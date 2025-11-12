Anda memiliki 3 otak, dan 2 di antaranya tidak berbicara bahasa Inggris.

\ Anda dapat memahami semua masalah Anda dengan sempurna dan tetap merasa terjebak.

Karena perubahan tidak terjadi ketika otak "memahaminya." Perubahan terjadi ketika hati dan sistem saraf akhirnya percaya bahwa Anda aman.

Anda memiliki tiga otak, dan semuanya mendapat suara.

Mengapa Anda Harus Peduli

Jika Anda lelah mengetahui persis apa yang salah dengan diri Anda tetapi masih mengulangi perilaku lama...inilah alasannya.

Berikut adalah apa yang saya harap seseorang katakan kepada saya beberapa dekade lalu.

\

1. Anda dapat memperbaiki otak dan tetap merasa buruk

Anda pintar. Anda sudah tahu itu. Anda dapat menjelaskan kecemasan Anda. Anda dapat menjelaskan ketakutan Anda akan penolakan. Anda bahkan tahu dari mana rasa tidak aman Anda berasal.

Bahkan, Anda mungkin menulis buku tentang hal itu suatu hari nanti seperti yang saya lakukan. (Ya, itu membantu. Tidak, itu tidak memperbaiki segalanya.)

Karena selama ini, Anda telah memperlakukan hidup Anda seperti masalah pemikiran.

Anda mencoba memperbaiki overthinking dengan lebih banyak berpikir. Dan itu menggemaskan. Dan juga sangat tidak efektif.

Otak bisa belajar. Tapi tubuh merasakan. Dan tubuh tidak berubah hanya karena otak akhirnya mengerti.

\

2. Anda tidak memiliki satu otak.. Anda memiliki tiga

Ini adalah bagian yang tidak pernah kita pelajari di sekolah.

Ada pikiran (pemikiran).

Ada hati (emosi).

Dan ada perut / sistem saraf (insting bertahan hidup).

Ketiganya memiliki tugas:

Otak menciptakan makna

Hati merasakan kebenaran

Sistem saraf memutuskan apa yang aman

Anda dapat menulis ulang keyakinan di kepala Anda. Tetapi jika sistem saraf masih berpikir dunia berbahaya, itu akan mengesampingkan setiap rencana dan setiap "identitas baru" yang Anda coba.

Tubuh adalah pembuat keputusan akhir.

Selalu.

\

3. Emosi tidak berbahaya. Menolaknya yang berbahaya

Anda menghindari emosi karena mereka terasa seperti akan menghancurkan Anda.

Begitu juga saya.

Anda menyimpan ketakutan di dada dan menyebutnya "motivasi." Anda menelan kesedihan dan menyebutnya "kekuatan." Anda menyembunyikan rasa malu di perut dan menyebutnya "kesadaran diri."

Ini fakta menarik: Emosi itu sendiri tidak menyakitkan. Kontraksi melawannya yang menyakitkan.

Takut dan gembira? Hampir respons fisik yang sama.

Satu membuka hidup Anda.

Yang lain menyusutkannya.

Perbedaannya adalah apakah Anda melawan perasaan itu atau mengizinkannya.

\

4. Tubuh berbicara dalam bahasa yang telah Anda abaikan

Berikut adalah peta emosional sederhana.

\

Sensasi muncul (misalnya, tekanan dada).

(misalnya, tekanan dada). Anda punya pilihan: Berhenti dan izinkan atau Lawan dan tolak .

atau . Jika Anda mengizinkannya, sensasi menyelesaikan siklusnya dan berlalu. Sistem saraf Anda memperbarui ceritanya dari 'Ini berbahaya' menjadi 'Saya bertahan dari ini. Saya aman.'

Jika Anda menolaknya, cerita mengeras menjadi 'Saya dalam bahaya,' dan perasaan itu terjebak.

Tujuannya bukan untuk mendapatkan terjemahan 100% benar. Tujuannya adalah mengikuti jalan penerimaan yang mengarah pada keamanan.

-

Jadi, bagaimana Anda mendengarkan pesan-pesan ini?

\

5. Biarkan tubuh menyelesaikan apa yang pikiran interupsi

Ini bukan trik atau tipuan. Ini benar-benar momen di mana perang berhenti.

Lain kali gelombang menghantam (ketakutan, kesedihan, kemarahan, apa pun itu), alih-alih berpikir "hilangkan itu," cobalah ini:

"Oke, masuklah."

Rasakan dada mengencang.

Biarkan tenggorokan sakit.

Biarkan perut merosot.

Perasaan itu tidak mencoba menyakiti Anda. Itu mencoba untuk menyelesaikan.

Ketika selesai, sistem saraf memperbarui cerita: "Kita bertahan. Kita aman sekarang."

Di situlah perubahan nyata dimulai, ketika tubuh Anda mempercayai Anda, bukan ketika Anda mengerti.

Apa yang Ini Berikan Kepada Saya (bukti cepat, bukan intinya)

Baru-baru ini, saya mendapati diri saya tidak melakukan apa-apa, dan merasa baik. Tidak ada kecemasan, tidak ada kewaspadaan berlebihan..Hanya kedamaian. Hanya kebahagiaan murni. Saya benar-benar tidak pernah mengalami ini dalam hidup saya.

Saya tidak mencapai ketenangan. Saya hanya berhenti melawan diri sendiri.

Masalah saya tidak hilang, saya hanya menerima dan memiliki cinta untuk mereka. Dengan cara yang aneh. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri saya yang hadir saat ini.

Itu juga yang saya inginkan untuk Anda.

-

Berhenti melawan apa yang mencoba menyembuhkan Anda.

Benoit