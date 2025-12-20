Analisis Harga Ethereum: Apakah ETH Siap untuk Pemulihan Berkelanjutan atau Penolakan Lain Menanti?

Ethereum tetap berada dalam fase korektif, dengan aksi harga terkini menunjukkan kompresi alih-alih ekspansi. Volatilitas telah menyusut, dan pasar saat ini berputar dalam batas-batas teknis yang terdefinisi dengan jelas.

Analisis Teknikal

Oleh Shayan

Grafik Harian

Pada timeframe harian, ETH diperdagangkan dalam kisaran yang terdefinisi dengan baik. Batas atas kisaran ini dibatasi oleh garis tren menurun yang telah lama dihormati dan terus bertindak sebagai resistensi dinamis. Setiap upaya terkini untuk mendorong lebih tinggi telah ditolak di dekat garis tren ini, mengonfirmasi bahwa penjual tetap aktif pada reli alih-alih harga bertransisi ke fase breakout.

Di sisi bawah, aset bertahan di atas zona support statis utama di sekitar area $2,5K. Level ini berulang kali menyerap tekanan jual dalam sesi-sesi terakhir, mencegah kelanjutan lebih dalam ke bawah. Akibatnya, Ethereum secara efektif terjebak antara resistensi garis tren menurun dan permintaan horizontal, membentuk struktur kompresi yang mencerminkan keragu-raguan alih-alih kelanjutan tren.

Selama harga tetap di bawah garis tren menurun dan di atas support $2,5K, struktur harian mendukung kondisi range-bound. Penutupan harian di luar kisaran ini akan diperlukan untuk menyelesaikan konsolidasi saat ini dan menentukan langkah arah berikutnya.

Grafik 4 Jam

Pada timeframe 4 jam, aksi harga terkini telah memperjelas niat pasar jangka pendek. Ethereum sebelumnya membentuk struktur flag setelah reaksi dari posisi terendah lokal, tetapi upaya breakout gagal bertahan. Aset sempat menembus di bawah support flag sebelum dengan cepat berbalik, menghasilkan false breakout yang jelas.

Kegagalan ini menggeser momentum jangka pendek kembali mendukung pembeli dan menyebabkan tekanan naik yang diperbarui. False breakout menjebak posisi long di bawah flag, berkontribusi pada penolakan impulsif yang terjadi setelahnya. Sejak itu, harga telah berputar lebih tinggi dan sekarang diperdagangkan kembali dalam struktur kisaran yang lebih luas alih-alih memulai leg bullish baru.

Ketidakmampuan untuk menembus di atas resistensi flag menunjukkan bahwa kekuatan bullish tetap terbatas di lingkungan saat ini. Kecuali Ethereum dapat merebut kembali dan bertahan di atas struktur yang rusak dengan follow-through yang kuat, upaya naik kemungkinan akan tetap korektif dan rentan terhadap penolakan.

Secara keseluruhan, Ethereum terus menunjukkan tanda-tanda konsolidasi alih-alih ekspansi. Dengan harga harian terkompresi antara resistensi garis tren menurun dan support $2,5K, dan grafik 4 jam mengonfirmasi kegagalan kelanjutan bearish, pasar tetap dalam postur netral-ke-bearish hingga resolusi yang jelas muncul.

Analisis Onchain

Oleh Shayan

Sementara pasar kripto yang lebih luas tetap sangat volatil, data ETF Ethereum spot terkini melukiskan gambaran yang berhati-hati untuk cryptocurrency terbesar kedua ini. Gelombang arus keluar modal institusional selama minggu yang dimulai 15 Desember telah memperkenalkan tekanan sisi jual yang berarti pada aksi harga ETH.

Menurut angka terbaru, ETF Ethereum mencatat arus keluar bersih yang signifikan, dipimpin oleh ETF Ethereum BlackRock (ETHA), yang sendirian mengalami sekitar $467 juta keluar dari dana tersebut. Arus keluar mingguan agregat melampaui $600 juta, menyoroti kontraksi yang jelas dalam selera risiko institusional untuk Ethereum pada level harga saat ini, dengan aset diperdagangkan di dekat wilayah $2,8K.

Waktu dari arus ini sangat penting. Arus keluar bersih negatif yang berkelanjutan pada awal candle mingguan secara signifikan melemahkan likuiditas sisi beli. Ketika institusi besar memulai minggu dengan secara aktif mengurangi eksposur, kemampuan Ethereum untuk mempertahankan zona support kunci memburuk.

Secara keseluruhan, keraguan yang terlihat di antara institusi untuk mengakumulasi Ethereum pada level saat ini, yang paling jelas tercermin dalam arus keluar besar dari ETF BlackRock, menonjol sebagai sinyal peringatan yang jelas. Hingga arus ETF stabil dan bergeser kembali ke wilayah positif, Ethereum kemungkinan akan tetap di bawah tekanan, dengan probabilitas yang meningkat untuk bergerak menuju level support yang lebih rendah.

Postingan Analisis Harga Ethereum: Apakah ETH Siap untuk Pemulihan Berkelanjutan atau Penolakan Lain Akan Terjadi? muncul pertama kali di CryptoPotato.