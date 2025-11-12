Bitcoin dengan tipis bertahan stabil di atas $106.000 saat momentum pemulihan tetap lemah

Bitcoin bertahan sedikit di atas $106.000 hari ini setelah sempat menyentuh $107.000 pada hari Senin, sebelum kembali turun di bawah $105.000.

Hal ini terjadi setelah gelombang penjualan oleh pemegang besar dan ketegangan yang tersisa dari likuidasi 10 Oktober, ketika pengumuman tarif mengejutkan dari Donald Trump memicu kehancuran di seluruh pasar kripto.

Aktivitas perdagangan mencerminkan nada yang sama lesu. Open interest pada futures Bitcoin telah turun menjadi sekitar $68 miliar, turun dari $94 miliar bulan lalu. Ini merupakan penurunan minat yang sangat besar. Funding rates tetap datar, yang berarti tidak ada yang menambah leverage.

Suasana pada produk yang diperdagangkan di bursa juga sama lesunya. ETF Bitcoin yang terdaftar di AS hanya menarik $1 juta dalam arus masuk bersih pada hari Senin, meskipun ekuitas dan kredit naik setelah langkah Washington untuk mengakhiri penutupan federal.

Futures Bitcoin turun, teknikal mandek, whale menjual keras

Secara teknis, koin ini terjebak di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, sekarang mendekati $110.000, yang dilihat banyak trader sebagai level yang harus ditembus untuk mengubah tren ke atas.

Sejak kekacauan awal Oktober, Bitcoin telah kehilangan sekitar $340 miliar dalam nilai pasar. Dan meskipun mengakhiri tahun dengan keuntungan, Bitcoin tertinggal jauh dari emas dan saham teknologi, sesuatu yang tidak luput dari perhatian investor yang bergerak cepat yang mencari tren yang lebih kuat di tempat lain.

George Mandres, senior trader di XBTO Trading, mengatakan:

Trader momentum juga tidak melihat banyak harapan. Tony Sycamore, analis di IG Australia, mengatakan yang menarik perhatiannya adalah bagaimana Bitcoin mencerminkan rebound terbaru di aset berisiko lainnya, setelah korelasi itu runtuh bulan lalu.

Resistensi membatasi rebound sementara support utama terlihat rapuh

Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan turun 1,1% pada hari Senin setelah mengalami kenaikan di awal hari, dengan rata-rata 50 hari mendekati $3,62 triliun bertahan sebagai resistensi.

Reli terhenti pada $3,6 triliun, dan Alex Kuptsikevich, kepala analis pasar di FxPro, memperingatkan pasar mungkin sedang membentuk puncak jangka pendek lainnya. "Kita masih dalam tren menurun," kata Alex, "dan pengurangan pembelian korporasi mulai terasa."

Rachael Lucas, analis di BTC Markets, menyebut kenaikan harga baru-baru ini sebagai "reli short-covering," ditambah beberapa ketakutan institusional untuk ketinggalan. Dia menunjuk pada pantulan Bitcoin dari SMA 50 minggu di sekitar $103.000 setelah sempat turun mendekati $98.900.

Sekarang Bitcoin sedang mengincar zona resistensi berikutnya di $110.400, dan jika itu berhasil ditembus, Rachael mengatakan kita bisa menuju ke $115.600 atau bahkan $118.000.

Tapi sisi sebaliknya tidak bagus. Jika Bitcoin turun di bawah $103.000, perhentian berikutnya bisa di $86.000. Dan jika itu tidak bertahan, support yang lebih dalam berada di $82.000, dekat dengan SMA 100 minggu. Rachael memperingatkan bahwa jika turun di bawah angka-angka tersebut bisa memicu ronde penjualan berat lainnya.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-narrowly-holds-steady-above-106000/