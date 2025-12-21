BursaDEX+
Prediksi Harga Ethereum: Hayes Memindahkan $3 Juta saat ETH Kehilangan Momentum ke DeFi

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/21 19:30
Ethereum
ETH$3,370.01+1.39%
DeFi
DEFI$0.000553+0.54%
Arthur Hayes memutar lebih dari $3 juta dari Ethereum ke token DeFi saat ETH mengalami konsolidasi, menandakan pergeseran yang didorong likuiditas menuju peluang kripto yang berfokus pada yield.
