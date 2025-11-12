Bitcoin dengan tipis bertahan stabil di atas $106.000 saat momentum pemulihan tetap lemah

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Bitcoin bertahan stabil di atas $106.000 sementara momentum pemulihan tetap tipis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin bertahan sedikit di atas $106.000 hari ini setelah sempat menyentuh $107.000 pada hari Senin, sebelum turun kembali di bawah $105.000. Ini terjadi setelah gelombang penjualan oleh pemegang besar dan ketegangan yang tersisa dari likuidasi 10 Oktober, ketika pengumuman tarif mengejutkan dari Donald Trump memicu kehancuran di seluruh pasar kripto. Aktivitas perdagangan mencerminkan nada yang sama lesu. Open interest pada futures Bitcoin telah turun menjadi sekitar $68 miliar, turun dari $94 miliar bulan lalu. Itu penurunan minat yang sangat besar. Funding rates tetap datar, artinya tidak ada yang menggunakan leverage berlebihan. Suasana pada produk yang diperdagangkan di bursa sama lesunya. ETF Bitcoin yang terdaftar di AS hanya menarik $1 juta dalam arus masuk bersih pada hari Senin, bahkan ketika ekuitas dan kredit naik setelah langkah Washington untuk mengakhiri penutupan federal. Futures Bitcoin turun, teknikal mandek, whale menjual keras Secara teknis, koin tersebut terjebak di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, sekarang mendekati $110.000, yang banyak trader lihat sebagai level yang harus ditembus untuk mengubah tren ke atas. Sejak kekacauan awal Oktober, Bitcoin telah kehilangan sekitar $340 miliar dalam nilai pasar. Dan meskipun mengakhiri tahun dengan keuntungan, Bitcoin tertinggal jauh dari emas dan saham teknologi, sesuatu yang tidak luput dari perhatian investor yang bergerak cepat yang mencari tren yang lebih kuat di tempat lain. George Mandres, trader senior di XBTO Trading, mengatakan: "Rasanya seperti dead cat bounce. Ekuitas diperdagangkan dengan risk-on, tapi di kripto, situasinya berbeda. Whale OG telah menjual jumlah koin yang serius, dan pasokan itu dikombinasikan dengan arus ETF yang lemah dan tekanan pada premium dari perusahaan treasury kripto sedang menghancurkan sentimen." Trader momentum juga tidak melihat banyak harapan. Tony Sycamore, analis di IG Australia, mengatakan yang menarik perhatiannya adalah bagaimana Bitcoin mencerminkan rebound terbaru di aset berisiko lainnya, setelah korelasi itu hancur bulan lalu. "Kita membutuhkan lebih dari satu sesi untuk mengkonfirmasi bahwa hubungan itu kembali," Tony...Postingan Bitcoin bertahan stabil di atas $106.000 sementara momentum pemulihan tetap tipis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin bertahan sedikit di atas $106.000 hari ini setelah sempat menyentuh $107.000 pada hari Senin, sebelum turun kembali di bawah $105.000. Ini terjadi setelah gelombang penjualan oleh pemegang besar dan ketegangan yang tersisa dari likuidasi 10 Oktober, ketika pengumuman tarif mengejutkan dari Donald Trump memicu kehancuran di seluruh pasar kripto. Aktivitas perdagangan mencerminkan nada yang sama lesu. Open interest pada futures Bitcoin telah turun menjadi sekitar $68 miliar, turun dari $94 miliar bulan lalu. Itu penurunan minat yang sangat besar. Funding rates tetap datar, artinya tidak ada yang menggunakan leverage berlebihan. Suasana pada produk yang diperdagangkan di bursa sama lesunya. ETF Bitcoin yang terdaftar di AS hanya menarik $1 juta dalam arus masuk bersih pada hari Senin, bahkan ketika ekuitas dan kredit naik setelah langkah Washington untuk mengakhiri penutupan federal. Futures Bitcoin turun, teknikal mandek, whale menjual keras Secara teknis, koin tersebut terjebak di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, sekarang mendekati $110.000, yang banyak trader lihat sebagai level yang harus ditembus untuk mengubah tren ke atas. Sejak kekacauan awal Oktober, Bitcoin telah kehilangan sekitar $340 miliar dalam nilai pasar. Dan meskipun mengakhiri tahun dengan keuntungan, Bitcoin tertinggal jauh dari emas dan saham teknologi, sesuatu yang tidak luput dari perhatian investor yang bergerak cepat yang mencari tren yang lebih kuat di tempat lain. George Mandres, trader senior di XBTO Trading, mengatakan: "Rasanya seperti dead cat bounce. Ekuitas diperdagangkan dengan risk-on, tapi di kripto, situasinya berbeda. Whale OG telah menjual jumlah koin yang serius, dan pasokan itu dikombinasikan dengan arus ETF yang lemah dan tekanan pada premium dari perusahaan treasury kripto sedang menghancurkan sentimen." Trader momentum juga tidak melihat banyak harapan. Tony Sycamore, analis di IG Australia, mengatakan yang menarik perhatiannya adalah bagaimana Bitcoin mencerminkan rebound terbaru di aset berisiko lainnya, setelah korelasi itu hancur bulan lalu. "Kita membutuhkan lebih dari satu sesi untuk mengkonfirmasi bahwa hubungan itu kembali," Tony...

