Prediksi Harga Render (RENDER) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Render (RENDER) untuk 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga RENDER dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.
|
DAFTAR ISI
|
PENDAHULUAN
|
|
PREDIKSI HARGA RENDER (RENDER) 2026
|
|PREDIKSI HARGA RENDER (RENDER) 2027, 2028-2030
|KESIMPULAN
|FAQ
|Harga Saat Ini
|$2.17
|Perubahan Harga 24 Jam
|Naik 20.84%
|Volume Trading 24 Jam
|$183.73M
|Kapitalisasi Pasar
|Pasokan Beredar
|518.58M RENDER
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$13.60 (Pada 17 Mar 2024)
|Terendah Sepanjang Masa
|$0.03676 (Pada 16 Jun 2020)
|TICKER
|RENDER
|BLOCKCHAIN
|Ethereum
|KATEGORI
|Token ERC 20
|DILUNCURKAN PADA
|April 2020
|KEGUNAAN
|Tata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah
Render (RENDER) adalah token Ethereum yang menggerakkan Render Network, sebuah protokol yang memungkinkan pemrosesan grafis terdistribusi. Render (RENDER) akan membuat proses rendering dan streaming karya virtual yang rumit lebih mudah bagi semua pengguna. Ini akan memungkinkan pekerjaan render berbasis GPU yang kompleks untuk didistribusikan dan diproses pada jaringan peer-to-peer, membuat proses transaksional rendering dan streaming lingkungan 3D, model, dan objek jauh lebih sederhana bagi pengguna akhir.
Render (RENDER) menempati peringkat 61 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Render untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.
Dalam grafik di atas, Render (RENDER) membentuk pola Right Angle Descending Broadening Wedge. Right-angled descending broadening wedge adalah pola pembalikan bullish. Pola ini adalah segitiga naik terbalik karena terdiri dari dua garis yang menyatu dengan garis horizontal untuk resistance dan kemiringan bearish ke bawah untuk support.
Pada saat analisis, harga Render (RENDER) tercatat di $2.08. Jika tren pola berlanjut, maka harga RENDER mungkin mencapai level resistance $2.217 dan $4.127. Jika tren berbalik, maka harga RENDER dapat turun ke level support $1.663 dan $1.174.
Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Render (RENDER) pada 2026.
Dari grafik di atas, kami dapat menganalisis dan mengidentifikasi sebagai berikut sebagai level resistance dan support Render (RENDER) untuk 2026.
|Level Resistance 1
|$2.136
|Level Resistance 2
|$3.753
|Level Support 1
|$1.192
|Level Support 2
|$0.684
Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Render (RENDER) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.
Dari pembacaan pada grafik di atas, kami dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Render (RENDER) saat ini pada 2026.
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|50-Day Moving Average (50MA)
|Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari
|50 MA = $1.589
Harga = $2.08
(50MA < Harga)
|Bullish/Uptrend
|Relative Strength Index (RSI)
|Besarnya perubahan harga; Menganalisis kondisi oversold & overbought
|77.60
<30 = Oversold
50-70 = Netral
>70 = Overbought
|Overbought
|Relative Volume (RVOL)
|Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terbarunya
|Di bawah garis batas
|Volume Lemah
Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Render (RENDER) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).
Dari pembacaan pada grafik di atas, kami dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Render (RENDER).
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|Average Directional Index (ADX)
|Kekuatan momentum tren
|36.050
|Tren Kuat
|Relative Volatility Index (RVI)
|Volatilitas selama periode tertentu
|85.36
<50 = Rendah
>50 = Tinggi
|Volatilitas Tinggi
Mari kita sekarang membandingkan pergerakan harga Render (RENDER) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).
Dari grafik di atas, kami dapat menginterpretasikan bahwa aksi harga RENDER mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga RENDER juga naik atau turun secara berturut-turut.
Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Render (RENDER) antara 2027, 2028, 2029, dan 2030.
|Tahun
|Harga Bullish
|Harga Bearish
|Prediksi Harga Render (RENDER) 2027
|$19
|$1.8
|Prediksi Harga Render (RENDER) 2028
|$21
|$1.6
|Prediksi Harga Render (RENDER) 2029
|$23
|$1.4
|Prediksi Harga Render (RENDER) 2030
|$25
|$1.2
Jika Render (RENDER) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga Render (RENDER) bullish untuk 2026 adalah $3.753. Sebaliknya, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga Render (RENDER) bearish untuk 2026 adalah $0.684.
Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Render (RENDER) mungkin mencapai $15. Selanjutnya, dengan peningkatan dan kemajuan masa depan dalam ekosistem Render, RENDER mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $13.60 dan menandai ATH barunya.
Render (RENDER) berjalan pada blockchain Render aslinya, diluncurkan pada 2018. Ini didasarkan pada mekanisme konsensus delegated proof-of-stake (DPoS).
Trader dapat memperdagangkan Render (RENDER) di bursa cryptocurrency berikut: Binance, OKX, Bybit, DigiFinex, dan WEEX.
Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform Render, Render (RENDER) memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.
Render (RENDER) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $13.60 Pada 17 Maret 2024.
Menurut CoinMarketCap, RENDER mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $0.03676 pada 16 Juni 2020.
Jika Render (RENDER) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang mempertahankan tren bullish, ia mungkin rally untuk mencapai $15 segera.
Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $17 pada 2027.
Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $19 pada 2028.
Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $21 pada 2029.
Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $23 pada 2030.
Prediksi Kripto Teratas
Prediksi Harga Aave (AAVE)
Prediksi Harga Bitcoin Cash (BCH)
Prediksi Harga Ethena (ENA)
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam grafik ini sepenuhnya milik penulis. Ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. Tim TheNewsCrypto mendorong semua untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum berinvestasi.