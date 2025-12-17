Saham BMNR berisiko karena harga Ethereum membentuk pola yang mengkhawatirkan

Harga saham BNMR mundur untuk hari ketiga berturut-turut dan dapat berisiko mengalami penurunan lebih lanjut, karena Ethereum telah membentuk pola bearish flag yang berisiko pada grafik harian.

Ringkasan Harga saham BMNT dapat berisiko mengalami breakout bearish yang kuat.

Telah membentuk pola segitiga simetris pada grafik harian.

Ethereum telah membentuk pola bearish flag, menunjukkan penurunan lebih lanjut.

BitMine Immersion, perusahaan yang dipimpin oleh Tom Lee, turun ke $31,12, level terendah sejak 2 Desember. Saham ini telah turun sekitar 80% dari titik tertingginya tahun ini, membawa valuasinya menjadi $13 miliar.

Saham tersebut turun lebih jauh karena perusahaan melanjutkan strategi akumulasi Ethereum (ETH). Perusahaan melaporkan bahwa kepemilikan Ethereum-nya meningkat menjadi 3,97 juta, dan total asetnya naik menjadi $13,2 miliar. Perusahaan membeli 102.259 koin minggu lalu, sebuah tren yang direncanakan manajemen untuk dilanjutkan.

BitMine kini telah menjadi perusahaan perbendaharaan kripto terbesar kedua di industri setelah Strategy milik Michael Saylor. Rencananya adalah untuk mendapatkan manfaat dari potensi rebound harga Ethereum dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan berencana meluncurkan solusi staking MAVAN pada tahun 2026, sebuah langkah yang akan memungkinkannya menghasilkan jutaan dolar pendapatan tahunan.

Namun, harga saham BMNR menghadapi risiko besar karena harga Ethereum telah membentuk pola bearish flag pada grafik harian. Pola ini sering mengarah pada penurunan lebih lanjut.

Selain itu, saham tetap berada di bawah semua moving average dan indikator Supertrend, menunjukkan bahwa breakdown bearish besar mungkin terjadi dalam beberapa minggu mendatang, berpotensi dari $2.940 saat ini menjadi $2.500.

Grafik harga ETH | Sumber: crypto.news

Namun dalam jangka panjang, harga Ethereum kemungkinan akan rebound dan bergerak ke rekor tertinggi, dibantu oleh fundamentalnya, termasuk pangsa pasar yang berkembang di industri kunci seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi), tokenisasi Real-World Asset, dan non-fungible token, atau NFT.

Analisis teknikal harga saham BMNR

Grafik harga saham BitMine | Sumber: crypto.news

Grafik harian menunjukkan bahwa harga saham BitMine telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir. Saham ini telah turun dari tertinggi $160 pada bulan Juli menjadi $30,5 saat ini.

Saham telah bergerak di bawah sisi atas pola segitiga simetris. Segitiga ini mendekati level confluence-nya, menunjukkan bahwa breakout bearish mungkin segera terjadi.

Saham BMNR telah membentuk pola mini death cross. Moving average 100 hari dan 50 hari telah membuat crossover bearish. Oleh karena itu, saham kemungkinan akan terus turun karena penjual menargetkan level support kunci di $20.