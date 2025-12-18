BursaDEX+
Bitcoin menghadapi penurunan partisipasi saat dompet aktif mencapai level terendah 2023 dan Indeks Fear & Greed anjlok ke 11, sementara analis mengidentifikasi True Market $81.500

Prediksi Harga Bitcoin: Dompet Aktif Turun ke Level Terendah 2023 saat Likuiditas Menipis — Bisakah BTC Merebut Kembali $100K dan Membatalkan Tren Bearish?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/18 07:30
Bitcoin menghadapi penurunan partisipasi karena dompet aktif mencapai level terendah 2023 dan Indeks Fear & Greed anjlok ke 11, sementara analis mengidentifikasi $81.500 sebagai True Market Mean Price yang merupakan level support kritis yang harus bertahan untuk mempertahankan tren bullish, dengan perlu merebut kembali $100.000 untuk membatalkan momentum bearish.

