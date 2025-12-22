BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ethereum (ETH) telah mengalami konsolidasi sejak akhir November, membentuk segitiga kontraksi yang jelas. Area $2.990 saat ini bertindak sebagai titik pivot, sementara penolakan berulangEthereum (ETH) telah mengalami konsolidasi sejak akhir November, membentuk segitiga kontraksi yang jelas. Area $2.990 saat ini bertindak sebagai titik pivot, sementara penolakan berulang

Konsolidasi Ethereum Menandakan Target $4.200 di Tengah Penurunan Open Interest 50%

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2025/12/22 14:30
4
4$0,02623+5,04%
OpenLedger
OPEN$0,17697+1,40%
Ethereum
ETH$3.369,04+1,35%
Everclear
CLEAR$0,00576-0,17%
Areon Network
AREA$0,02284-4,31%
  • Ethereum sedang berkonsolidasi dalam segitiga yang menyempit, menguji resistensi kunci di dekat $3.200.
  • Open Interest telah turun ~50% sejak Agustus, menandakan risiko pasar yang lebih rendah namun mempersiapkan potensi volatilitas.
  • Breakout di atas $3.200–$3.250 dapat menargetkan $4.200, sementara breakdown di bawah $2.900 dapat membuat ETH turun ke $2.500.

    Ethereum (ETH) telah berkonsolidasi sejak akhir November, membentuk segitiga yang menyempit dengan jelas. Area $2.990 saat ini bertindak sebagai pivot, sementara penolakan berulang pada EMA 200 hari di dekat $3.410 mengkonfirmasi resistensi yang persisten.

    Menurut Dami-Defi, struktur terbaru menunjukkan bahwa selama higher lows di sekitar $2.900 bertahan, tren naik tetap secara teknis utuh. Penutupan harian yang menentukan di atas puncak segitiga di dekat $3.200–$3.250 dan 200-EMA akan mengkonfirmasi potensi pembalikan, menargetkan $4.200.

    Melihat grafik untuk gambaran yang lebih besar tentang apa yang mungkin berkembang di pasar, ditunjukkan oleh grafik harian bahwa koreksi yang lebih besar dari saat pasar mencapai puncaknya di awal tahun ini mungkin sedang berlangsung.

    Sumber: X

    Harga berkumpul ke dalam zona kompresi yang lebih jelas, dengan volatilitas turun secara stabil. Tekanan jual terus mencetak higher lows tepat di dekat garis tren, sementara pembeli mulai bergabung pada titik support yang lebih tinggi dari posisi terendah November.

    Open Interest Ethereum Turun 50% Sejak Agustus

    Open interest untuk Ethereum telah menurun sebesar 50% sejak Agustus, berdasarkan data dari Alphractal. Meskipun ada kemungkinan rally relief, tampaknya lebih sedikit posisi leverage yang diambil oleh institusi dan trader besar untuk ETH.

    Sumber: X

    Data saat ini untuk kepemilikan ETH di exchange adalah sebagai berikut: Binance: $7,64 Miliar (31%), Gateio: $3,72 Miliar (15%), HTX: $3,12 Miliar (12,65%), Bybit: $2. Ini adalah situasi deleverage. Ini merupakan indikasi pasar yang aman.

    Ini berarti bahwa kemungkinan pergeseran pasar yang cepat dan drastis lebih rendah karena ada pembelian atau penjualan spekulatif yang minimal. Namun, ini biasanya merupakan indikator perubahan pasar drastis yang akan segera terjadi. Trader harus menentukan di sisi mana dari segitiga breakout akan terjadi.

    Sumber: X

    ETH Mengumpul di Atas Support Kunci di $2.600

    Merlijn the Trader berpikir bahwa ETH siap untuk bergerak naik dan memulai dorongan. Untuk menjaga tren naik tetap pada jalurnya, harus tetap di atas $2.600; target awal untuk rally bisa sekitar $3.100, dan setelahnya bisa bergerak ke $3.400.

    Namun, jika ETH secara meyakinkan menembus level $3.200-$3.250, mungkin menargetkan $3.800-$4.200, mungkin mengubah tren keseluruhan. Di sisi lain, penembusan di bawah garis support yang naik dapat menyebabkan pergerakan ke pertengahan $2.500, di sekitar zona permintaan historis besar berikutnya.

    Baca Juga: Tekanan Jual Ethereum Meningkat saat Arthur Hayes Mengalihkan $2 Juta ke Token DeFi

    Peluang Pasar
    Logo 4
    Harga 4(4)
    $0,02623
    $0,02623$0,02623
    +5,42%
    USD
    Grafik Harga Live 4 (4)
    Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

    Anda Mungkin Juga Menyukai

    Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

    Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

    Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
    Bagikan
    LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
    Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

    Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

    Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
    Bagikan
    NewsBTC2026/01/15 20:30
    Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

    Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

    Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
    Bagikan
    Thenewscrypto2026/01/15 16:38