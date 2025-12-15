Harga Ethereum Bergerak Di Bawah $3100, ETH Berjuang Sementara Mengincar Target Kunci $3400

Ethereum berjuang di bawah $3.100 karena momentum pasar melemah, menandakan kemungkinan pengujian level dukungan yang lebih rendah segera.

Analis memperingatkan bahwa ETH mungkin tidak mencapai level tertinggi Februari, menekankan pergerakan sideways dan pentingnya level resistensi kunci.

Sentimen positif bergantung pada pengambilan kembali $3.400; jika tidak, ETH bisa kembali ke $3.000 di tengah konsolidasi yang sedang berlangsung.

Ethereum saat ini menunjukkan beberapa tanda kekuatan yang melemah saat mencoba menembus level resistensi tertentu. Beberapa analis percaya bahwa sampai Ethereum mampu mendapatkan kembali dukungan pada level yang lebih tinggi, kemungkinan besar akan bergerak ke level dukungan yang lebih rendah.

Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan pada $3.089,90, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $16,87 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $373,84 miliar. Selama sehari terakhir, ETH mengalami sedikit penurunan sebesar 0,55%, menandakan periode konsolidasi setelah fluktuasi pasar baru-baru ini.

Ethereum Kemungkinan Tidak Mencapai Level Tertinggi Februari

Beberapa analis pasar kripto telah mengomentari kondisi Ethereum saat ini. Ali Martinez, seorang analis kripto terkenal, memperingatkan bahwa Ethereum kemungkinan tidak akan mencapai rekor tertinggi baru pada Februari, mengingat beberapa prediksi positif yang telah dibuat. "Kondisi pasar saat ini tidak mendukung dorongan positif yang kuat," kata Martinez.

Harga Ethereum Bergerak Sideways ke Depan

Sementara itu, analis lain, Ted, menyarankan bahwa penting untuk dicatat bahwa pergerakan ETH saat ini adalah sideways, tanpa banyak momentum. Ini menunjukkan bahwa pasar masih belum memutuskan langkah selanjutnya, sehingga investor perlu memantau level dukungan dan resistensi kunci.

Analis mencatat bahwa agar Ethereum menunjukkan sentimen positif, harus kembali meraih patokan $3.400. Selama tetap di bawah level itu, ada kemungkinan besar bahwa ETH bisa menguji $3.000 lagi. Inilah yang ditunggu komunitas karena jika turun di bawah $3.000 bisa berarti penurunan lebih lanjut untuk altcoin tersebut.

Meskipun koreksi baru-baru ini, jelas bahwa Ethereum masih mempertahankan kekuatan yang cukup besar di pasar dengan volume perdagangan yang baik. Disarankan untuk mengamati pasar untuk beberapa waktu untuk memahami apakah kemungkinan akan terus bergerak sideways atau mendapatkan kembali traksi positif.

Momentum Mingguan ETH Menjadi Hati-hati

RSI untuk minggu ini sekitar 44,06, yang berada di bawah level pertengahan 50, menunjukkan bahwa momentum lemah tetapi tidak oversold. Pasar saat ini diperdagangkan di bawah pita rata-rata bergerak jangka pendek dengan resistensi kuat pada SMA 20 minggu sebesar 3.912. Selain itu, SMA 50 & 100 minggu sebesar 3.084-3.082 sedang diuji, sementara SMA 200 minggu sebesar 2.453 berdiri sebagai dukungan kuat.

MACD bearish dengan garis MACD terdekat pada -35,71, yang secara signifikan lebih rendah dari garis sinyal 156,74. Ini disertai dengan histogram MACD yang sangat negatif pada -192,46, menunjukkan bahwa momentum penjualan masih mendominasi. Akan penting bagi MACD untuk mendatar atau melengkung ke atas sebelum dorongan positif diharapkan dalam tren mingguan.

