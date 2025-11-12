BursaDEX+
Protokol DeFi Curve Finance mengalami peningkatan pendapatan platform yang signifikan pada Q3 2025, dengan volume perdagangan juga melonjak di antara metrik inti lainnya.Protokol DeFi Curve Finance mengalami peningkatan pendapatan platform yang signifikan pada Q3 2025, dengan volume perdagangan juga melonjak di antara metrik inti lainnya.

Pendapatan Curve Finance berlipat ganda di Q3 yang kuat, volume mencapai $29b

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/11/12 05:25
DeFi
Core DAO
Protokol keuangan terdesentralisasi Curve Finance melihat peningkatan pendapatan platform yang signifikan pada kuartal ketiga 2025, dengan volume perdagangan juga melonjak di antara metrik inti lainnya.

Ringkasan
  • Pendapatan Curve Finance meningkat pada Q3 yang kuat, dengan volume perdagangan mencapai $29 miliar.
  • Pendapatan naik dari $3,9 juta menjadi $7,3 juta, dan sepenuhnya didistribusikan kembali kepada pemegang veCRV.
  • Data menunjukkan volume perdagangan DEX protokol mencapai $11 miliar pada Oktober.

Curve Finance mengumumkan laporan pertumbuhan kuartal ketiga (Q3) 2025 pada Selasa, 11 November, menyoroti peningkatan pendapatan protokol lebih dari dua kali lipat selama kuartal tersebut. Dengan paruh kedua tahun yang kuat untuk dibangun, Curve DAO (CRV) melihat pendapatan tiga bulannya melonjak menjadi $7,3 juta.

Platform tersebut, yang mendistribusikan kembali sebagian dari pendapatan yang dihasilkan kepada pemegang veCRV, telah mengakhiri Q2 dengan $3,9 juta.

Sementara itu, momentum di seluruh perdagangan stablecoin, dibantu oleh likuiditas yang lebih dalam, melihat volume perdagangan melonjak menjadi $29 miliar. Curve melaporkan $25,5 miliar dalam volume perdagangan kumulatif untuk kuartal yang berakhir pada 30 Juni 2025. Pada Q3, total nilai terkunci protokol DeFi naik dari $2,1 miliar menjadi $2,3 miliar.

Volume perdagangan DEX melonjak $11 miliar pada Oktober, mencapai tertinggi enam bulan dan menandakan momentum DeFi baru. Pendiri Curve Michael Egorov memposting ulang metrik di bawah ini.

Apa yang mendorong keuntungan Q3 Curve Finance?

Menurut tim Curve Finance, permintaan stablecoin berada di balik momentum yang mendorong kinerja luar biasa protokol pada Q3.

Terutama, stablecoin asli platform, crvUSD, tetap stabil, dengan volume berkisar sekitar $124 juta dan kapitalisasi pasar sebesar $278 juta. Volume pada hari itu naik 25%, yang menunjukkan penggunaan konsisten saat Curve bersiap untuk integrasi Yield Basis.

Yield Basis adalah protokol baru oleh pendiri Curve Finance Egorov.

Proyek ini juga mendokumentasikan tonggak penting, termasuk ekspansi multi-chain di seluruh Plasma dan Etherlink. Sementara itu, pool likuiditas PYUSD/USDS yang diluncurkan melalui kemitraan Spark telah dengan cepat melampaui $90 juta dalam TVL.

CRV, token Curve DAO asli, terdaftar di Robinhood, yang memberikan akses dan adopsi yang lebih luas di pasar AS. Token tersebut diperdagangkan sekitar $0,48, naik sekitar 18% selama seminggu terakhir.

