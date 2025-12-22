Konsolidasi Ethereum Menandakan Target $4.200 di Tengah Penurunan Open Interest 50%

Ethereum sedang berkonsolidasi dalam segitiga yang menyempit, menguji resistensi kunci di dekat $3.200.

Open Interest telah turun ~50% sejak Agustus, menandakan risiko pasar yang lebih rendah namun mempersiapkan potensi volatilitas.

Breakout di atas $3.200–$3.250 dapat menargetkan $4.200, sementara breakdown di bawah $2.900 dapat membuat ETH turun ke $2.500.

Ethereum (ETH) telah berkonsolidasi sejak akhir November, membentuk segitiga yang menyempit dengan jelas. Area $2.990 saat ini bertindak sebagai pivot, sementara penolakan berulang pada EMA 200 hari di dekat $3.410 mengkonfirmasi resistensi yang persisten.

Menurut Dami-Defi, struktur terbaru menunjukkan bahwa selama higher lows di sekitar $2.900 bertahan, tren naik tetap secara teknis utuh. Penutupan harian yang menentukan di atas puncak segitiga di dekat $3.200–$3.250 dan 200-EMA akan mengkonfirmasi potensi pembalikan, menargetkan $4.200.

Melihat grafik untuk gambaran yang lebih besar tentang apa yang mungkin berkembang di pasar, ditunjukkan oleh grafik harian bahwa koreksi yang lebih besar dari saat pasar mencapai puncaknya di awal tahun ini mungkin sedang berlangsung.

Sumber: X

Harga berkumpul ke dalam zona kompresi yang lebih jelas, dengan volatilitas turun secara stabil. Tekanan jual terus mencetak higher lows tepat di dekat garis tren, sementara pembeli mulai bergabung pada titik support yang lebih tinggi dari posisi terendah November.

Open Interest Ethereum Turun 50% Sejak Agustus

Open interest untuk Ethereum telah menurun sebesar 50% sejak Agustus, berdasarkan data dari Alphractal. Meskipun ada kemungkinan rally relief, tampaknya lebih sedikit posisi leverage yang diambil oleh institusi dan trader besar untuk ETH.

Sumber: X

Data saat ini untuk kepemilikan ETH di exchange adalah sebagai berikut: Binance: $7,64 Miliar (31%), Gateio: $3,72 Miliar (15%), HTX: $3,12 Miliar (12,65%), Bybit: $2. Ini adalah situasi deleverage. Ini merupakan indikasi pasar yang aman.

Ini berarti bahwa kemungkinan pergeseran pasar yang cepat dan drastis lebih rendah karena ada pembelian atau penjualan spekulatif yang minimal. Namun, ini biasanya merupakan indikator perubahan pasar drastis yang akan segera terjadi. Trader harus menentukan di sisi mana dari segitiga breakout akan terjadi.

Sumber: X

ETH Mengumpul di Atas Support Kunci di $2.600

Merlijn the Trader berpikir bahwa ETH siap untuk bergerak naik dan memulai dorongan. Untuk menjaga tren naik tetap pada jalurnya, harus tetap di atas $2.600; target awal untuk rally bisa sekitar $3.100, dan setelahnya bisa bergerak ke $3.400.

Namun, jika ETH secara meyakinkan menembus level $3.200-$3.250, mungkin menargetkan $3.800-$4.200, mungkin mengubah tren keseluruhan. Di sisi lain, penembusan di bawah garis support yang naik dapat menyebabkan pergerakan ke pertengahan $2.500, di sekitar zona permintaan historis besar berikutnya.

