Penjualan NFT Naik 12% Meski Harga Bitcoin, Ethereum Turun

Menurut data CryptoSlam, volume penjualan NFT telah meningkat sebesar 12,03% menjadi $67,76 juta, naik dari $64,95 juta minggu lalu.

Ringkasan Penjualan NFT naik 12% menjadi $67,76 juta karena pembeli dan penjual kembali ke pasar.

Ethereum memimpin blockchain NFT dengan $28,06 juta dalam penjualan, naik lebih dari 45% minggu-ke-minggu.

Bitcoin turun ke $88 ribu dan ETH turun di bawah $3 ribu, tetapi NFT melawan tren pasar.

Partisipasi pasar telah pulih, dengan pembeli NFT melonjak sebesar 49,30% menjadi 231.210 dan penjual meningkat sebesar 43,43% menjadi 164.944. Transaksi NFT tetap pada dasarnya datar, turun hanya 0,16% menjadi 910.892.

Pasar juga mengalami pukulan karena harga Bitcoin (BTC) telah turun ke level $88.000 karena tekanan jual kembali.

Ethereum (ETH) telah kehilangan level $3.000 dan melayang di $2.900, memperpanjang penurunan baru-baru ini.

Kapitalisasi pasar kripto global sekarang berada di $2,99 triliun, turun dari $3,07 triliun minggu lalu. Namun, sektor NFT telah melawan tren ini dengan pemulihan yang solid dalam penjualan dan partisipasi.

Milady Maker debut di posisi teratas saat DMarket turun

Milady Maker di Ethereum telah merebut posisi pertama dengan $3,68 juta dalam penjualan. Koleksi ini memproses 217 transaksi dengan hanya 10 pembeli dan 1 penjual.

DMarket di blockchain Mythos turun ke posisi kedua dengan $3,09 juta, turun 30,75% dari $4,50 juta minggu lalu. Koleksi ini mencatat 81.970 transaksi dengan 8.685 pembeli dan 7.349 penjual.

Courtyard di Polygon (POL) melonjak ke tempat ketiga dengan $2,97 juta, naik 36,57% dari $2,18 juta minggu lalu. Koleksi ini memproses 51.199 transaksi dengan 8.630 pembeli dan 2.060 penjual.

Sumber: Koleksi teratas berdasarkan Volume Penjualan NFT (CryptoSlam)

Pudgy Penguins melompat ke posisi keempat di $2,21 juta, melonjak 63,66%. Koleksi Ethereum ini melihat 162 transaksi dengan 91 pembeli dan 89 penjual, menandai pemulihan yang kuat.

Guild of Guardians Heroes di Immutable-Zk mengamankan posisi kelima dengan $2,20 juta, naik 23,48% dari $1,78 juta minggu lalu. Koleksi ini memiliki 1.753 transaksi.

YES BOND di BNB mempertahankan tempat keenam di $2,12 juta, naik 3,82% dari $2,04 juta minggu lalu. Koleksi ini mencatat 1.935 transaksi.

Bored Ape Yacht Club melengkapi tujuh besar dengan $1,67 juta, naik 14,67%. Koleksi ini memproses 113 transaksi dengan 64 pembeli dan 70 penjual.

Ethereum mencatat pertumbuhan signifikan saat Solana mundur

Ethereum mendominasi dengan $28,06 juta dalam penjualan, meledak 45,56% dari $23,93 juta minggu lalu.

Jaringan ini mencatat $3,32 juta dalam wash trading, membawa totalnya menjadi $31,38 juta. Pembeli naik 19,84% menjadi 14.433.

BNB Chain (BNB) mempertahankan posisi kedua di $9,62 juta, turun 1,60% dari $9,44 juta minggu lalu. Blockchain ini mencatat $102.118 dalam wash trading, dengan pembeli melonjak 106,21% menjadi 30.104.

Bitcoin mengamankan tempat ketiga di $7,38 juta, naik 4,50% dari $6,10 juta minggu lalu. Jaringan ini melihat 6.874 pembeli, naik 93,52%.

Sumber: Blockchain berdasarkan Volume Penjualan NFT (CryptoSlam)

Polygon naik ke posisi keempat dengan $4,12 juta, naik 30,43% dari $3,12 juta minggu lalu. Blockchain ini mencatat $6,36 juta dalam wash trading, membawa totalnya menjadi $10,49 juta. Pembeli naik 54,95% menjadi 43.010.

Solana (SOL) turun ke posisi kelima di $3,96 juta, turun 25,06% dari $5,54 juta minggu lalu. Jaringan ini memiliki 26.455 pembeli, naik 77,68% meskipun penjualan menurun.

Mythos Chain menempati posisi keenam dengan $3,22 juta, turun 29,41% dari $4,64 juta minggu lalu. Blockchain ini menarik 22.277 pembeli, naik 62,36%.

Immutable (IMX) mengamankan posisi ketujuh di $3,19 juta, naik 0,27% dari $3,15 juta minggu lalu. Pembeli melonjak 98,10% menjadi 3.655.

Base mendarat di posisi kedelapan di $2,03 juta, turun 6,21%. Blockchain ini memiliki 74.077 pembeli, naik 27,65%.

Wrapped Ether Rock memimpin penjualan NFT