BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Dow Jones naik 570 poin dengan akhir penutupan pemerintah terlihat di depan mata muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones Industrial Average (DJIA) menemukan ruang untuk bergerak lebih tinggi pada hari Selasa, meskipun ada kelesuan umum yang melanda indeks saham utama lainnya saat reli teknologi AI terus tersendat. Dow telah meluncurkan dirinya kembali ke arah wilayah 48.000 karena investor mengandalkan resolusi untuk sementara mendanai pemerintah AS dan melanjutkan aliran data tenaga kerja dan inflasi yang penting. Harapan investor untuk solusi penutupan pemerintah tetap tinggi Pemerintah AS telah beralih untuk mencari suara yang diperlukan untuk mengesahkan RUU pendanaan sementara yang akan melihat layanan federal melanjutkan operasi, setidaknya hingga akhir Januari sebelum siklus kebuntuan politik dan penyanderaan layanan pemerintah dapat dimulai lagi. Pembukaan kembali pemerintah federal dalam jangka pendek setelah apa yang telah menjadi penutupan pemerintah AS terpanjang dalam sejarah Amerika akan membawa banjir angka tenaga kerja dan inflasi resmi, yang merupakan data penting bagi Federal Reserve (Fed) untuk terus memberikan pemotongan suku bunga yang sangat diinginkan pasar. Biaya operasional AI kemungkinan akan jauh lebih tinggi dari yang semua orang pikirkan Spekulator bearish terkenal Michael Burry mencatat di X-nee-Twitter awal minggu ini bahwa sebagian besar ekspektasi pertumbuhan seputar reli teknologi AI yang sedang berlangsung mungkin dibangun di atas akuntansi yang cacat. Menurut investor legendaris tersebut, "hyperscalers" AI, atau perusahaan yang menyediakan daya komputasi dan menyewakan akses data ke proyek AI, dengan sengaja meremehkan biaya depresiasi dari infrastruktur gudang data yang terus-menerus didaur ulang untuk memenuhi permintaan pengolahan data yang terus bertambah. Menurut Burry, sebagian besar uang investasi yang ditanamkan ke dalam ruang AI akan terus terbakar dengan kecepatan lebih cepat dari yang diperkirakan karena permintaan AI menghabiskan infrastruktur data, dan penyedia teknologi melebih-lebihkan ekspektasi pendapatan masa depan mereka dengan sangat meremehkan biaya penggantian peralatan mereka. Grafik harian Dow Jones Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-brushes-off-fears-as-government-funding-deal-inches-forward-202511111822Postingan Dow Jones naik 570 poin dengan akhir penutupan pemerintah terlihat di depan mata muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones Industrial Average (DJIA) menemukan ruang untuk bergerak lebih tinggi pada hari Selasa, meskipun ada kelesuan umum yang melanda indeks saham utama lainnya saat reli teknologi AI terus tersendat. Dow telah meluncurkan dirinya kembali ke arah wilayah 48.000 karena investor mengandalkan resolusi untuk sementara mendanai pemerintah AS dan melanjutkan aliran data tenaga kerja dan inflasi yang penting. Harapan investor untuk solusi penutupan pemerintah tetap tinggi Pemerintah AS telah beralih untuk mencari suara yang diperlukan untuk mengesahkan RUU pendanaan sementara yang akan melihat layanan federal melanjutkan operasi, setidaknya hingga akhir Januari sebelum siklus kebuntuan politik dan penyanderaan layanan pemerintah dapat dimulai lagi. Pembukaan kembali pemerintah federal dalam jangka pendek setelah apa yang telah menjadi penutupan pemerintah AS terpanjang dalam sejarah Amerika akan membawa banjir angka tenaga kerja dan inflasi resmi, yang merupakan data penting bagi Federal Reserve (Fed) untuk terus memberikan pemotongan suku bunga yang sangat diinginkan pasar. Biaya operasional AI kemungkinan akan jauh lebih tinggi dari yang semua orang pikirkan Spekulator bearish terkenal Michael Burry mencatat di X-nee-Twitter awal minggu ini bahwa sebagian besar ekspektasi pertumbuhan seputar reli teknologi AI yang sedang berlangsung mungkin dibangun di atas akuntansi yang cacat. Menurut investor legendaris tersebut, "hyperscalers" AI, atau perusahaan yang menyediakan daya komputasi dan menyewakan akses data ke proyek AI, dengan sengaja meremehkan biaya depresiasi dari infrastruktur gudang data yang terus-menerus didaur ulang untuk memenuhi permintaan pengolahan data yang terus bertambah. Menurut Burry, sebagian besar uang investasi yang ditanamkan ke dalam ruang AI akan terus terbakar dengan kecepatan lebih cepat dari yang diperkirakan karena permintaan AI menghabiskan infrastruktur data, dan penyedia teknologi melebih-lebihkan ekspektasi pendapatan masa depan mereka dengan sangat meremehkan biaya penggantian peralatan mereka. Grafik harian Dow Jones Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-brushes-off-fears-as-government-funding-deal-inches-forward-202511111822

