Internet Computer, NEAR memimpin penjualan kripto AI setelah kemerosotan Nvidia

Internet Computer dan NEAR Protocol termasuk di antara mata uang kripto terkait kecerdasan buatan teratas yang mengalami penurunan signifikan pada 11 Nov.

Ringkasan Internet Computer dan NEAR Protocol memimpin kerugian di antara token AI teratas.

Token-token tersebut turun masing-masing 7,6% dan 8% saat kapitalisasi pasar koin terkait kecerdasan buatan turun sebesar 7%.

SoftBank Group membuang seluruh saham Nvidia-nya, langkah yang menyebabkan saham NVDA anjlok.

Harga saham Internet Computer (ICP) dan NEAR Protocol (NEAR) turun sekitar 8% dan 6,5%, masing-masing, pada pemeriksaan terakhir pada hari Selasa.

Bittensor, RENDER dan The Graph juga mengalami tren penurunan, dengan kategori token AI rata-rata turun 7% melebihi penurunan kapitalisasi pasar kripto global sebesar 2%.

Harga ICP, NEAR turun

Janji pembayaran dividen sebesar $2.000 untuk beberapa warga AS dan berita tentang berakhirnya penutupan pemerintah mendorong saham dan kripto.

Bitcoin melompat di atas $107.000 sebelum melepaskan sebagian besar keuntungan tersebut dan turun di bawah $102.000. Sementara itu, ICP dan NEAR diperdagangkan lebih rendah di tengah aksi ambil untung setelah reli baru-baru ini.

Pada 11 Nov, token AI turun di tengah penurunan serupa untuk Nvidia. Tetapi dengan mata uang kripto menunjukkan kelemahan baru, tampaknya token Internet Computer dan NEAR mungkin akan kembali ke area dukungan utama.

SoftBank membuang, saham Nvidia merosot

Salah satu cerita besar pasar saham pada hari Selasa adalah keputusan SoftBank Group untuk menjual seluruh saham Nvidia-nya.

Perusahaan teknologi Jepang tersebut mengungkapkan dalam pengajuan bahwa mereka menjual seluruh saham Nvidia senilai $5,8 miliar. Saat berita ini sampai ke investor, harga saham perusahaan ditutup dalam zona merah, turun hampir 3%.

Kegelisahan negatif menyebar di seluruh pasar karena investor khawatir tentang pandangan SoftBank mengenai apa yang selanjutnya untuk narasi kecerdasan buatan. Wall Street telah menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran tentang gelembung AI, dan penjualan tersebut tidak membantu sentimen.

Tekanan penurunan juga berdampak pada saham penambangan kripto, dengan CoreWeave di antara yang paling rugi karena sahamnya turun lebih dari 16% dan ditutup pada hari Selasa di $88,39 per saham.