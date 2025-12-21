BursaDEX+
Tren Pasar Ini Menguasai Pasar Bitcoin di 2025 ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 04:07
Perilaku pasar Bitcoin pada tahun 2025 telah dibentuk oleh beberapa kekuatan besar, terutama meningkatnya adopsi institusional melalui perbendaharaan dan modal yang dikelola secara profesional.

Adopsi institusional mengacu pada investor profesional besar dan perusahaan yang menyebarkan modal atas nama klien di bawah standar regulasi dan fidusia yang ketat.

Sebagai contoh, ETF Bitcoin Spot menjadi gerbang. IBIT milik BlackRock saja mengumpulkan lebih dari $62 miliar dari investor dan lebih dari 770.000 BTC.

Gelombang modal institusional ini bersamaan dengan penurunan volatilitas Bitcoin sebesar 40% dibandingkan dengan tahun 2021.

Selain ETF, Strategy (sebelumnya MicroStrategy) kini memegang lebih dari 660.000 BTC, dan puluhan perusahaan lain mengikuti jejaknya pada tahun 2025.

Secara kolektif, perusahaan swasta mengendalikan lebih dari 1,3 juta BTC, mendekati sekitar 1,6 juta BTC yang dipegang oleh ETF.

Amerika Serikat juga memperkuat kehadirannya melalui cadangan Bitcoin strategis, mengkonsolidasikan lebih dari 300.000 BTC yang disita oleh Departemen Kehakiman.

Regulasi juga berubah secara signifikan. Pengesahan GENIUS Act dan CLARITY Act mengubah regulasi dari sebuah kendala menjadi pendukung, mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas dan mengurangi tumpang tindih regulasi, meskipun terjadi peningkatan biaya kepatuhan.

Yang paling menonjol, korelasi Bitcoin dengan ekuitas semakin menguat. Sekarang lebih dari sebelumnya, investor institusional memperlakukan BTC sebagai aset risk-on yang terkait dengan kebijakan makroekonomi daripada emas digital.

Perspektif ini menyelaraskan harga Bitcoin lebih dekat dengan siklus likuiditas, kebijakan fiskal, dan perkembangan geopolitik.

Selain itu, siklus halving empat tahun tradisional tampak berubah. Fase bullish 2025 lebih terkendali, kurang memiliki spekulasi berlebihan dari siklus masa lalu.

Meskipun anomali seperti penutupan pemerintah AS yang bersejarah mendistorsi perbandingan jangka pendek, siklus yang didorong makro tetap utuh.

Saat Bitcoin diperdagangkan mendekati $90.000 di tengah pelepasan leverage dan aktivitas whale, tahun 2025 akan dikenang sebagai tahun Bitcoin beralih dari hype ke institusi, kebijakan, dan realitas makro.

Sumber: https://zycrypto.com/these-market-trends-took-over-the-bitcoin-market-in-2025/

