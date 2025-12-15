Vitalik Buterin Menjual 1.400 UNI Seharga 16.796 USDC, Juga Memindahkan 10.000 KNC dan 400 Triliun DINU

COINOTAG News, mengutip analitik LookIntoChain, melaporkan bahwa alamat on-chain Vitalik Buterin vitalik.eth melakukan penjualan pada 15 Desember. Dompet tersebut memindahkan token 1400 UNI (sekitar $7.480), token 10.000 KNC (sekitar $2.470), dan kepemilikan substansial sebesar 400 triliun token DINU, menghasilkan sekitar $16.796 dalam USDC.

Transfer on-chain ini menunjukkan manajemen likuiditas aktif oleh salah satu co-founder jaringan, dengan hasil yang dialihkan ke USDC. Aktivitas ini dipantau secara real time oleh LookIntoChain dan tampaknya konsisten dengan penyesuaian self-custody rutin di antara dompet-dompet besar.

Pengamat pasar akan terus mengawasi aktivitas lanjutan dari vitalik.eth, menilai potensi implikasi untuk eksposur token dan dinamika likuiditas di UNI, KNC, dan DINU.