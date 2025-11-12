Postingan Dow Jones naik 570 poin dengan akhir penutupan pemerintah terlihat di depan mata muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones Industrial Average (DJIA) menemukan ruang untuk bergerak lebih tinggi pada hari Selasa, meskipun ada kelesuan umum yang melanda indeks saham utama lainnya saat reli teknologi AI terus tersendat. Dow telah meluncurkan dirinya kembali ke arah wilayah 48.000 karena investor mengandalkan resolusi untuk sementara mendanai pemerintah AS dan melanjutkan aliran data tenaga kerja dan inflasi yang penting. Harapan investor untuk solusi penutupan pemerintah tetap tinggi Pemerintah AS telah beralih untuk mencari suara yang diperlukan untuk mengesahkan RUU pendanaan sementara yang akan melihat layanan federal melanjutkan operasi, setidaknya hingga akhir Januari sebelum siklus kebuntuan politik dan penyanderaan layanan pemerintah dapat dimulai lagi. Pembukaan kembali pemerintah federal dalam jangka pendek setelah apa yang telah menjadi penutupan pemerintah AS terpanjang dalam sejarah Amerika akan membawa banjir angka tenaga kerja dan inflasi resmi, yang merupakan data penting bagi Federal Reserve (Fed) untuk terus memberikan pemotongan suku bunga yang sangat diinginkan pasar. Biaya operasional AI kemungkinan akan jauh lebih tinggi dari yang semua orang pikirkan Spekulator bearish terkenal Michael Burry mencatat di X-nee-Twitter awal minggu ini bahwa sebagian besar ekspektasi pertumbuhan seputar reli teknologi AI yang sedang berlangsung mungkin dibangun di atas akuntansi yang cacat. Menurut investor legendaris tersebut, "hyperscalers" AI, atau perusahaan yang menyediakan daya komputasi dan menyewakan akses data ke proyek AI, dengan sengaja meremehkan biaya depresiasi dari infrastruktur gudang data yang terus-menerus didaur ulang untuk memenuhi permintaan pengolahan data yang terus bertambah. Menurut Burry, sebagian besar uang investasi yang ditanamkan ke dalam ruang AI akan terus terbakar dengan kecepatan lebih cepat dari yang diperkirakan karena permintaan AI menghabiskan infrastruktur data, dan penyedia teknologi melebih-lebihkan ekspektasi pendapatan masa depan mereka dengan sangat meremehkan biaya penggantian peralatan mereka. Grafik harian Dow Jones Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-brushes-off-fears-as-government-funding-deal-inches-forward-202511111822 Postingan Dow Jones naik 570 poin dengan akhir penutupan pemerintah terlihat di depan mata muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones Industrial Average (DJIA) menemukan ruang untuk bergerak lebih tinggi pada hari Selasa, meskipun ada kelesuan umum yang melanda indeks saham utama lainnya saat reli teknologi AI terus tersendat. Dow telah meluncurkan dirinya kembali ke arah wilayah 48.000 karena investor mengandalkan resolusi untuk sementara mendanai pemerintah AS dan melanjutkan aliran data tenaga kerja dan inflasi yang penting. Harapan investor untuk solusi penutupan pemerintah tetap tinggi Pemerintah AS telah beralih untuk mencari suara yang diperlukan untuk mengesahkan RUU pendanaan sementara yang akan melihat layanan federal melanjutkan operasi, setidaknya hingga akhir Januari sebelum siklus kebuntuan politik dan penyanderaan layanan pemerintah dapat dimulai lagi. Pembukaan kembali pemerintah federal dalam jangka pendek setelah apa yang telah menjadi penutupan pemerintah AS terpanjang dalam sejarah Amerika akan membawa banjir angka tenaga kerja dan inflasi resmi, yang merupakan data penting bagi Federal Reserve (Fed) untuk terus memberikan pemotongan suku bunga yang sangat diinginkan pasar. Biaya operasional AI kemungkinan akan jauh lebih tinggi dari yang semua orang pikirkan Spekulator bearish terkenal Michael Burry mencatat di X-nee-Twitter awal minggu ini bahwa sebagian besar ekspektasi pertumbuhan seputar reli teknologi AI yang sedang berlangsung mungkin dibangun di atas akuntansi yang cacat. Menurut investor legendaris tersebut, "hyperscalers" AI, atau perusahaan yang menyediakan daya komputasi dan menyewakan akses data ke proyek AI, dengan sengaja meremehkan biaya depresiasi dari infrastruktur gudang data yang terus-menerus didaur ulang untuk memenuhi permintaan pengolahan data yang terus bertambah. Menurut Burry, sebagian besar uang investasi yang ditanamkan ke dalam ruang AI akan terus terbakar dengan kecepatan lebih cepat dari yang diperkirakan karena permintaan AI menghabiskan infrastruktur data, dan penyedia teknologi melebih-lebihkan ekspektasi pendapatan masa depan mereka dengan sangat meremehkan biaya penggantian peralatan mereka. Grafik harian Dow Jones Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-brushes-off-fears-as-government-funding-deal-inches-forward-202511111822