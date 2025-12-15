Harga Ethereum (ETH): Sinyal Elliott Wave pada Potensi Reli Gelombang 3

TLDR

Ethereum diperdagangkan sekitar $3.089, turun 1,2% dalam 24 jam, dengan risiko menguji kembali support $3.000 kecuali bisa menembus di atas resistensi $3.400

Level support $3.020 telah bertahan beberapa kali dan tetap penting untuk mencegah koreksi penurunan lebih lanjut

Breakout di atas resistensi trendline $3.150 bisa mendorong ETH menuju $3.380, tetapi membutuhkan konfirmasi volume

Analisis Elliott Wave menunjukkan Ethereum mungkin memasuki Gelombang 3, yang secara historis telah menyebabkan reli harga vertikal

ETF spot Ethereum melihat arus masuk bersih sebesar $209 juta selama minggu 8-12 Desember, dengan ETHA BlackRock memimpin sebesar $139 juta

Ethereum diperdagangkan sekitar $3.089 USD per 15 Desember 2025, turun 1,2% dalam 24 jam terakhir. Cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar terus bergerak menyamping tepat di bawah level resistensi $3.400.

Ethereum (ETH) Price

Volume perdagangan berada pada sekitar $11 miliar selama 24 jam terakhir. Volume ini telah menurun dalam sesi-sesi terbaru dibandingkan dengan periode awal tahun ini.

Analis kripto Ted mencatat di X bahwa Ethereum menghadapi peluang tinggi untuk menguji kembali $3.000 kecuali bisa merebut kembali level $3.400. Fase konsolidasi saat ini berbeda dari rentang sebelumnya tahun ini karena volume perdagangan yang lebih rendah.

Volume yang berkurang menunjukkan penurunan partisipasi spekulatif daripada tekanan jual yang agresif. Para trader tetap terbagi mengenai apakah harga saat ini merupakan peluang pembelian atau sinyal kelemahan berkelanjutan.

Level Support dan Resistensi Utama

Level support $3.020 telah menjadi kritis untuk pergerakan harga Ethereum. Analis TradingView Bahardiba menunjukkan level ini telah bereaksi beberapa kali sebagai lantai support.

Jika Ethereum bertahan di atas $3.020, itu bisa memperlambat fase koreksi saat ini. Harga harus menembus di atas resistensi trendline $3.150 untuk mendapatkan kembali momentum bullish.

Breakout yang terkonfirmasi di atas $3.150 dengan volume yang meningkat bisa mendorong ETH menuju $3.380. Sebaliknya, penurunan di bawah $3.020 akan menunjukkan konsolidasi tetap belum terselesaikan.

Rentang antara $3.020 dan $3.150 kemungkinan akan menentukan pergerakan Ethereum selanjutnya. Bagaimana harga bereaksi pada level-level ini lebih penting daripada level-level itu sendiri.

Ahli strategi kripto Merlijn The Trader menyarankan Ethereum mungkin memasuki Gelombang 3 dalam urutan Elliott Wave. Reli Gelombang 3 secara historis telah menyebabkan pergerakan harga vertikal dalam siklus sebelumnya.

Kerangka Elliott Wave

Fase Gelombang 1 membangun dasar untuk struktur saat ini. Gelombang 2 menciptakan guncangan yang menguji keyakinan trader.

Gelombang 3, jika terwujud, bisa mengirim Ethereum ke mode vertikal. Namun, analisis Elliott Wave tetap interpretatif dan tidak dijamin.

Tesis Gelombang 3 akan melemah jika ETH kehilangan support $3.020 dengan volume yang meningkat. Konfirmasi teknis dan sentimen pasar harus selaras agar skenario bullish dapat terjadi.

Trader harus memperhatikan lonjakan volume dan pengujian support berulang. Pola penolakan pada level resistensi memberikan konteks tambahan untuk arah harga.

Sentimen investor tetap beragam di seluruh pasar. Beberapa trader menargetkan level jangka pendek $5.000 hingga $6.000 jika Ethereum breakout.

Yang lain tetap berhati-hati karena ketidakpastian makroekonomi dan potensi penyesuaian suku bunga. Aktivitas whale bisa memperkuat ayunan harga jangka pendek ke kedua arah.

Pola akumulasi atau likuidasi pemegang besar mempengaruhi trajektori Ethereum. Mengamati pergerakan ini memberikan wawasan tentang sentimen institusional.

ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $209 juta selama minggu perdagangan dari 8 hingga 12 Desember. ETF ETHA BlackRock memimpin dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $139 juta, membawa total arus masuk historisnya menjadi $13,23 miliar.

ETF FETH Fidelity mencatat arus masuk bersih mingguan sebesar $35,35 juta, dengan total arus masuk historis mencapai $2,66 miliar. Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE mengalami arus keluar bersih mingguan terbesar sebesar $34,17 juta.

Total nilai aset bersih ETF spot Ethereum berdiri di $19,42 miliar. Rasio aset bersih ETF berada pada 5,22% relatif terhadap kapitalisasi pasar total Ethereum.

Arus masuk bersih historis kumulatif untuk ETF spot Ethereum telah mencapai $13,09 miliar pada tanggal pelaporan.

