MicroStrategy (MSTR), yang dipimpin oleh pendukung Bitcoin Michael Saylor, akan tetap dimasukkan dalam indeks Nasdaq 100 yang bergengsi, menentang spekulasi sebelumnya tentang penghapusan. Keputusan ini menggarisbawahi pengaruh perusahaan yang semakin besar sebagai pemain treasury Bitcoin dan kinerja pasarnya yang kuat, berpotensi meningkatkan kepercayaan investor pada saham-saham yang terkait dengan kripto.

Strategi Michael Saylor $MSTR untuk Tetap di Indeks Nasdaq 100

Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 21:00
Kata Kunci: Strategy Nasdaq 100, Saham Michael Saylor MSTR, Inklusi indeks MSTR, Indeks perusahaan perbendaharaan Bitcoin, Update saham Strategy

Strategy (MSTR), yang dipimpin oleh pendukung Bitcoin Michael Saylor, akan melanjutkan inklusinya dalam indeks Nasdaq 100 yang bergengsi, menentang spekulasi sebelumnya tentang penghapusan. Keputusan ini menggarisbawahi pengaruh perusahaan yang berkembang sebagai pemain perbendaharaan Bitcoin dan kinerja pasarnya yang kuat, berpotensi meningkatkan kepercayaan investor pada saham terkait kripto.

Status Nasdaq 100 Strategy Dikonfirmasi
Tinjauan penyeimbangan tahunan Nasdaq telah mengkonfirmasi posisi MSTR di Nasdaq 100, indeks perusahaan non-keuangan terbesar di bursa Nasdaq. Meskipun volatilitas terkait dengan harga Bitcoin, kapitalisasi pasar Strategy yang melebihi $20 miliar dan volume perdagangan yang konsisten mengamankan posisinya. Saylor, ketua eksekutif, merayakan berita tersebut di media sosial, menyatakan hal itu memvalidasi strategi Bitcoin perusahaan.

Strategy memegang lebih dari 250.000 BTC, menjadikannya pemegang korporasi terbesar, dengan sahamnya sering berfungsi sebagai proksi untuk eksposur Bitcoin.

Alasan Retensi dan Dampak Pasar
Retensi mencerminkan fundamental MSTR yang kuat: keuntungan year-to-date sebesar 150%, didorong oleh reli Bitcoin dan akuisisi perusahaan yang didanai utang. Analis dari Benchmark dan BTIG memuji langkah tersebut, mencatat bahwa hal itu meningkatkan likuiditas dan visibilitas MSTR, menarik lebih banyak investor institusional.

Ini terjadi di tengah optimisme kripto yang lebih luas, dengan Bitcoin di atas $60.000. Inklusi dalam Nasdaq 100 dapat menyebabkan arus masuk pasif dari dana indeks, lebih meningkatkan harga MSTR.

Visi Saylor dan Implikasi Lebih Luas
Saylor telah lama memperjuangkan Bitcoin sebagai "properti digital," menggunakan Strategy sebagai kendaraan untuk akumulasi. Retensi indeks memperkuat narasi ini, berpotensi mendorong perusahaan lain untuk mengadopsi strategi serupa. Ini juga menyoroti integrasi kripto ke dalam keuangan tradisional, dengan kinerja MSTR berkorelasi 90% dengan BTC.

Namun, risiko tetap ada: volatilitas Bitcoin dapat menekan MSTR, seperti yang terlihat dalam penurunan masa lalu.

Prospek untuk MSTR dan Saham Kripto
Dengan status Nasdaq 100 yang utuh, MSTR siap untuk pertumbuhan, terutama jika Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru. Investor harus memperhatikan pendapatan dan pembelian BTC. Perkembangan ini memperkuat kasus untuk perbendaharaan kripto—tetap update tentang saham Michael Saylor MSTR dan inklusi Nasdaq.

Penafian: Artikel-artikel yang diterbitkan di halaman ini ditulis oleh kontributor independen dan belum tentu mencerminkan pandangan resmi MEXC. Semua konten ditujukan sebagai informasi dan edukasi saja dan MEXC tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif — lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

