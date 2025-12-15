BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga Ethereum telah merosot setelah gagal mempertahankan momentum di atas $3.180, menempatkan fokus baru pada zona dukungan $3.000 saat para peserta pasar menilaiHarga Ethereum telah merosot setelah gagal mempertahankan momentum di atas $3.180, menempatkan fokus baru pada zona dukungan $3.000 saat para peserta pasar menilai

Ethereum Turun Di Bawah $3.200 saat Trader Mengawasi Support $3.000 dengan Seksama

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/15 11:58
Movement
MOVE$0.04+5.06%
NEAR
NEAR$1.794-1.69%
Ethereum
ETH$3,375.6+1.81%
Harga Ethereum telah bergerak turun setelah gagal mempertahankan momentum di atas $3.180, menempatkan fokus baru pada zona support $3.000 saat para peserta pasar menilai langkah selanjutnya. Setelah mencapai puncak mendekati $3.250, Ether memasuki koreksi menurun, mencerminkan kelemahan yang lebih luas di seluruh pasar kripto. Penarikan ini mendorong ETH turun di bawah $3.150 dan $3.120, mengkonfirmasi tren bearish jangka pendek [...]
Peluang Pasar
Logo Movement
Harga Movement(MOVE)
$0.04
$0.04$0.04
+3.51%
USD
Grafik Harga Live Movement (MOVE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20