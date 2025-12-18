BitMine Bidik Kepemilikan 5% Ethereum dengan Strategi Kripto Bernilai Miliaran Dolar

BitMine Immersion Technologies (NYSEAMERICAN: BMNR) telah meningkatkan kepemilikan Ethereum-nya menjadi lebih dari 3,2% dari total pasokan, semakin mendekati tujuannya untuk memiliki 5% dari semua ETH. Per 14 Desember, perusahaan memegang 3.967.210 ETH, setelah menambahkan 102.000 ETH hanya dalam satu minggu. Pada harga pasar saat ini, posisi ini bernilai miliaran dolar.

Posisi Ethereum BitMine yang Terus Berkembang

BitMine bertujuan untuk mengamankan 5% dari total pasokan Ethereum, target yang dengan cepat semakin dekat. Per 14 Desember, perusahaan memegang hampir 4 juta ETH, mewakili pangsa pasar yang signifikan. Dengan mengakuisisi lebih dari 100.000 ETH dalam satu minggu, BitMine dengan cepat berkembang menuju tujuan 5%-nya.

Strategi perusahaan adalah mengakumulasi Ethereum selama periode fluktuasi pasar, membantunya membangun posisi substansial dari waktu ke waktu. Strategi jangka panjang ini mencerminkan tujuan BitMine untuk menjadi salah satu pemegang Ethereum terbesar. Dengan memperluas kepemilikannya, BitMine bermaksud meningkatkan pengaruhnya di pasar Ethereum.

Portofolio Investasi Strategis BitMine

Bersamaan dengan posisi Ethereum-nya, BitMine memegang portofolio aset yang beragam. Total kepemilikannya bernilai $13,3 miliar, termasuk 193 Bitcoin, $1 miliar dalam bentuk tunai, dan saham senilai $38 juta di Eightco Holdings. Portofolio ini memastikan likuiditas sambil mempertahankan eksposur jangka panjang terhadap aset digital.

Pendekatan terdiversifikasi BitMine membantunya mengelola volatilitas pasar, memungkinkan perusahaan untuk terus mengakumulasi kripto selama penurunan. Dengan mempertahankan cadangan kas yang kuat, BitMine dapat menjaga fleksibilitas operasional dan memperkuat posisinya untuk pertumbuhan masa depan. Strategi ini sangat penting dalam menavigasi perubahan pasar sambil bekerja menuju target kepemilikan 5% Ethereum.

Dukungan Institusional Mendorong Pertumbuhan

BitMine mendapat manfaat dari dukungan investor institusional terkemuka, termasuk ARK Invest, Founders Fund, dan Pantera Capital. Dukungan ini memberikan stabilitas keuangan, memungkinkan BitMine untuk mengejar tujuan kepemilikan Ethereum-nya dengan percaya diri.

Dengan dukungan institusional yang kuat, BitMine telah memperoleh likuiditas dan perhatian yang signifikan di pasar. Saham perusahaan telah menjadi salah satu yang paling aktif diperdagangkan di pasar ekuitas AS. Dukungan ini, dikombinasikan dengan posisi Ethereum-nya yang terus berkembang, memposisikan BitMine sebagai pemain kunci dalam lanskap aset digital.

Strategi perusahaan untuk memperluas kepemilikan Ethereum-nya sejalan dengan tujuan investor institusionalnya. Dukungan mereka sangat penting untuk membantu BitMine mencapai target jangka panjangnya untuk memiliki 5% dari Ethereum yang beredar. Dengan dukungan yang berkelanjutan, BitMine berada di jalur yang tepat untuk mengamankan posisinya sebagai entitas terkemuka di dunia kripto.

