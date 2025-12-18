Harga Ethereum Terus Turun—Di Mana Support Berikutnya?

Harga Ethereum gagal bertahan di atas $3.000 dan turun lebih jauh. ETH kini mengalami konsolidasi dan mungkin segera mencoba memulai gelombang pemulihan jika menembus $2.880.

Ethereum memulai penurunan baru di bawah zona $2.950.

Harga diperdagangkan di bawah $2.900 dan Simple Moving Average 100 jam.

Ada garis tren bearish yang terbentuk dengan resistensi di $2.920 pada grafik per jam ETH/USD (umpan data via Kraken).

Pasangan ini dapat terus bergerak turun jika menetap di bawah zona $2.800.

Harga Ethereum Turun ke Titik Terendah Mingguan Baru

Harga Ethereum mencoba kenaikan baru namun kesulitan di atas $3.000, seperti Bitcoin. Harga ETH turun di bawah $2.950 dan $2.920 untuk memasuki zona bearish.

Para bear bahkan mendorong harga di bawah $2.850. Titik terendah terbentuk di $2.790 dan harga kini mengkonsolidasikan kerugian jauh di bawah level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun dari swing high $3.175 ke low $2.790.

Harga Ethereum kini diperdagangkan di bawah $2.900 dan Simple Moving Average 100 jam. Selain itu, ada garis tren bearish yang terbentuk dengan resistensi di $2.920 pada grafik per jam ETH/USD.

Jika ada pergerakan naik lainnya, harga dapat menghadapi resistensi di dekat level $2.880. Resistensi kunci berikutnya berada di dekat level $2.920 dan garis tren. Resistensi utama pertama berada di dekat level $2.980 dan level retracement Fib 50% dari pergerakan turun dari swing high $3.175 ke low $2.790.

Pergerakan jelas di atas resistensi $2.980 mungkin mengirim harga menuju resistensi $3.030. Penembusan ke atas di atas wilayah $3.030 mungkin memicu lebih banyak keuntungan dalam beberapa hari mendatang. Dalam kasus tersebut, Ether dapat naik menuju zona resistensi $3.120 atau bahkan $3.150 dalam waktu dekat.

Penurunan Lain pada ETH?

Jika Ethereum gagal menembus resistensi $2.880, ini dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2.800. Support utama pertama berada di dekat zona $2.780.

Pergerakan jelas di bawah support $2.780 mungkin mendorong harga menuju support $2.740. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju wilayah $2.625. Support kunci berikutnya berada di $2.550.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk ETH/USD mendapatkan momentum di zona bearish.

RSI Per Jam – RSI untuk ETH/USD kini berada di bawah zona 50.

Level Support Utama – $2.780

Level Resistensi Utama – $2.920