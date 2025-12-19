Pasar Kripto Mencatat Sedikit Peningkatan Sementara Ketakutan Masih Mendominasi Momentum Pasar

Pasar kripto global telah mengalami pertumbuhan kecil setelah tren penurunan baru-baru ini. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto telah mencapai $2,93T setelah kenaikan 0,54%. Selain itu, volume kripto 24 jam telah melonjak sebesar 20,07%, mencapai angka $140,22B. Namun, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto masih berada dalam zona "Ketakutan" dengan mencatat 21 poin.

Bitcoin Naik 1,25% Dan Ethereum Mengalami Kenaikan 3,12%

Secara khusus, aset kripto teratas, Bitcoin ($BTC) diperdagangkan pada harga $86.715,16, menampilkan kenaikan 0,25%. Selain itu, dominasi pasar dari mata uang kripto terkemuka berada di 59,2%. Demikian pula, altcoin unggulan, Ethereum ($ETH), diperdagangkan pada harga $2.913,00, menunjukkan kenaikan 3,12%. Sementara itu, dominasi pasar Ethereum ($ETH) hampir mencapai 12,0%.

$MOOMOO, $TURBO, dan $GME Mendominasi Kripto Pemenang Hari Ini

Selain itu, daftar kripto pemenang terkemuka hari ini mencakup MOOMOO THE BULL ($MOOMOO), Turbo Trump ($TURBO), dan GameStop Coin ($GME). Khususnya, $MOOMOO telah mengalami lonjakan luar biasa sebesar 3593,81%, mencapai level harga $0,0002505. Setelah itu, setelah kenaikan 520,76% menyentuh $0,04080. Selanjutnya, lonjakan 4965,60% telah menempatkan harga $GME pada $0,0006202.

TVL DeFi Turun 0,59% Sementara Volume Penjualan NFT Melonjak 19,35%

Secara bersamaan, TVL DeFi telah turun sebesar 0,59%, mencapai angka $115,931B. Meskipun demikian, proyek DeFi teratas, Aave, telah mengalami kenaikan sedikit sebesar 0,25% untuk mencapai $2,537B. Di sisi lain, dalam hal perubahan TVL 1 hari, DegenSwap memimpin pasar, mencapai lonjakan menakjubkan sebesar 58592% selama dua puluh empat jam terakhir.

Pada saat yang sama, volume penjualan NFT telah naik sebesar 19,35%, menyentuh $11.171.650. Selain itu, koleksi NFT terlaris, $ORDI+ BRC-20 NFTs, telah melonjak sebesar 5143,03%, mencapai $865.308.

Fetch.ai Berencana Meluncurkan Jaringan Pembayaran Otomatis, Coinbase Menggugat Negara Bagian AS Terkait Pengawasan Pasar Prediksi

Secara bersamaan, pasar kripto juga telah mengalami perkembangan selama 24 jam. Dalam hal ini, Fetch.ai berencana meluncurkan jaringan pembayaran untuk mengizinkan agen melakukan deposit dan pembelian atas nama pengguna.

Selain itu, Coinbase telah mengajukan gugatan terhadap Michigan, Connecticut, dan Illinois atas masalah hukum terkait otoritas negara bagian untuk regulasi pasar prediksi. Lebih lanjut, Senat AS telah mengonfirmasi penunjukan pendukung kripto Mike Selig untuk kepemimpinan CFTC.