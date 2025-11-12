Bitcoin Bulls Tertahan di $107.000 dalam Pertarungan Harga BTC Baru

Poin-poin penting:

Bitcoin mencoba dan gagal menaklukkan $107.000, level lokal penting bagi para trader.

Perkiraan harga BTC tetap mempertahankan kemungkinan pasar jatuh kembali di bawah $100.000.

Bull Bitcoin membutuhkan kondisi sempurna untuk bergerak menuju rekor tertinggi sepanjang masa, analisis menyimpulkan.

Bitcoin (BTC) mengamati gap futures akhir pekan barunya pada hari Selasa saat pembicaraan beralih ke "penolakan" harga BTC.

Gap CME Bitcoin menjadi fokus saat harga BTC berbalik arah

Grafik BTC/USD per jam. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView menunjukkan bull gagal merebut kembali dukungan kunci semalam.

Meskipun mencapai rekor tertinggi November baru sebesar $107.465, BTC/USD tidak mampu mempertahankan level tersebut, malah mengancam untuk membentuk struktur puncak ganda pada grafik per jam.

Di kalangan trader, ketidakmampuan untuk merebut kembali $107.000 kini menjadi detail penting.

"$BTC ditolak dari level resistensi $107.000-$108.000," tulis investor kripto dan pengusaha Ted Pillows dalam postingan di X.

Grafik BTC/USDT harian. Sumber: Ted Pillows/X

Pillows mencatat bahwa "gap" terbaru di pasar futures Bitcoin CME Group masih berada di bawah harga spot.

"Dukungan kunci berikutnya untuk Bitcoin adalah sekitar $104.000 yang juga memiliki gap CME. Biasanya, Bitcoin mencapai titik terendah pada hari Selasa, yang berarti kita bisa melihat pengisian gap CME diikuti dengan pantulan," sarannya.

Grafik futures Bitcoin CME per jam dengan gap. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Trader Daan Crypto Trades menempatkan kegagalan flip resistensi/dukungan Bitcoin dalam konteks kesulitan pasar kripto yang lebih luas.

Trader kripto, analis, dan pengusaha Michaël van de Poppe menggambarkan situasi tersebut sebagai "cukup normal" untuk Bitcoin.

"Pertanyaan besarnya sekarang: Akankah $BTC bertahan di $103K? – Akankah $BTC bertahan di $100K dan memberikan tes double-bottom?" tanyanya kepada pengikut X.

Analisis memperingatkan tentang "tekanan jual OG"

Grafik BTC/USD harian. Sumber: Michaël van de Poppe/X

Mempertimbangkan prospek, perusahaan trading QCP Capital mengidentifikasi kondisi kunci untuk reli harga BTC yang berkelanjutan.

Terkait: 'Bull run paling dibenci sepanjang masa?' 5 hal yang perlu diketahui tentang Bitcoin minggu ini

Bull, katanya, membutuhkan kondisi makroekonomi yang menguntungkan sebagai titik awal untuk melawan penjual di level yang lebih tinggi.

"Pemulihan spot yang berkelanjutan, didukung oleh angin makro yang menguntungkan dan stabilisasi arus masuk ETF, dapat membangkitkan kembali permintaan," ringkasnya dalam pembaruan pasar Asia Color terbaru pada hari Senin.

QCP merujuk pada distribusi berkelanjutan oleh investor Bitcoin jangka panjang dengan kepemilikan di atas $100.000.

Artikel ini tidak berisi saran atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah trading melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan.