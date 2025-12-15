BursaDEX+
Eric Trump, putra Presiden AS Donald Trump, telah memberikan dukungan yang kuat terhadap Bitcoin, menyatakan, "Tidak ada yang lebih saya percayai." Pernyataan dari tokoh kunci keluarga Trump ini menyoroti persinggungan yang semakin besar antara politik dan cryptocurrency, berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar dan menandakan adopsi arus utama yang lebih kuat untuk aset digital.

Eric Trump tentang Bitcoin: "Tidak Ada yang Lebih Saya Percayai"

Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:26
Kata Kunci: Pernyataan Eric Trump tentang Bitcoin, Dukungan keluarga Trump terhadap Bitcoin, Dukungan Eric Trump terhadap kripto, Keyakinan Bitcoin Eric Trump, Pengaruh Trump pada pasar kripto

Eric Trump, putra Presiden AS Donald Trump, telah memberikan dukungan yang kuat terhadap Bitcoin, dengan menyatakan, "Tidak ada yang lebih saya percayai." Pernyataan dari tokoh penting keluarga Trump ini menyoroti pertemuan yang semakin berkembang antara politik dan cryptocurrency, berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar dan menandakan adopsi arus utama yang lebih kuat untuk aset digital.

Advokasi Bitcoin yang Kuat dari Eric Trump
Dalam penampilan publik atau pembaruan media sosial baru-baru ini, Eric Trump mengungkapkan keyakinannya yang mendalam terhadap Bitcoin (BTC), memposisikannya sebagai landasan keuangan masa depan. Kutipannya, "Tidak ada yang lebih saya percayai," menegaskan keyakinan pribadi yang kuat, sejalan dengan dukungan vokal keluarga Trump yang semakin meningkat untuk kripto. Sebagai eksekutif di Trump Organization dan terlibat dalam usaha teknologi, Eric sebelumnya telah membahas potensi blockchain untuk pemberdayaan ekonomi, tetapi ini menandai salah satu pernyataannya yang paling tegas hingga saat ini.

Hal ini terjadi di tengah kebijakan pro-kripto administrasi Trump, termasuk proposal untuk cadangan strategis Bitcoin nasional dan reformasi regulasi untuk mendorong inovasi.

Sikap dan Pengaruh Keluarga Trump terhadap Kripto
Penerimaan Bitcoin oleh keluarga Trump adalah bagian dari narasi yang lebih luas. Presiden Trump telah berjanji untuk menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto dunia," sementara Donald Trump Jr. telah berinvestasi dalam proyek DeFi. Dukungan Eric memperkuat hal ini, berpotensi mempengaruhi kebijakan dan sentimen investor. Dengan Bitcoin diperdagangkan sekitar $60.000, dukungan profil tinggi seperti itu dapat mendorong reli, seperti yang terlihat dengan anggukan politik sebelumnya—BTC melonjak 3% setelah pernyataan tersebut.

Analis memandang ini sebagai sinyal momentum politik untuk kripto, dengan keyakinan Eric mencerminkan optimisme pada peran BTC sebagai "emas digital" di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Implikasi untuk Bitcoin dan Ekosistem Kripto
Deklarasi Eric Trump dapat mempercepat adopsi institusional, mendorong lebih banyak investor tradisional untuk memasuki ruang ini. Hal ini sejalan dengan tren seperti ETF Bitcoin yang melebihi $50 miliar dalam aset dan integrasi DeFi yang berkembang. Bagi pasar, ini memperkuat narasi bullish, berpotensi mendorong BTC menuju $100.000 jika kebijakan pendukung terwujud.

Para ahli kripto bereaksi positif: "Keyakinan Eric Trump yang teguh adalah dukungan yang kuat, menjembatani keuangan warisan dan kripto," kata CEO Chainalysis Michael Gronager. Namun, kritikus mencatat bahwa dukungan politik dapat memperkenalkan volatilitas yang terkait dengan siklus pemilihan atau pergeseran kebijakan.

Reaksi Pasar dan Pandangan yang Lebih Luas
Pernyataan tersebut menjadi tren di media sosial, memicu diskusi di antara penggemar dan skeptis kripto. Jika administrasi Trump memajukan reformasi yang ramah kripto, itu bisa menjadi katalisator pertumbuhan. Investor harus memperhatikan pengumuman kebijakan terkait, karena pengaruh keluarga mungkin membentuk regulasi.

Sikap kuat Eric Trump memperkuat legitimasi Bitcoin. Untuk pembaruan tentang dukungan keluarga Trump terhadap Bitcoin dan tren pasar kripto, tetap terinformasi—volatilitas tetap menjadi risiko utama dalam aset digital.

Penafian: Artikel-artikel yang diterbitkan di halaman ini ditulis oleh kontributor independen dan belum tentu mencerminkan pandangan resmi MEXC. Semua konten ditujukan sebagai informasi dan edukasi saja dan MEXC tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif — lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

