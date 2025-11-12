Brasil Mengklasifikasikan Pembayaran Stablecoin sebagai Valuta Asing Berdasarkan Aturan Baru

Pada Senin, 10 November 2025, Bank Sentral Brasil menerbitkan tiga resolusi utama (519, 520, dan 521) yang akan mengubah cara perusahaan kripto beroperasi. Aturan-aturan ini menempatkan transaksi stablecoin di bawah regulasi yang sama yang digunakan untuk mengkonversi real Brasil ke dolar AS.

Mengapa Ini Penting untuk Pasar Kripto Brasil

Brasil memproses transaksi kripto senilai sekitar $319 miliar antara pertengahan 2024 dan pertengahan 2025, menjadikannya pasar kripto terbesar kelima secara global menurut data Chainalysis. Yang membuat ini sangat penting adalah sekitar 90% aktivitas kripto Brasil melibatkan stablecoin. Token digital ini dipatok pada mata uang reguler seperti dolar AS dan terutama digunakan untuk pembayaran daripada spekulasi.

Aturan baru ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang di antara regulator Brasil. Gabriel Galipolo, presiden bank sentral, mengatakan pada Februari 2025 bahwa sekitar 90% aktivitas kripto di Brasil melibatkan stablecoin, menggambarkan kenaikan tersebut sebagai "signifikan dan mengkhawatirkan." Masalahnya bukan pada teknologinya sendiri, tetapi bagaimana aset digital ini telah digunakan untuk melewati pengawasan keuangan tradisional.

Sumber: bcb.gov.br

Stablecoin menawarkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah daripada perbankan tradisional. Namun, mereka juga telah dikaitkan dengan penghindaran pajak dan pencucian uang. Dengan memperlakukan mereka sebagai operasi valuta asing, Brasil bertujuan untuk menutup celah regulasi sambil mempertahankan manfaat pembayaran digital.

Persyaratan Lisensi Baru dan Aturan Modal

Regulasi ini menciptakan jenis lisensi bisnis baru yang disebut "Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais" (SPSAVs). Setiap perusahaan yang menangani transaksi kripto di Brasil harus mendapatkan lisensi ini dari bank sentral.

Persyaratan modal cukup besar. Perusahaan membutuhkan setidaknya 10,8 juta real ($2 juta) untuk beroperasi. Tergantung pada jenis bisnis, beberapa perusahaan mungkin memerlukan hingga 37,2 juta real (sekitar $7 juta). Ini merupakan peningkatan signifikan dari 1-3 juta real yang awalnya diusulkan selama konsultasi publik.

Perusahaan berlisensi ini harus mengikuti aturan yang sama seperti lembaga keuangan tradisional. Mereka memerlukan langkah-langkah perlindungan konsumen, kontrol anti-pencucian uang, dan sistem pelaporan terperinci. Tujuannya adalah untuk membawa perusahaan kripto di bawah pengawasan tingkat perbankan tanpa menghambat inovasi.

Batas Transaksi dan Aturan Self-Custody

Di bawah kerangka kerja baru, setiap pembelian, penjualan, atau transfer internasional stablecoin menjadi operasi valuta asing. Ini termasuk menggunakan stablecoin untuk pembayaran sehari-hari atau mengirim uang ke luar negeri.

Transaksi dengan perusahaan asing yang tidak berlisensi dibatasi pada $100.000. Batas ini mencegah orang memindahkan sejumlah besar uang di luar saluran keuangan tradisional tanpa pengawasan yang tepat.

Aturan ini juga mencakup dompet self-custody ketika penyedia layanan berlisensi terlibat. Perusahaan harus mengidentifikasi pemilik dompet dan memverifikasi dari mana aset yang ditransfer berasal dan ke mana tujuannya. Ini memperluas persyaratan anti-pencucian uang ke area yang sebelumnya berada di luar keuangan yang diregulasi.

Yang penting, Brasil tidak melarang dompet self-custody secara langsung. Sebaliknya, bursa yang diregulasi harus memperlakukan interaksi dompet seperti operasi valuta asing formal. Pendekatan ini mempertahankan kebebasan pengguna sambil memastikan pengawasan yang tepat.

Timeline Implementasi dan Dampak Industri

Aturan baru ini berlaku mulai 2 Februari 2026. Perusahaan yang ada memiliki waktu sembilan bulan untuk mematuhi atau berisiko ditutup. Perusahaan asing yang melayani pelanggan Brasil harus mendirikan operasi lokal di bawah hukum Brasil.

Mulai 4 Mei 2026, perusahaan berlisensi harus melaporkan informasi bulanan terperinci ke bank sentral. Ini termasuk detail klien, jenis aset, jumlah dalam real, dan hubungan antar pihak.

Bernardo Srur, presiden Asosiasi Kriptoekonomi Brasil (ABCripto), menyebut kerangka kerja tersebut "positif dan diperlukan" tetapi mengkritik persyaratan modal yang tinggi dan timeline kepatuhan yang ketat. Faktor-faktor ini dapat mengurangi persaingan dengan menguntungkan perusahaan yang lebih besar dan didanai dengan baik daripada inovator yang lebih kecil.

Konteks Global dan Implikasi Masa Depan

Pendekatan Brasil menempatkannya di depan sebagian besar ekonomi utama dalam regulasi stablecoin. Langkah ini terjadi saat negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk menetapkan kerangka kerja kripto setelah UU GENIUS AS awal tahun ini.

Regulasi ini selaras dengan strategi keuangan Brasil yang lebih luas. Dengan membuat transfer stablecoin terlihat dalam data neraca pembayaran resmi, bank sentral mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang arus uang yang sebelumnya tersembunyi dari statistik ekonomi.

Brasil juga mempertimbangkan untuk menambahkan Bitcoin ke cadangan nasionalnya. Rencana "RESBit" yang diusulkan akan mengalokasikan $19 miliar untuk membeli Bitcoin sebagai aset strategis, mirip dengan memegang cadangan emas.

Kerangka kerja baru ini mengirimkan pesan yang jelas: kripto diterima dalam sistem keuangan Brasil, tetapi harus mengikuti aturan yang sama seperti uang tradisional. Pendekatan ini dapat mempengaruhi bagaimana negara-negara Amerika Latin lainnya mengatur aset digital.

Revolusi Real Digital

Regulasi ini mewakili lebih dari sekadar pengawasan kripto. Mereka adalah bagian dari transisi Brasil ke sistem keuangan yang lebih digital sambil mempertahankan kontrol yang tepat terhadap penipuan dan pencucian uang.

Keputusan Brasil untuk memperlakukan stablecoin sebagai operasi valuta asing menciptakan kerangka kerja regulasi yang komprehensif tanpa melarang inovasi. Negara ini telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam regulasi kripto sambil mengatasi kekhawatiran yang sah tentang stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Saat negara-negara lain mengamati implementasi Brasil, aturan-aturan ini dapat menjadi model untuk menyeimbangkan inovasi dengan pengawasan dalam ekonomi digital global.