Bitcoin dengan tipis bertahan stabil di atas $106.000 saat momentum pemulihan tetap lemah

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 08:09

Bitcoin bertahan sedikit di atas $106.000 hari ini setelah sempat menyentuh $107.000 pada hari Senin, sebelum kembali turun di bawah $105.000.

Hal ini terjadi setelah gelombang penjualan oleh pemegang besar dan ketegangan yang tersisa dari likuidasi 10 Oktober, ketika pengumuman tarif mengejutkan dari Donald Trump memicu kehancuran di seluruh pasar kripto.

Aktivitas perdagangan mencerminkan nada yang sama lesu. Open interest pada futures Bitcoin telah turun menjadi sekitar $68 miliar, turun dari $94 miliar bulan lalu. Ini merupakan penurunan minat yang sangat besar. Funding rates tetap datar, yang berarti tidak ada yang menambah leverage.

Suasana pada produk yang diperdagangkan di bursa juga sama lesunya. ETF Bitcoin yang terdaftar di AS hanya menarik $1 juta dalam arus masuk bersih pada hari Senin, meskipun ekuitas dan kredit naik setelah langkah Washington untuk mengakhiri penutupan federal.

Futures Bitcoin turun, teknikal mandek, whale menjual keras

Secara teknis, koin ini terjebak di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, sekarang mendekati $110.000, yang dilihat banyak trader sebagai level yang harus ditembus untuk mengubah tren ke atas.

Sejak kekacauan awal Oktober, Bitcoin telah kehilangan sekitar $340 miliar dalam nilai pasar. Dan meskipun mengakhiri tahun dengan keuntungan, Bitcoin tertinggal jauh dari emas dan saham teknologi, sesuatu yang tidak luput dari perhatian investor yang bergerak cepat yang mencari tren yang lebih kuat di tempat lain.

George Mandres, senior trader di XBTO Trading, mengatakan:

Trader momentum juga tidak melihat banyak harapan. Tony Sycamore, analis di IG Australia, mengatakan yang menarik perhatiannya adalah bagaimana Bitcoin mencerminkan rebound terbaru di aset berisiko lainnya, setelah korelasi itu runtuh bulan lalu.

Resistensi membatasi rebound sementara support utama terlihat rapuh

Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan turun 1,1% pada hari Senin setelah mengalami kenaikan di awal hari, dengan rata-rata 50 hari mendekati $3,62 triliun bertahan sebagai resistensi.

Reli terhenti pada $3,6 triliun, dan Alex Kuptsikevich, kepala analis pasar di FxPro, memperingatkan pasar mungkin sedang membentuk puncak jangka pendek lainnya. "Kita masih dalam tren menurun," kata Alex, "dan pengurangan pembelian korporasi mulai terasa."

Rachael Lucas, analis di BTC Markets, menyebut kenaikan harga baru-baru ini sebagai "reli short-covering," ditambah beberapa ketakutan institusional untuk ketinggalan. Dia menunjuk pada pantulan Bitcoin dari SMA 50 minggu di sekitar $103.000 setelah sempat turun mendekati $98.900.

Sekarang Bitcoin sedang mengincar zona resistensi berikutnya di $110.400, dan jika itu berhasil ditembus, Rachael mengatakan kita bisa menuju ke $115.600 atau bahkan $118.000.

Tapi sisi sebaliknya tidak bagus. Jika Bitcoin turun di bawah $103.000, perhentian berikutnya bisa di $86.000. Dan jika itu tidak bertahan, support yang lebih dalam berada di $82.000, dekat dengan SMA 100 minggu. Rachael memperingatkan bahwa jika turun di bawah angka-angka tersebut bisa memicu ronde penjualan berat lainnya.

Pikiran kripto terpintar sudah membaca newsletter kami. Mau bergabung? Gabung dengan mereka.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-narrowly-holds-steady-above-106000/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15