Analisis Harga BTC: Level Support Kunci yang Perlu Diperhatikan di Sekitar $80K

Harga Bitcoin terus terkonsolidasi tepat di bawah level $90K setelah berminggu-minggu mengalami tekanan jual. Pembeli mencoba mempertahankan kisaran tengah, namun momentum tetap lemah di timeframe yang lebih tinggi. PA (price action) saat ini menunjukkan tanda-tanda pelepasan sementara, namun sentimen yang lebih luas mengarah pada kehati-hatian berkelanjutan dari pemain institusional.

Analisis Harga Bitcoin: Teknikal

Oleh Shayan

Grafik Harian

Pada grafik harian, BTC masih diperdagangkan dalam saluran menurun yang terbentuk selama beberapa bulan terakhir. Baik moving average 100 hari maupun 200 hari berada di atas harga, bertindak sebagai resistensi di dekat $103K dan $108K. Sejauh ini, setiap upaya rebound telah dibatasi di dalam saluran menurun.

Support kunci tetap berada di $80K, yang telah diuji dua kali. Jika zona ini gagal, permintaan utama berikutnya berada di sekitar $72K. RSI juga melengkung ke atas dari oversold, mengisyaratkan momentum bullish jangka pendek, namun belum ada pembalikan yang kuat.

Grafik 4 Jam

Pada grafik 4H, BTC breakdown dari rising wedge yang terbentuk lebih awal di bulan Desember. Setelah menyapu terendah $90K, pembeli mencoba merebut kembali posisi, namun pergerakan ini kekurangan volume.

Harga mencoba membentuk higher low lokal, namun struktur masih cenderung bearish. Terdapat penolakan yang terlihat di dekat $88K, yang merupakan support sebelumnya yang berubah menjadi resistensi. Jika pembeli tidak dapat membalikkan area tersebut segera, pengujian ulang area $80K kemungkinan akan terjadi.

RSI juga telah pulih dari terendah namun tetap di bawah 60, menandakan kekuatan yang terbatas. Akibatnya, masih ada kemungkinan besar untuk penurunan lebih lanjut jika BTC tidak menembus kembali di atas $90K segera.

Analisis Sentimen

Bitcoin Coinbase Premium Index

Coinbase Premium Index tetap berada di wilayah negatif, menunjukkan tekanan jual yang persisten dari institusi berbasis AS. Divergensi ini telah ada sepanjang beberapa bulan terakhir dan belum berbalik.

Setiap pump lokal telah dihadapi dengan pembacaan premium negatif yang lebih kuat, menunjukkan bahwa whale Coinbase melakukan offload saat kuat. Sampai ini berbalik menjadi positif atau setidaknya netral, peningkatan makro tetap terbatas.

Secara keseluruhan, sentimen tetap risk-off di sisi AS, mengonfirmasi bahwa institusi belum siap untuk mengakumulasi kembali secara agresif.