Dow Jones naik 570 poin dengan akhir penutupan pemerintah terlihat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 04:18
Movement
MOVE$0.03329-5.26%
Major
MAJOR$0.13208+5.68%
Sleepless AI
AI$0.03909-5.12%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04617--%

Dow Jones Industrial Average (DJIA) menemukan ruang untuk bergerak lebih tinggi pada hari Selasa, meskipun ada kelesuan umum yang melanda indeks saham utama lainnya saat reli teknologi AI terus tersendat. Dow telah meluncurkan dirinya kembali ke arah wilayah 48.000 karena investor mengandalkan resolusi untuk sementara mendanai pemerintah AS dan melanjutkan aliran data tenaga kerja dan inflasi yang kritis.

Harapan investor untuk solusi penutupan pemerintah tetap tinggi

Pemerintah AS telah beralih untuk mencari suara yang diperlukan untuk mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan sementara yang akan melihat layanan federal melanjutkan operasi, setidaknya hingga akhir Januari sebelum siklus kebuntuan politik dan penyanderaan layanan pemerintah dapat dimulai lagi.

Pembukaan kembali pemerintah federal dalam jangka pendek setelah apa yang telah menjadi penutupan pemerintah AS terlama dalam sejarah Amerika akan membawa banjir angka tenaga kerja dan inflasi resmi, yang merupakan data penting bagi Federal Reserve (Fed) untuk terus memberikan pemotongan suku bunga yang sangat diinginkan pasar.

Biaya operasional AI kemungkinan akan jauh lebih tinggi dari yang semua orang pikirkan

Spekulator bearish terkenal Michael Burry mencatat di X-dulu-Twitter awal minggu ini bahwa sebagian besar ekspektasi pertumbuhan seputar reli teknologi AI yang sedang berlangsung mungkin dibangun di atas akuntansi yang cacat. Menurut investor legendaris tersebut, "hyperscalers" AI, atau perusahaan yang menyediakan daya komputasi dan menyewakan akses data untuk proyek AI, dengan sengaja meremehkan biaya depresiasi dari infrastruktur gudang data yang terus-menerus didaur ulang untuk memenuhi permintaan pemrosesan data yang terus bertambah. Menurut Burry, sebagian besar uang investasi yang ditanamkan ke dalam ruang AI akan terus terbakar dengan kecepatan lebih cepat dari yang diperkirakan karena permintaan AI menghabiskan infrastruktur data, dan penyedia teknologi melebih-lebihkan ekspektasi pendapatan masa depan mereka dengan sangat meremehkan biaya penggantian peralatan mereka.

Grafik harian Dow Jones

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-brushes-off-fears-as-government-funding-deal-inches-forward-202511111822

Peluang Pasar
Logo Movement
Harga Movement(MOVE)
$0.03329
$0.03329$0.03329
-4.53%
USD
Grafik Harga Live Movement (MOVE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31