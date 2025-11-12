BursaDEX+
Fred Thiel Menyoroti Tantangan Industri Penambangan Bitcoin

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 08:43
Poin Kunci:
  • Fred Thiel membahas tantangan, persaingan, dan strategi baru dalam penambangan Bitcoin.
  • MARA Holdings beradaptasi dengan kemitraan energi dan infrastruktur AI.
  • Pertumbuhan hashrate global meningkatkan tekanan pada margin keuntungan.

Fred Thiel, CEO MARA Holdings, telah mengumumkan bahwa sektor penambangan Bitcoin menghadapi tantangan yang semakin intensif akibat persaingan yang meningkat dan biaya energi yang naik, mempengaruhi profitabilitas secara global.

Skenario ini menuntut adaptasi strategis, mendorong perusahaan untuk mengamankan energi berbiaya rendah atau mengeksplorasi aliran pendapatan alternatif seperti AI untuk tetap bertahan di tengah margin yang semakin menyusut.

Industri Menghadapi Persaingan Meningkat dan Kesulitan Energi

Fred Thiel dari MARA Holdings mengumumkan industri penambangan Bitcoin menghadapi rintangan yang semakin besar. Persaingan yang meningkat, kebutuhan energi, dan keuntungan yang menyusut berkontribusi pada lingkungan yang tidak bersahabat. Perusahaan penambangan harus mengamankan energi berbiaya rendah atau beralih ke model bisnis baru untuk bertahan hidup.

Banyak perusahaan beralih ke infrastruktur AI dan HPC untuk menghadapi tantangan ini. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil tanpa akses ke energi terjangkau mungkin keluar dari pasar. Halving Bitcoin 2028 diperkirakan akan meningkatkan tekanan ini.

Halving Bitcoin dan Inovasi Teknologi Mendorong Tren Masa Depan

Tahukah Anda? Halving Bitcoin di masa lalu telah menyebabkan konsolidasi industri yang signifikan, memberikan tekanan pada perusahaan tanpa akses ke energi murah atau modal.

Harga Bitcoin berada di $102.894,48 dengan kapitalisasi pasar formatNumber(2052493483387, 2). Volume perdagangan 24 jamnya adalah formatNumber(68538857502.72, 2) dan harganya telah turun 2,74% selama sehari terakhir. Angka-angka ini bersumber dari CoinMarketCap per 12 November 2025.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 00:36 UTC pada 12 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Analisis ahli menunjukkan bahwa pasca-2028, perusahaan harus berinovasi atau binasa dalam penambangan Bitcoin. Transisi ke AI dan HPC dapat menghasilkan aliran pendapatan baru. Kerangka regulasi, ditambah dengan evolusi teknologi, dapat lebih membentuk trajektori industri.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-challenges-fred-thiel/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

