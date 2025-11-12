Pergeseran Volume di Pasar Kripto: Dari Koin Mapan ke Presale AI IPO Genie

Jenis Baru Gerakan Kripto

Fokus beralih dari raksasa yang sudah dikenal seperti Bitcoin dan Ethereum ke ekosistem yang lebih cerdas dan berbasis data di mana AI bertemu blockchain. Yang menarik adalah bagaimana investor ritel dan institusional kini mengalokasikan modal secara berbeda, menjauh dari koin matang dan menuju presale berbasis AI seperti IPO Genie ($IPO).

Pasar kripto memasuki fase baru pada tahun 2025.

Pergeseran ini bukan hanya tentang mengejar tren. Ini tentang potensi pertumbuhan. Koin mapan masih memiliki kepercayaan, tetapi laju mereka melambat, sementara presale berbasis AI menjanjikan akses awal, otomatisasi, dan pengembalian yang lebih cerdas.

Dalam laporan ini, kami akan mengeksplorasi kekuatan utama yang mendorong pergeseran volume ini di pasar kripto, mengapa koin mapan kehilangan momentum, bagaimana presale AI mendefinisikan ulang kepercayaan investor, dan mengapa presale AI IPO Genie menonjol sebagai peluang yang paling terstruktur dan transparan saat ini.

Kami akan menutup dengan perbandingan IPO Genie, Fetch.AI, dan SingularityNET, dan apa yang dikatakan pergeseran ini tentang masa depan investasi.

Cara Masuk ke IPO Genie Sebelum Token Habis

Presale IPO Genie sedang berlangsung dan menarik perhatian global karena struktur terverifikasinya dan akses kesepakatan yang didukung AI. Masuk lebih awal itu sederhana, cepat, dan terbuka untuk semua orang.

Berikut cara bergabung sebelum token habis:

Kunjungi situs resmi: Pergi ke IPOGenie.ai, selalu gunakan sumber terverifikasi.

Pergi ke IPOGenie.ai, selalu gunakan sumber terverifikasi. Hubungkan dompet Anda: Gunakan MetaMask atau dompet kompatibel lainnya.

Gunakan MetaMask atau dompet kompatibel lainnya. Pilih alokasi Anda : Anda bisa mulai dari hanya $10.

: Anda bisa mulai dari hanya $10. Konfirmasi pembelian Anda: Setelah selesai, token $IPO Anda dicadangkan pada tahap presale saat ini.

Presale mengikuti model harga bertingkat, dimulai dari $0,00010000 per token dan secara bertahap meningkat di setiap tahap (sumber). Pengaturan ini memberi penghargaan kepada pembeli awal dengan jumlah token yang lebih tinggi per dolar.

Dan sementara investor baru bergegas untuk mengamankan alokasi mereka, angka-angka menceritakan kisah yang lebih jelas, seluruh pasar berkembang dengan cepat

Pasar Bergerak: Memahami Pergeseran Volume 2025

Pasar kripto global berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut CoinMarketCap, volume perdagangan dalam presale dan token tahap awal telah melonjak lebih dari 45% sejak 2023, sementara koin berkapitalisasi besar seperti Bitcoin dan Ethereum menunjukkan pertumbuhan persentase yang lebih lambat.

Dompet yang sama yang dulu menyimpan Bitcoin kini menjelajahi proyek seperti IPO Genie, di mana integrasi AI mendorong analitik yang lebih cerdas dan penemuan kesepakatan yang transparan. Investor menginginkan pertumbuhan berbasis data daripada spekulasi.

Pendorong utama di balik pergeseran volume 2025:

Presale menawarkan potensi ROI yang lebih tinggi dengan biaya masuk yang lebih rendah.

Integrasi AI memungkinkan peramalan yang lebih cerdas dan transparansi.

Token tahap awal menarik modal ritel dan institusional.

Investor mencari ekosistem berbasis utilitas daripada siklus hype.

Tren ini menandakan diversifikasi modal yang sehat dan IPO Genie adalah salah satu proyek yang memimpin gerakan tersebut.

Mengapa Koin Mapan Kehilangan Momentum

Bitcoin dan Ethereum tetap dominan, tetapi mereka tidak lagi menguasai kegembiraan seperti dulu. Stabilitas harga dan kematangan mereka membuatnya lebih aman, tetapi juga bergerak lebih lambat.

Menurut Statista, dominasi kapitalisasi pasar Bitcoin turun 5% pada 2025 karena investor mendiversifikasi ke presale dan proyek AI niche. Alasannya? Prediktabilitas membatasi potensi kenaikan.

