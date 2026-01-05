BursaDEX+
Dalam prediksi harga Render (RENDER) untuk 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga RENDER dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah traderDalam prediksi harga Render (RENDER) untuk 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga RENDER dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader

Prediksi Harga Render (RENDER) 2026, 2027-2030

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/05 23:56
  • Prediksi harga RENDER bullish untuk 2026 adalah $2.136 hingga $3.753.
  • Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $15 segera.
  • Prediksi harga RENDER bearish untuk 2026 adalah $0.684.

Dalam prediksi harga Render (RENDER) untuk 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga RENDER dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.

DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
  • Status Pasar Terkini Render (RENDER)
  • Apa itu Render (RENDER)?
  • Teknikal 24J Render (RENDER)
PREDIKSI HARGA RENDER (RENDER) 2026
  • Level Support dan Resistance Render (RENDER)
  • Prediksi Harga Render (RENDER) 2026 — RVOL, MA, dan RSI
  • Prediksi Harga Render (RENDER) 2026 — ADX, RVI
  • Perbandingan RENDER dengan BTC, ETH
PREDIKSI HARGA RENDER (RENDER) 2027, 2028-2030
KESIMPULAN
FAQ

Status Pasar Terkini Render Token (RNDR)

Harga Saat Ini$2.17
Perubahan Harga 24 JamNaik 20.84%
Volume Trading 24 Jam$183.73M
Kapitalisasi Pasar
Pasokan Beredar518.58M RENDER
Tertinggi Sepanjang Masa$13.60 (Pada 17 Mar 2024)  
Terendah Sepanjang Masa$0.03676 (Pada 16 Jun 2020)  
Status Pasar Terkini RENDER (Sumber: CoinMarketCap)

Apa itu Render (RENDER)

TICKERRENDER
BLOCKCHAINEthereum
KATEGORIToken ERC 20
DILUNCURKAN PADAApril 2020
KEGUNAANTata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah

Render (RENDER) adalah token Ethereum yang menggerakkan Render Network, sebuah protokol yang memungkinkan pemrosesan grafis terdistribusi. Render (RENDER) akan membuat proses rendering dan streaming karya virtual yang rumit lebih mudah bagi semua pengguna. Ini akan memungkinkan pekerjaan render berbasis GPU yang kompleks untuk didistribusikan dan diproses pada jaringan peer-to-peer, membuat proses transaksional rendering dan streaming lingkungan 3D, model, dan objek jauh lebih sederhana bagi pengguna akhir.

Teknikal 24J Render

(Sumber: TradingView)

Prediksi Harga Render (RENDER) 2026

Render (RENDER) menempati peringkat 61 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Render untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.

RENDER/USDT Pola Right Angle Descending Broadening Wedge (Sumber: TradingView)

Dalam grafik di atas, Render (RENDER) membentuk pola Right Angle Descending Broadening Wedge. Right-angled descending broadening wedge adalah pola pembalikan bullish. Pola ini adalah segitiga naik terbalik karena terdiri dari dua garis yang menyatu dengan garis horizontal untuk resistance dan kemiringan bearish ke bawah untuk support.

Pada saat analisis, harga Render (RENDER) tercatat di $2.08. Jika tren pola berlanjut, maka harga RENDER mungkin mencapai level resistance $2.217 dan $4.127. Jika tren berbalik, maka harga RENDER dapat turun ke level support $1.663 dan $1.174.

Level Resistance dan Support Render (RENDER)

Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Render (RENDER) pada 2026.

Level Resistance dan Support RENDER/USDT (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kami dapat menganalisis dan mengidentifikasi sebagai berikut sebagai level resistance dan support Render (RENDER) untuk 2026.

Level Resistance 1$2.136
Level Resistance 2$3.753
Level Support 1$1.192
Level Support 2$0.684
Level Resistance & Support RENDER

Prediksi Harga Render (RENDER) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Render (RENDER) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

RENDER/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kami dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Render (RENDER) saat ini pada 2026.

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
50-Day Moving Average (50MA)Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari50 MA = $1.589
Harga = $2.08
(50MA < Harga)		Bullish/Uptrend
Relative Strength Index (RSI)Besarnya perubahan harga; Menganalisis kondisi oversold & overbought77.60
<30 = Oversold
50-70 = Netral
>70 = Overbought		Overbought
Relative Volume (RVOL)Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terbarunyaDi bawah garis batasVolume Lemah

Prediksi Harga Render (RENDER) 2026 — ADX, RVI

Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Render (RENDER) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).

RENDER/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kami dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Render (RENDER).

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
Average Directional Index (ADX)Kekuatan momentum tren36.050Tren Kuat
Relative Volatility Index (RVI)Volatilitas selama periode tertentu85.36
<50 = Rendah
>50 = Tinggi		Volatilitas Tinggi

Perbandingan RENDER dengan BTC, ETH

Mari kita sekarang membandingkan pergerakan harga Render (RENDER) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).

Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs RENDER (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kami dapat menginterpretasikan bahwa aksi harga RENDER mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga RENDER juga naik atau turun secara berturut-turut.

Prediksi Harga Render (RENDER) 2027, 2028 – 2030

Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Render (RENDER) antara 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Tahun Harga Bullish Harga Bearish
Prediksi Harga Render (RENDER) 2027$19$1.8
Prediksi Harga Render (RENDER) 2028$21$1.6
Prediksi Harga Render (RENDER) 2029$23$1.4
Prediksi Harga Render (RENDER) 2030$25$1.2

Kesimpulan

Jika Render (RENDER) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga Render (RENDER) bullish untuk 2026 adalah $3.753. Sebaliknya, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga Render (RENDER) bearish untuk 2026 adalah $0.684.

Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Render (RENDER) mungkin mencapai $15. Selanjutnya, dengan peningkatan dan kemajuan masa depan dalam ekosistem Render, RENDER mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $13.60 dan menandai ATH barunya.

FAQ

1. Apa itu Render (RENDER)?

Render (RENDER) berjalan pada blockchain Render aslinya, diluncurkan pada 2018. Ini didasarkan pada mekanisme konsensus delegated proof-of-stake (DPoS).

2. Di mana Anda bisa membeli Render (RENDER)?

Trader dapat memperdagangkan Render (RENDER) di bursa cryptocurrency berikut: Binance, OKX, Bybit, DigiFinex, dan WEEX.

3. Akankah Render (RENDER) mencatat ATH baru segera?

Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform Render, Render (RENDER) memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.

4. Berapa tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini dari Render (RENDER)?

Render (RENDER) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $13.60 Pada 17 Maret 2024.

5. Berapa harga terendah Render (RENDER)?

Menurut CoinMarketCap, RENDER mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $0.03676 pada 16 Juni 2020.

6. Akankah Render (RENDER) mencapai $15?

Jika Render (RENDER) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang mempertahankan tren bullish, ia mungkin rally untuk mencapai $15 segera.

7. Berapa harga Render (RENDER) pada 2027?

Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $17 pada 2027.

8. Berapa harga Render (RENDER) pada 2028?

Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $19 pada 2028.

9. Berapa harga Render (RENDER) pada 2029?

Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $21 pada 2029.

10. Berapa harga Render (RENDER) pada 2030?

Harga Render (RENDER) mungkin mencapai $23 pada 2030.


Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam grafik ini sepenuhnya milik penulis. Ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. Tim TheNewsCrypto mendorong semua untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum berinvestasi.

