Prediksi Harga ETH: Ethereum Membidik Pemulihan $3.400-$3.500 Meskipun Momentum Bearish – Outlook Q1 2026



Darius Baruo



Prediksi harga ETH menunjukkan potensi pergerakan ke $3.400-$3.500 pada Januari 2026, meskipun sinyal MACD saat ini bearish. Resistensi kritis di $3.319 menjadi kunci.

Ethereum terus menavigasi perairan bergejolak saat diperdagangkan di $2.953,57, menunjukkan ketahanan dengan kenaikan harian 3,31% meskipun indikator momentum bearish yang mendasari. Analisis prediksi harga ETH komprehensif kami mengungkapkan gambaran teknis yang kompleks yang dapat menentukan apakah Ethereum menembus menuju $3.500 atau menguji ulang level support penting.

Ringkasan Prediksi Harga ETH

• Target jangka pendek ETH (1 minggu): $3.100-$3.200 (+4,9% hingga +8,3%)

• Perkiraan jangka menengah Ethereum (1 bulan): kisaran $3.400-$3.500 (+15,1% hingga +18,5%)

• Level kunci untuk ditembus agar kelanjutan bullish: $3.319 (resistensi langsung)

• Support kritis jika bearish: $2.716 (risiko penurunan -8,0%)

Prediksi Harga Ethereum Terkini dari Analis

Komunitas analis menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perkiraan Ethereum mereka, dengan prediksi jangka pendek tetap hati-hati sementara pandangan jangka panjang menjadi semakin bullish. CoinCodex menyajikan prediksi harga ETH paling konservatif dengan target $3.218,80, mengutip sentimen bearish dan resistensi kunci di $2.952,25 – level yang telah dilampaui Ethereum dalam perdagangan hari ini.

Perkiraan jangka menengah dari analis teknis seperti Luisa Crawford dan Ted Hisokawa berkumpul di sekitar kisaran $3.400-$3.537, didukung oleh perbaikan momentum MACD meskipun pembacaan negatif saat ini. Target harga ETH ini sejalan dengan analisis teknis kami yang menunjukkan potensi pergerakan naik 15-18% setelah level resistensi kunci ditembus.

Prediksi jangka panjang menjadi jauh lebih optimis, dengan Standard Chartered mempertahankan target harga ETH ambisius mereka sebesar $7.500 berdasarkan permintaan institusional. InvestingHaven dan ChatGPT-5 OpenAI memberikan perkiraan jangka panjang yang lebih moderat di kisaran $4.000-$6.500, didorong oleh arus masuk ETF dan peningkatan jaringan.

Analisis Teknis ETH: Bersiap untuk Penembusan Konsolidasi

Analisis teknis Ethereum saat ini mengungkapkan cryptocurrency yang terjebak di antara sinyal yang bertentangan. Histogram MACD di -15,7039 menunjukkan momentum bearish yang persisten, sementara RSI di 44,45 berada di wilayah netral, menunjukkan kondisi tidak oversold maupun overbought.

Posisi Ethereum dalam Bollinger Bands di 0,33 menunjukkan harga diperdagangkan di bagian bawah kisaran terbarunya, dengan ruang untuk pergerakan naik menuju band atas di $3.338,11. ATR harian sebesar $185,19 menunjukkan volatilitas tinggi yang dapat memfasilitasi pergerakan harga signifikan ke arah mana pun.

Analisis volume dari Binance menunjukkan perdagangan 24 jam yang kuat sebesar $2,22 miliar, menunjukkan partisipasi pasar yang kuat yang dapat mendukung penembusan arah apa pun. Pola kunci yang muncul adalah fase konsolidasi potensial yang dapat diselesaikan dengan pergerakan menuju target konsensus analis.

Target Harga Ethereum: Skenario Bull dan Bear

Kasus Bullish untuk ETH

Skenario prediksi harga ETH bullish bergantung pada penembusan di atas resistensi langsung di $3.447,44, yang akan membuka jalan menuju kisaran $3.500-$3.800 yang diidentifikasi oleh beberapa analis. Perkiraan Ethereum ini sejalan dengan perbaikan momentum MACD yang dicatat oleh beberapa analis teknis meskipun pembacaan negatif saat ini.

Jika Ethereum berhasil merebut kembali level $3.500, target harga ETH signifikan berikutnya adalah $4.000, mewakili ujung bawah perkiraan institusional jangka panjang. Skenario ini memerlukan tekanan beli yang berkelanjutan dan pemulihan pasar kripto yang lebih luas untuk terwujud.

Risiko Bearish untuk Ethereum

Kasus bearish untuk prediksi harga ETH kami berpusat pada kegagalan untuk bertahan di atas titik pivot di $2.908,72. Penembusan di bawah level ini akan menargetkan support langsung di $2.716,04, mewakili penurunan 8% dari level saat ini.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah penembusan di bawah support kuat di $2.623,57, yang akan membatalkan perkiraan Ethereum saat ini dan berpotensi memicu pengujian ulang posisi terendah tahunan. Skenario ini menjadi lebih mungkin jika kelemahan Bitcoin menekan pasar altcoin yang lebih luas.

Haruskah Anda Membeli ETH Sekarang? Strategi Masuk

Berdasarkan level teknis saat ini, pertanyaan apakah akan membeli atau menjual ETH tergantung pada toleransi risiko dan kerangka waktu. Trader konservatif harus menunggu penembusan yang jelas di atas resistensi $3.319 sebelum membuka posisi long, dengan target harga ETH awal di $3.400-$3.500.

Trader agresif mungkin mempertimbangkan akumulasi di dekat level saat ini dengan stop-loss ketat di bawah $2.900. Ukuran posisi harus tetap konservatif mengingat sinyal teknis yang bertentangan dan momentum MACD bearish.

Strategi masuk optimal melibatkan scaling ke dalam posisi pada setiap penurunan menuju support $2.850-$2.900, sambil mempertahankan stop di bawah $2.716 untuk membatasi risiko penurunan.

Kesimpulan Prediksi Harga ETH

Analisis teknis Ethereum komprehensif kami menunjuk pada prediksi harga ETH yang optimis dengan hati-hati dengan target jangka menengah $3.400-$3.500 pada Januari 2026. Perkiraan Ethereum ini memiliki kepercayaan menengah mengingat sinyal teknis yang beragam tetapi didukung oleh konsensus analis dan indikator momentum yang membaik.

Level kunci untuk dipantau untuk konfirmasi prediksi termasuk penembusan di atas resistensi $3.319 untuk kelanjutan bullish atau kegagalan di bawah support $2.900 yang akan membatalkan skenario upside. Garis waktu untuk target harga ETH ini terwujud meluas hingga Q1 2026, dengan level resistensi menengah menyediakan batu loncatan untuk pemulihan yang diantisipasi.

Trader harus tetap fleksibel saat Ethereum bernavigasi di antara level kritis ini, siap menyesuaikan posisi berdasarkan bagaimana cryptocurrency merespons ambang batas teknis kunci di minggu-minggu mendatang.

Sumber gambar: Shutterstock