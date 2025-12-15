BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Vitalik Buterin Menjual 1.400 UNI seharga 16.796 USDC, Juga Memindahkan 10.000 KNC dan 400 Triliun DINU muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutipPostingan Vitalik Buterin Menjual 1.400 UNI seharga 16.796 USDC, Juga Memindahkan 10.000 KNC dan 400 Triliun DINU muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip

Vitalik Buterin Menjual 1.400 UNI Seharga 16.796 USDC, Juga Memindahkan 10.000 KNC dan 400 Triliun DINU

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 09:32
UNISWAP
UNI$5.501-3.99%
USDCoin
USDC$1-0.01%
Kyber Network
KNC$0.2416-1.06%
Ethereum
ETH$3,375.77+1.75%

COINOTAG News, mengutip analitik LookIntoChain, melaporkan bahwa alamat on-chain Vitalik Buterin vitalik.eth melakukan penjualan pada 15 Desember. Dompet tersebut memindahkan token 1400 UNI (sekitar $7.480), token 10.000 KNC (sekitar $2.470), dan kepemilikan substansial sebesar 400 triliun token DINU, menghasilkan sekitar $16.796 dalam USDC.

Transfer on-chain ini menunjukkan manajemen likuiditas aktif oleh salah satu co-founder jaringan, dengan hasil yang dialihkan ke USDC. Aktivitas ini dipantau secara real time oleh LookIntoChain dan tampaknya konsisten dengan penyesuaian self-custody rutin di antara dompet-dompet besar.

Pengamat pasar akan terus mengawasi aktivitas lanjutan dari vitalik.eth, menilai potensi implikasi untuk eksposur token dan dinamika likuiditas di UNI, KNC, dan DINU.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/vitalik-buterin-sells-1400-uni-for-16796-usdc-also-moves-10000-knc-and-400-trillion-dinu

Peluang Pasar
Logo UNISWAP
Harga UNISWAP(UNI)
$5.501
$5.501$5.501
-4.95%
USD
Grafik Harga Live UNISWAP (UNI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20