Harga Ethereum Mungkin Diam-diam Mendekati Terobosan, Inilah Alasannya

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/15 02:30
Pergerakan harga Ethereum terlihat tenang, tetapi seluruh formasi perlahan berubah menjadi bullish. Selama 24 jam terakhir, ETH diperdagangkan hampir datar, sementara tujuh hari terakhir menunjukkan kenaikan moderat sebesar 2,6%. Harga tetap berada di atas $3.100 selama beberapa sesi, menunjukkan kekuatan daripada kelelahan.

Pergerakan menyamping ini tidak acak. Ethereum sedang terkompresi di dekat level-level kunci, di mana breakout sering terbentuk. Langkah selanjutnya bergantung pada apakah pembeli, yang secara bertahap kembali, dapat mengubah konsolidasi ini menjadi kelanjutan.

Struktur Bull Flag Bertahan saat Zona Breakout Muncul

Ethereum tampaknya sedang breakout setelah konsolidasi di dalam bull flag. Bull flag terbentuk ketika harga berhenti setelah pergerakan naik yang kuat, kemudian diperdagangkan dalam rentang sempit sebelum kenaikan berikutnya. Pola ini menandakan konsolidasi, bukan kelemahan.

Struktur tetap utuh selama ETH bertahan di atas $3.090. Artinya, kecuali ada penutupan lilin harian di bawah level ini, breakout yang sangat diantisipasi mungkin akan bertahan.

Level ini telah bertindak sebagai support kuat, menyerap tekanan jual selama pullback terbaru. Harga berulang kali memantul dari zona ini, menunjukkan pembeli masih mempertahankannya.

Breakout Setup FormsBreakout Setup Forms: TradingView

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini.

Penutupan harian yang bersih di atas $3.130 akan menjadi konfirmasi pertama bahwa flag sedang menyelesaikan lebih tinggi. Pergerakan itu akan menandakan bahwa konsolidasi berakhir dan pembeli mendapatkan kembali kendali. Tanpa penutupan itu, Ethereum tetap dalam kompresi, tetapi struktur bullish tetap valid.

Tekanan Jual Berkurang saat Level Harga Ethereum Kunci Muncul

Data on-chain mendukung struktur harga. Holder Net Position Change, yang melacak apakah investor jangka panjang menambah atau menjual ETH, menunjukkan bahwa tekanan jual telah berkurang dibandingkan dengan sesi sebelumnya.

Pada 12 Desember, pemegang Ethereum mendistribusikan sekitar 958.771 ETH. Pada 13 Desember, penjualan bersih turun menjadi sekitar 877.958 ETH, menandai penurunan sekitar 8,4% dalam tekanan jual dalam 24 jam.

Ethereum Holders Are Selling Fewer CoinsEthereum Holders Are Selling Fewer Coins: Glassnode

Pergeseran itu penting. Ethereum masih mengalami distribusi bersih, tetapi laju penjualan melambat saat harga terkompresi di dekat resistensi. Perilaku ini biasanya muncul selama konsolidasi tahap akhir, bukan selama breakdowns.

Ketika tekanan jual berkurang di dekat level kunci tanpa harga turun lebih rendah, ini meningkatkan peluang bahwa pembeli akan masuk setelah breakout terkonfirmasi. Ethereum tidak melihat kepanikan keluar. Sebaliknya, pemegang tampaknya lebih bersedia untuk menunggu.

Ethereum Price AnalysisEthereum Price Analysis: TradingView

Jika harga Ethereum mengamankan penutupan harian di atas $3.130, resistensi berikutnya berada di dekat $3.390. Membersihkan zona itu akan membuka jalan menuju area $4.000–$4.020, selaras dengan pergerakan terukur dari struktur bull flag.

Namun, struktur bullish akan melemah jika harga Ethereum turun di bawah $3.090 atau bahkan $2.910. Penutupan di bawah yang terakhir akan sepenuhnya merusak pola tersebut.

