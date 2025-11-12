ETF XRP Canary menerima persetujuan otomatis dari SEC, siap terdaftar di Nasdaq dengan simbol ticker 'XRPC'

Canary Capital telah menyelesaikan hambatan regulasi terakhir untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) spot XRP pertama di A.S., dengan perdagangan diperkirakan akan dimulai secepat Kamis, 13 November 2025, di Nasdaq dengan ticker XRPC.

Formulir 8-A telah diajukan ke SEC AS pada 10 November dan merupakan langkah terakhir sebelum peluncuran ETF XRP. ETF spot XRP dilaporkan otomatis efektif dan kemungkinan akan mulai diperdagangkan minggu ini.

Nasdaq telah menyetujui pencatatan saham ETF XRP Canary di bursa dengan simbol ticker "XRPC" dan telah menyatakan bahwa deskripsi saham tersebut terdapat dalam "pernyataan pendaftaran trust pada Formulir S-1, yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa pada atau sekitar 24 Oktober 2025."

ETF XRP akan segera diluncurkan

Berita tentang potensi peluncuran ETF XRP telah menghasilkan kehebohan langsung di CT. Token XRP juga bereaksi positif terhadap berita tersebut, naik hingga 10%.

Volume perdagangan dan bunga terbuka futures juga melonjak dalam beberapa hari terakhir di tengah antisipasi peluncuran ETF XRP Canary dan kemungkinan berakhirnya penutupan pemerintah AS.

Pada saat penulisan ini, harga diperdagangkan pada $2,43, dan volume perdagangan telah meningkat sebesar 40% dalam 24 jam terakhir, menunjukkan minat di kalangan pedagang.

Sampai ETF spot XRP Canary Capital diluncurkan, para pedagang akan memantau dengan ketat harga XRP.

Masih bisa ada komentar menit-menit terakhir, misalnya, tentang kustodian atau pengawasan, yang mungkin mendorong pencatatan ke Desember atau lebih lama.

Para ahli seperti Nate Geraci melihat peluncuran ETF XRP sebagai kemenangan besar bagi Ripple setelah banyak pertarungan sebelumnya dengan regulator anti-kripto di masa lalu. Pemimpin pemikiran seperti CEO Canary Capital Steven McClurg mengharapkan ETF ini akan mengungguli minggu pertama Solana. Dia menyoroti permintaan XRP yang terbukti dari kapitalisasi pasar dan volume perdagangan.

Ada permintaan yang terus meningkat untuk produk XRP

Sejauh ini, lima ETF spot XRP telah terdaftar di Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), termasuk penawaran dari Franklin Templeton, Bitwise, dan CoinShares, dengan potensi peluncuran AS diharapkan bulan ini.

Dana yang terdaftar adalah Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), dan CoinShares XRP ETF (XRPL).

Dengan lebih banyak penerbit yang meningkatkan jadwal eksekusi mereka, pengamat pasar sekarang mengharapkan untuk melihat ETF XRP WisdomTree bergabung dengan dana-dana pesaing di DTCC.

Di tengah gelombang pengajuan yang terus bertambah, Grayscale juga berusaha meluncurkan ETF spot XRP-nya melalui konversi XRP Trust yang sudah ada, yang telah mencapai sekitar $14 juta dalam aset yang dikelola sejak peluncurannya September lalu.

Dengan semua minat itu, tidak mengherankan bahwa futures Solana dan XRP telah muncul sebagai produk kripto CME Group yang paling cepat berkembang, sebuah kesuksesan yang mencerminkan peningkatan partisipasi pasar, yang pasti akan diterjemahkan menjadi pergerakan harga yang lebih besar untuk token XRP.

