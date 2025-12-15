Ethereum Membentuk Setup Breakout Wyckoff: Target Harga $10.000 Kembali Menjadi Fokus

Analisis teknis terbaru yang dibagikan di X oleh analis kripto Merlijn The Trader menampilkan pergerakan harga Ethereum pada grafik candlestick 2 hari sebagai contoh klasik akumulasi Wyckoff. Dalam penilaiannya, Ethereum telah melewati beberapa tahap kunci dari model tersebut dan sekarang mendekati fase ekspansi yang kuat, asalkan strukturnya tetap utuh.

Struktur Akumulasi Wyckoff Mulai Terbentuk Pada Grafik Ethereum

Selama beberapa hari terakhir, Ethereum diperdagangkan antara sekitar $3.050 dan $3.400, berulang kali gagal untuk mengamankan pergerakan berkelanjutan melampaui salah satu batas. Pada saat penulisan, pergerakan harga Ethereum diperdagangkan sekitar $3.100.

Kebuntuan yang berkepanjangan ini memperkuat pandangan bahwa Ethereum telah kembali ke fase konsolidasi daripada diperdagangkan dalam tren yang jelas, perilaku yang sangat selaras dengan fase akumulasi yang disorot dalam analisis teknis oleh Merlijn The Trader.

Dalam postingannya, Merlijn menggambarkan grafik Ethereum sebagai "masterclass Wyckoff," menunjuk pada serangkaian peristiwa yang selaras dengan perilaku klasik dari skema akumulasi Wyckoff, yang telah berlangsung sepanjang tahun 2025.

Menurut struktur yang dianotasi, spring terjadi ketika ETH sempat turun di bawah $1.500 pada paruh pertama tahun ini. Harga tidak bertahan lama di bawah level tersebut, merebut kembali rentang dalam beberapa hari dan melanjutkan reli yang akhirnya berakhir pada klimaks penjualan (SC) sebesar $4.946

Dalam struktur ini, klimaks penjualan awal dan reaksi tren turun otomatis membentuk rentang yang jelas di mana cryptocurrency telah diperdagangkan hingga saat ini. Label grafik menunjukkan ini sebagai Ethereum yang bergerak melalui Fase D, dan ini telah disorot oleh tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, berdasarkan kerangka Wyckoff, Ethereum tampaknya sekarang mendekati zona breakout, dengan transisi ke Fase E penuh dan potensi markup vertikal yang akan datang berikutnya jika struktur terus berlanjut.

Proyeksi Fase E Menunjukkan Skenario Kenaikan yang Kuat

Jika peta jalan Wyckoff terus berkembang seperti yang diuraikan, Merlijn percaya Ethereum sedang mempersiapkan diri untuk Fase E penuh, tahap akhir dari proses akumulasi. Fase ini ditandai dengan markup berkelanjutan, di mana harga keluar dari klimaks penjualan (SC) secara tegas dan tren lebih tinggi dengan momentum yang meningkat.

Ethereum / US Dollar: @MerlijnTrader di X

Proyeksi pada grafik menunjukkan ekspansi kenaikan tajam setelah resistensi di atas ditembus, dengan Merlijn menunjuk ke $10.000 dan lebih tinggi sebagai tujuan jangka panjang jika struktur selesai. Jalur kenaikan tidak diharapkan linear. Model ini mengantisipasi dorongan awal ke all-time high baru, diikuti oleh penolakan moderat di sekitar area $5.000 sebelum harga berhenti untuk konsolidasi menuju Backup dan Last Point of Support

Menurut grafik, BU/LPS ini kemungkinan akan terbentuk sekitar $3.750. Jika Ethereum bertahan di atas level tersebut selama pullback, itu akan mengkonfirmasi kekuatan struktural, dengan ekspansi berikutnya menargetkan di atas $10.000.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView