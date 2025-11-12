Apa Koin Meme Termurah untuk Dibeli dengan Potensi Kenaikan 100x? Melihat Noomez Coin

Investor baru sedang mencari koin meme termurah untuk dibeli yang masih menawarkan potensi kenaikan 100x di pasar di mana koin meme seperti Dogecoin, Shiba Inu, dan Pepe mendominasi CoinMarketCap dengan valuasi multi-miliar. Ada banyak penjualan awal, tetapi satu yang menonjol, terutama Noomez ($NNZ), dengan harga hanya $0.0000151 di Tahap 3, dengan 130 pemegang. Tidak seperti nama-nama yang didorong hype yang memuncaki chart, Noomez menggabungkan energi komunitas dengan tokenomics yang dibangun untuk […]
