BitMine Mengakumulasi Hampir 4% dari Pasokan Ethereum

Poin Kunci: BitMine telah memperoleh hampir 4% dari pasokan Ethereum.

Tom Lee, Ketua BitMine, percaya pada harga ETH yang kuat di masa depan.

Akuisisi ini sejalan dengan meningkatnya minat institusional pada kripto.

BitMine Immersion Technologies mendekati kepemilikan 4% dari pasokan Ethereum, menurut Ketua Tom Lee, menekankan pembelian yang dipercepat dan komitmen untuk tidak menjual aset tersebut.

Akumulasi ini mencerminkan kepercayaan pada pertumbuhan Ethereum di masa depan, mempengaruhi persepsi pasar dan strategi cryptocurrency secara global, tanpa rencana untuk melikuidasi meskipun ada potensi fluktuasi pasar.

BitMine Memperoleh 138.452 ETH, Meningkatkan Kepemilikan Hingga Hampir 4%

Pembelian Ethereum terbaru BitMine membawa kepemilikan perusahaan menjadi hampir 4% dari total pasokan cryptocurrency. Tom Lee, ketua BitMine, menyatakan bahwa mereka memperoleh 138.452 ETH dalam minggu lalu, secara substansial meningkatkan volume pembelian mingguan dari 54.156 ETH beberapa minggu sebelumnya. Fokus perusahaan pada pembangunan perbendaharaan Ethereum mencerminkan keyakinan yang lebih luas pada potensi jangka panjang cryptocurrency.

Dalam sebuah pernyataan, Tom Lee menekankan kepercayaan yang berkembang pada Ethereum, menyebutkan katalis pasar yang akan datang sebagai penentu dalam pandangan masa depannya. Strategi akuisisi yang dipercepat ini sejalan dengan komitmen BitMine untuk menjadi pemegang Ethereum terkemuka, dengan kepemilikan saat ini bernilai lebih dari $3,86 juta ETH.

Reaksi industri tetap terkendali namun optimis, dengan pendukung seperti Founders Fund milik Peter Thiel dan ARK milik Cathie Wood yang terus memberikan dukungan. Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari regulator keuangan yang lebih luas telah dirilis, langkah ini menunjukkan peningkatan minat institusional dan komitmen terhadap cryptocurrency sebagai investasi pokok.

Kapitalisasi Pasar Ethereum dan Tren Harga di Tengah Akumulasi

Tahukah Anda? Strategi BitMine untuk memperoleh porsi besar dari pasokan Ethereum menyerupai transformasi keuangan historis, mewakili salah satu kepemilikan Ethereum entitas tunggal terbesar yang pernah tercatat.

Menurut CoinMarketCap, Ethereum (ETH) mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar $373,05 miliar, dengan harga perdagangan terbaru di $3.090,88 per ETH. Koin ini telah mengalami dominasi pasar sebesar 12,31%, meskipun saat ini mengalami depresiasi harga sebesar 31,24% selama 90 hari terakhir. Data pasar terbaru menunjukkan perubahan 5,45% dalam volume perdagangan 24 jam, saat ini berdiri di $12,16 miliar.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 18:11 UTC pada 14 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim penelitian Coincu menunjukkan bahwa akuisisi BitMine dapat mempengaruhi dinamika pasar dengan mengkonsolidasikan efektivitas dalam menghasilkan yield dan mempengaruhi nilai pasar Ethereum yang dirasakan. Seiring dengan lebih banyak investor institusional yang terlibat, kepemilikan besar BitMine dapat menawarkan stabilitas melalui potensi pergeseran ekonomi, menyoroti peran aset kripto sebagai alat diversifikasi.