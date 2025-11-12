BursaDEX+
Coinbase Menarik Diri dari Kesepakatan Besar di Tengah Gejolak Pasar Bitcoin

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 05:25
Dalam perkembangan yang mengejutkan, platform cryptocurrency Coinbase memutuskan untuk tidak melanjutkan akuisisi bernilai tinggi sebesar $2 miliar, bertepatan dengan penurunan Bitcoin di bawah level $103.000. Perkembangan ini membingungkan para pengamat pasar, yang kini mempertanyakan alasan di balik keputusan mendadak ini dan implikasinya bagi lanskap mata uang digital yang fluktuatif.

Lanjutkan Membaca: Coinbase Mundur dari Kesepakatan Besar di Tengah Gejolak Pasar Bitcoin

Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/coinbase-withdraws-from-major-deal-amidst-bitcoin-market-turbulence