Aset Pertumbuhan Tahunan Rata-rata (2024–2025) Perilaku Investor Bitcoin (BTC) 8–10% Fokus penyimpan nilai Ethereum (ETH) 12–15% Utilitas DeFi & Layer 2 Presale AI (Rata-rata) 50–80% Akses tahap awal, pertumbuhan spekulatif

Itulah mengapa investor berburu mesin ekspansi baru dan daftar presale kripto AI terbaik 2025 adalah titik awal mereka.

Kebangkitan Presale AI: Di Mana Kecerdasan Bertemu Insentif

AI kini lebih dari sekadar kata kunci, ini adalah kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Dalam presale, ini membantu investor menilai proyek berdasarkan data nyata alih-alih janji.

Investopedia melaporkan bahwa adopsi AI di seluruh fintech telah meningkatkan akurasi dan pemodelan investasi lebih dari 30%. Dalam kripto, ini berarti aliran pendanaan yang lebih cerdas dan pelacakan proyek yang dapat diverifikasi.

Mengapa presale AI mendominasi 2025:

AI meningkatkan penilaian risiko dan penyaringan proyek.

Blockchain memastikan transparansi dan kontrol investor.

Model insentif seperti staking dan airdrop meningkatkan partisipasi.

Tata kelola berbasis komunitas memastikan pengambilan keputusan yang lebih adil.

Presale IPO Genie memadukan semua ciri ini menggunakan AI untuk menemukan peluang pasar privat pertumbuhan tinggi dan mentokenisasinya untuk investor di seluruh dunia.

IPO Genie: Presale AI yang Mengubah Kepercayaan Investor

Di antara proyek berbasis AI 2025, IPO Genie ($IPO) menonjol karena kesederhanaan, kepercayaan, dan inovasinya. Ini lebih dari sekadar token; ini adalah jembatan antara investor ritel dan pasar privat yang dulu dicadangkan untuk institusi.

Dibangun dengan kepatuhan dalam pikiran dan diamankan melalui mitra tepercaya seperti Fireblocks, IPO Genie memberi pengguna akses yang disaring AI ke kesepakatan terverifikasi di berbagai industri. Setiap investasi dilacak on-chain, memastikan transparansi di setiap langkah.

Presale saat ini terstruktur dalam beberapa tahap, dimulai dari $0,00010000 per token dan secara bertahap meningkat melalui tingkatan berbasis permintaan. Airdrop IPO Genie menawarkan kumpulan hadiah $50k yang dibagikan di antara 40 peserta teratas, memberi penghargaan keterlibatan awal dan kepemilikan jangka panjang.

Perpaduan peluang, otomatisasi, dan akuntabilitas ini memposisikan IPO Genie sebagai kandidat presale kripto AI terbaik 2025.

Data Berbicara: Membandingkan Momentum Pasar

Mari kita lihat bagaimana IPO Genie dibandingkan dengan rekan-rekannya di antara token AI berkinerja terbaik tahun 2025.

Proyek Area Fokus Pertumbuhan Komunitas Mengapa IPO Genie Memimpin Fetch.AI (FET) Agen AI dan otomatisasi Daya tarik pengembang yang kuat IPO Genie menambahkan utilitas kesepakatan dunia nyata SingularityNET (AGIX) Pasar AI terdesentralisasi Kemitraan jaringan yang luas IPO Genie menggabungkan AI + blockchain + keuangan Ocean Protocol (OCEAN) Monetisasi data Ekosistem berbasis penelitian IPO Genie menyederhanakan partisipasi pengguna IPO Genie ($IPO) Investasi berbasis AI & model presale Adopsi ritel tercepat Menggabungkan transparansi, utilitas nyata, dan aksesibilitas

Setiap proyek memperkuat pasar kripto, tetapi IPO Genie bersinar karena mengubah kecerdasan AI menjadi alat investasi yang langsung dan dapat digunakan, bukan hanya teknologi.

Pergeseran Investor: Dari Memegang ke Berpartisipasi

Investor tidak meninggalkan pasar kripto; mereka berkembang bersamanya. Fokus bergeser dari memegang koin mapan ke berpartisipasi dalam ekosistem berbasis AI yang memberi penghargaan keterlibatan awal.

IPO Genie mewakili pergerakan menuju investasi yang lebih cerdas, dapat diverifikasi, dan didukung komunitas. Ini bukan tentang menggantikan Bitcoin atau Ethereum; ini tentang memperkenalkan logika, data, dan inklusi ke dalam generasi pertumbuhan kripto berikutnya.

Struktur terverifikasinya dan Airdrop $50k untuk 40 peserta awal menyoroti komitmen proyek terhadap transparansi, keterlibatan pengguna, dan keberlanjutan jangka panjang.

Singkatnya, masa depan pasar kripto milik proyek yang cerdas, inklusif, dan siap investor dan IPO Genie memimpin gerakan itu.

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum berpartisipasi dalam presale kripto atau investasi apa pun.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

