan polisi Inggris menyita lebih dari 61.000 bitcoin (BTC), salah satu penyitaan BTC terbesar di dunia. Barang sitaan tersebut, dengan harga Bitcoin saat ini, bernilai lebih dari $6 miliar.

Zhimin Qian, penipu Bitcoin

Qian, 47 tahun, mengubah pembelaannya dan mengaku memiliki serta mentransfer properti hasil kejahatan melalui kripto. Awalnya, dia mengklaim menjadi korban penindakan pemerintah di Tiongkok dan seorang "pengusaha kripto yang sukses".

Namun penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan Qian menawarkan investasi kepada investor yang tidak curiga yang memasukkan hampir 40 miliar renminbi (sekitar $5,5 miliar) ke dalamnya. Penipuan yang terjadi kemudian membuatnya menggelapkan lebih dari 6 miliar renminbi, dengan hasil yang disimpan dalam Bitcoin.

Ketika otoritas Tiongkok semakin mendekati para perancang penipuan tersebut, Qian melarikan diri. Dia akhirnya masuk ke Inggris dengan dokumen palsu dan memulai aksi pencucian uang. Pihak berwenang mengatakan dia merekrut kaki tangan dan hidup mewah saat dia menikmati kekayaan kripto hasil kejahatannya.

Jian Wen, salah satu kaki tangannya, menerima hukuman lebih dari enam tahun penjara. Bagi Qian, hukuman 11 tahun ini sedikit lebih rendah dari ancaman hukuman hingga 14 tahun yang dihadapinya.

Peluang Pasar
Logo Scamcoin
Harga Scamcoin(SCAM)
$0.001087
$0.001087$0.001087
+0.09%
USD
Grafik Harga Live Scamcoin (SCAM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31