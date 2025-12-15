BlackRock mentransfer 2.196 BTC ke Coinbase, menjadikan ETCMining sebagai opsi baru bagi investor untuk mendapatkan keuntungan harian

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Transfer BTC BlackRock telah memperkuat kepercayaan institusional terhadap Bitcoin, mendorong minat baru pada strategi pendapatan pasif yang stabil seperti ETCMining.

Ringkasan Aktivitas on-chain BlackRock secara luas dipandang sebagai indikator bullish, memperkuat narasi Bitcoin sebagai "emas digital" di tengah perubahan kebijakan makro.

Seiring meningkatnya volatilitas, lebih banyak investor mencari pengembalian yang lebih stabil daripada hanya mengandalkan apresiasi harga.\

Kombinasi ini menawarkan cara yang aman dan berhalangan rendah untuk mendapatkan pendapatan cloud-mining harian sambil mengelola aset melalui platform yang patuh.

Baru-baru ini, BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, mentransfer 2.196 Bitcoin ke Coinbase, langkah yang telah menarik perhatian pasar yang signifikan. Analis menunjukkan bahwa langkah ini mengindikasikan dana institusional semakin bertaruh pada pasar BTC, dan efek demonstrasi yang kuat diharapkan membantu harga Bitcoin mempercepat menuju target $100.000.

Ini bukan insiden terisolasi. Sebagai raksasa industri, operasi on-chain BlackRock dianggap sebagai indikator kunci tren institusional. Terutama dengan latar belakang pergeseran kebijakan Federal Reserve, peningkatan kepemilikan seperti itu memperkuat konsensus bahwa Bitcoin adalah "emas digital." Pertanyaan yang muncul adalah: dalam pasar yang didorong secara institusional ini, bagaimana investor biasa dapat mencapai keuntungan yang stabil?

Oleh karena itu, dalam pasar aset digital yang sangat volatil dan berpotensi memberikan pengembalian tinggi, menemukan jalur yang lebih stabil dan terkendali untuk apresiasi nilai telah menjadi kebutuhan mendesak bagi banyak investor. Dengan latar belakang ini, kombinasi "ETCMining + Coinbase" semakin dipandang sebagai solusi ideal untuk mencapai pertumbuhan aset yang stabil dan memperoleh pendapatan pasif.

Mengapa memilih kombinasi "ETCMining + Coinbase"?

ETCMining adalah platform cloud mining global terkemuka, menyediakan pengguna dengan solusi pendapatan pasif aset digital yang berisiko rendah, tanpa hambatan, dan diselesaikan setiap hari. Baik itu BTC, ETH, XRP, atau DOGE, pengguna cukup membeli kontrak untuk berpartisipasi dalam penambangan dari jarak jauh, tanpa khawatir tentang biaya listrik atau pemeliharaan perangkat keras.

Coinbase adalah salah satu platform perdagangan cryptocurrency paling tepercaya di dunia, menawarkan layanan dompet yang aman dan patuh, mendukung perdagangan multi-mata uang dan manajemen aset, serta memegang lisensi regulasi di Amerika Serikat. Menggunakan Coinbase untuk transfer dana memungkinkan arus masuk dan keluar aset yang mudah dan aman, serta penarikan keuntungan.

Ketika digunakan bersama dengan Coinbase, ETCMining memungkinkan pengguna untuk

● Membeli aset kripto mainstream seperti BTC, XRP, dan ETH dengan aman di Coinbase

● Mentransfer aset ke ETCMining dengan sekali klik dan segera berpartisipasi dalam cloud mining

● Menerima hadiah penambangan harian yang stabil secara otomatis, tanpa memerlukan intervensi teknis

● Menarik penghasilan kembali ke akun Coinbase pengguna kapan saja dan dengan bebas menukarnya dengan mata uang fiat atau aset kripto lainnya.

Keunggulan ETCMining

Menghadapi volatilitas harga Bitcoin, semakin banyak investor mulai fokus pada metode pendapatan pasif yang stabil. ETCMining, platform cloud mining global terkemuka, menawarkan jalur apresiasi aset dengan hambatan rendah dan efisiensi tinggi:

Tidak perlu membeli peralatan penambangan: Pengguna hanya perlu membeli kontrak cloud mining, dan ETCMining akan secara otomatis berpartisipasi dalam pool penambangan.

Penyelesaian penghasilan harian otomatis: Sistem mendistribusikan penghasilan penambangan ke akun pengguna setiap hari melalui daya komputasi terdistribusi berkinerja tinggi dan kontrak pintar.

Manajemen multi-mata uang yang fleksibel: Mendukung mata uang mainstream seperti BTC, ETH, dan XRP, memungkinkan pengguna untuk beralih kontrak atau menarik penghasilan kapan saja.

Jaminan keamanan dan kepatuhan: Berkantor pusat di Inggris, ETCMining secara ketat mematuhi kerangka peraturan EU MiCA dan MiFID II. Aset pengguna diasuransikan oleh Lloyd's of London dan secara teratur diaudit oleh PwC.

Bagaimana cara cepat memulai cloud mining ETCMining?

1. Daftar akun: Kunjungi situs web etcmining.com dan daftar dengan email untuk menerima bonus pengguna baru sebesar $20. Pengguna juga dapat memperoleh tambahan $0,60 untuk check-in harian.

2. Pilih kontrak: Kemudian, pengguna dapat memilih kontrak cloud mining yang sesuai dari berbagai pilihan, mendukung aset kripto mainstream seperti BTC, XRP, dan ETH.

3. Mulai penambangan: Sistem berjalan sepenuhnya otomatis, tidak memerlukan intervensi pengguna. Pengguna dapat dengan mudah menikmati penghasilan cryptocurrency harian yang stabil.

Menyeimbangkan keamanan dan fleksibilitas

Menggabungkan ETCMining dengan Coinbase memastikan keamanan dana dan peningkatan fleksibilitas investasi:

ETCMining: Melihat penghasilan harian secara real-time, sisa hari kontrak, dan token penambangan; manajemen yang sederhana dan transparan.

Coinbase: Menyediakan autentikasi dua faktor, dompet terenkripsi, penarikan mata uang fiat, dan kemampuan ekspor laporan pajak.

Strategi gabungan: Memungkinkan pengguna dengan mudah mendapatkan hadiah on-chain tanpa menimbulkan risiko yang terkait dengan rig penambangan atau manajemen perangkat keras.

Kesimpulan

Seiring investor institusional seperti BlackRock terus meningkatkan investasi mereka di pasar Bitcoin, peluang bagi investor biasa juga meningkat. Dengan menggabungkan ETCMining dengan Coinbase, pengguna tidak hanya dapat membeli dan mengelola aset digital di platform yang aman dan patuh, tetapi juga mencapai pengembalian harian yang stabil melalui cloud mining, memungkinkan apresiasi aset otomatis.

Dalam pasar yang sangat volatil, model pendapatan pasif yang berhalangan rendah, fleksibel, dan aman ini memberikan investor jalur baru untuk keuntungan yang stabil, memungkinkan setiap pemegang BTC untuk memanfaatkan peluang apresiasi dalam kondisi pasar yang didorong oleh dana institusional dan bergerak menuju kebebasan finansial yang lebih besar.

