Postingan Fred Thiel Menyoroti Tantangan Industri Penambangan Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Fred Thiel membahas tantangan, persaingan, dan strategi baru dalam penambangan Bitcoin. MARA Holdings beradaptasi dengan kemitraan energi dan infrastruktur AI. Pertumbuhan hashrate global meningkatkan tekanan pada margin keuntungan. Fred Thiel, CEO MARA Holdings, telah mengumumkan bahwa sektor penambangan Bitcoin menghadapi tantangan yang semakin intensif akibat persaingan yang meningkat dan biaya energi yang naik, mempengaruhi profitabilitas secara global. Skenario ini menuntut adaptasi strategis, mendorong perusahaan untuk mengamankan energi berbiaya rendah atau mengeksplorasi aliran pendapatan alternatif seperti AI untuk tetap bertahan di tengah margin yang menyusut. Industri Menghadapi Persaingan yang Meningkat dan Kesulitan Energi Fred Thiel dari MARA Holdings mengumumkan industri penambangan Bitcoin menghadapi rintangan yang semakin besar. Persaingan yang meningkat, tuntutan energi, dan keuntungan yang menyusut berkontribusi pada lingkungan yang tidak bersahabat. Perusahaan penambangan harus mengamankan energi berbiaya rendah atau beralih ke model bisnis baru untuk bertahan hidup. Banyak perusahaan beralih ke infrastruktur AI dan HPC untuk menghadapi tantangan ini. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil tanpa akses ke energi terjangkau mungkin keluar dari pasar. Halving Bitcoin 2028 diperkirakan akan meningkatkan tekanan ini. Fred Thiel, CEO, MARA Holdings, menyatakan, "Batas bawah adalah biaya energi Anda," dan penambang harus "mengamankan energi berbiaya rendah atau beralih ke aliran pendapatan alternatif seperti kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kinerja tinggi (HPC) untuk bertahan hidup." Halving Bitcoin dan Inovasi Teknologi Mendorong Tren Masa Depan Tahukah Anda? 