Tekanan Jual Ethereum Meningkat saat Arthur Hayes Mengalihkan $2 Juta ke Token DeFi

Ethereum menghadapi tekanan mendekati $3.000 saat Arthur Hayes mengurangi kepemilikan dan mengubah strategi.

Arus keluar ETF mencapai lebih dari $600 juta dalam seminggu, dipimpin oleh penebusan besar dari dana ETHA BlackRock.

Hayes beralih ke DeFi, membeli 1,22 juta ENA saat kondisi likuiditas berubah di pasar kripto.

Ethereum kembali menjadi sorotan, dengan salah satu trader terbesar memposisikan ulang posisinya. Dengan ETH melayang-layang mendekati harga $3.000, Arthur Hayes telah mulai menjual Ethereum. Perubahan ini datang pada saat pasar menjadi stagnan. Perubahan ini datang pada saat pasar menjadi stagnan.

Hal ini dikonfirmasi secara publik oleh Arthur Hayes, yang merupakan co-founder BitMEX. Ia mengatakan bahwa ia keluar dari Ethereum dan token keuangan terdesentralisasi berkualitas tinggi. Hayes menjelaskan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan likuiditas mata uang fiat. Baginya, ada preferensi yang lebih kecil dalam siklus likuiditas pada aset layer-one besar dibandingkan di DeFi. Komentarnya dengan cepat menumpuk di sekitar meja perdagangan.

Ethereum Menghadapi Penjualan On-Chain saat Arus Keluar ETF Meningkat

Data on-chain mendukung pernyataannya. Pada 19 Desember, 508,647 ETH dijual oleh Hayes kepada Galaxy Digital. Pada saat itu, transaksi tersebut bernilai sekitar $1,5 juta. Beberapa hari kemudian, ia mentransfer 680 ETH lainnya, yang bernilai sekitar $2 juta. Transfer kedua dijual dan memutar modal, menurut Lookonchain.

Tujuh hari berturut-turut arus keluar bersih telah tercatat di Spot Ethereum exchange-traded funds. Data CryptoQuant menunjukkan bahwa ada lebih dari $600 juta arus keluar bersih minggu ini. Ini termasuk di antara penarikan terbesar ETF Ethereum yang terjadi dalam seminggu.

Penebusan terbesar tersebut terjadi di ETHA BlackRock. Dana tersebut terjual sekitar $467 juta dalam periode tersebut. Jumlah arus keluar dari Fidelity FETH sekitar $35 juta. Grayscale ETHE melakukan penarikan hampir $49 juta. Secara keseluruhan, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa permintaan institusional menurun.

Sumber: CryptoQuant

Dukungan Harga Berisiko saat Hayes Meningkatkan Posisi DeFi

Analis Ted Pillows mengatakan bahwa Ethereum harus mempertahankan posisi saat ini. Penurunan di bawah level harga $3.000 dapat menyebabkan jatuh ke level $2.700 hingga $2.800. Setiap perubahan posisi melewati $3.200 dapat mengubah suasana.

Sumber: Ted Pillow

Data Lookonchain juga mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini membeli 1,22 juta ENA. Akuisisi tersebut memvalidasi rotasi aktif ke DeFi. Ini juga merupakan tanda kesediaan untuk menerima volatilitas yang meningkat.

Rencana ini mengisolasi pedagang. Ada pendapat bahwa token DeFi biasanya efektif dalam periode ekspansi likuiditas. Yang lain memperingatkan bahwa kerugian dapat meningkat dengan sangat cepat jika situasi berubah. Volatilitas adalah salah satu risiko utama.

Hayes tidak mengubah pendapatnya tentang Ethereum bahkan setelah penjualan. Ia telah menyebutkannya beberapa kali sebagai infrastruktur pasar kripto. Langkahnya terbatas pada taktik dan bukan ideologi.

Saat tekanan jangka pendek meningkat, pendapat jangka panjang juga terpolarisasi. Manajer aset Bitwise berharap bahwa Ethereum akan mencapai rekor tertinggi barunya pada tahun 2026.

